Su Netflix è arrivata "Summertime", che subito ha conquistato il primo posto tra i dieci prodotti più visti della piattaforma. Sull'onda del successo della serie, un'occasione per leggere (o rileggere) il romanzo cult di Federico Moccia (anche in ebook)

In un periodo in cui il mare e le spiagge rischiano di essere solo un miraggio lontano, è arrivata su Netflix Summertime, la serie tv liberamente ispirata al romanzo cult di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo (Nord).

Sono passati ormai un bel po’ di anni dalla pubblicazione del libro che ha fatto sognare generazioni di adolescenti, eppure la storia d’amore di Baby e Step ha ancora un forte ascendente sui più giovani (e non solo). Questa volta, però, i protagonisti non vivono a Roma, e non trascorrono le loro giornate tra scuola e gare di moto clandestine alla Serra: siamo infatti nella riviera romagnola, sotto il sole, non di Riccione, come canterebbe Tommaso Paradiso, ma di Cesenatico.

Piadine, tuffi dagli scogli, pedalate sul lungomare e notti a limonare sul bagnoasciuga trovano ineluttabilmente spazio in Summertime, che mette in scena la tipica immagine legata all’estate italiana (chissà, a proposito, come sarà l’estate 2020 segnata dagli effetti della pandemia…).

Al di là dell’intreccio tipico delle narrazioni young adoult (lei ama lui, lui ama lei, ma non si capiscono, litigano, fanno pace, poi arriva un altro, e pure un’altra…), quello che conquista lo spettatore è l’atmosfera spensierata e frizzante della stagione calda, dove sembra che tutto sia possibile, perfino gli amori impossibili.

E così, mentre sulla famosa piattaforma di streaming fioccano teen drama da tutte le parti (appena usciti Never Have I Ever e Love 101, nonché l’ultima stagione di Elite, senza considerare i tanti film come il recente The half of it), Summertime gode del primo posto tra i dieci prodotti più visti su Netflix.

Un bel traguardo per la serialità italiana (che negli ultimi anni ha raccontato gli adolescenti attraverso serie come Baby e Skam, di cui è in arrivo la quarta e ultima stagione il 15 maggio), ma anche per Moccia che, dopo 3MSC, ha dato avvio a una fortunata carriera da romanziere, e che a metà giugno tornerà con Semplicemente amami (Nord).

Lo scrittore romano, che avevamo incontrato nei mesi scorsi, ci aveva svelato di non aver contribuito alla sceneggiatura della serie, ma di aver visionato l’adattamento e di esserne abbastanza contento. Anche se, lo sappiamo, la storia originale, da cui è stato tratto nel 2004 il film con Riccardo Scamarcio, rimane un grande classico inimitabile (che si può recuperare in cartaceo o in versione ebook, in vendita a 2,99 euro nei principali negozi online).