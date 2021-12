Oroscopo letterario 2022: 12 libri per affrontare il nuovo anno

Una selezione di titoli per ogni segno dello zodiaco per accompagnare i futuri mesi del 2022 con un augurio speciale: speriamo che possiate trovare in questi 12 libri una preziosa fonte di consigli e ispirazione in vista del nuovo anno…

Ormai è diventata quasi una tradizione, quella di proporvi, ogni fine anno, un oroscopo letterario per accompagnare i vostri futuri mesi con un augurio speciale. Una lettura emblematica che possa portarvi fortuna e guidarvi attraverso le parole di scrittrici e scrittori.

Per questo, anche per il 2022, abbiamo preparato una selezione di titoli per ogni segno dello zodiaco: speriamo possa essere un modo leggero e spensierato per orientarvi nelle sfide che verranno, trovando nei libri scelti per voi una preziosa fonte di consigli e ispirazione da consultare in ogni momento.

Ariete

Iniziamo con i primi della lista: i generosi, coraggiosi, ambiziosi (e anche un po’ presuntuosi) Ariete. Buone notizie per voi, che forse da un po’ stavate aspettando di vedere miglioramenti nella vostra vita. Sembra che quest’anno Giove transiterà nel segno e questo significa che finalmente potrete sbloccare alcune situazioni che non vi permettevano di andare avanti da tempo. Le stelle promettono quindi successi e opportunità su cui lavorare molto (e non abbiamo dubbi che lo farete con la vostra profonda tenacia). Per voi, il libro amuleto del 2022 è I Leoni di Sicilia di Stefania Auci (a cui ha fatto seguito L’inverno dei Leoni), una storia solenne, al confine con il mitologico, una parabola di crescita, realizzazione personale e rivalsa. Siamo sicuri che leggerlo (o rileggerlo) vi ispirerà grandi imprese.

Toro

Dal fuoco alla terra: passiamo ora a un segno molto diverso, ma altrettanto passionale e determinato dell’Ariete. Amanti del bello e del piacere (del resto sono governati da Venere), i Toro sono spesso sono creativi, fantasiosi e visionari, ma al tempo stesso hanno un cuore tenero, che desidera solo pace e tranquillità. Ecco, nel 2022 il transito di Saturno (già iniziato nell’anno precedente) potrebbe ostacolare il vostro bisogno di stabilità e concretezza, ma non preoccupatevi perché ci penserà Giove a ristabilire un po’ di equilibrio. Abbiate pazienza e cercate di non chiudervi a riccio. Non è il momento di stressarvi con l’ansia di dover per forza performare e andare avanti, piuttosto godetevi quello che avete conquistato negli anni passati. Anche meditare su quello che è stato è un modo per preparare il futuro. Ecco perché vi consigliamo una lettura introspettiva e ironica, fatta di ricordi e reminescenze, ma anche di profonde consapevolezze: La profezia dell’armadillo di Zerocalcare.

Gemelli

Ve lo diciamo subito: sembra che il 2022 sarà un anno un po’ impegnativo. Ma le cose impegnative non sono per forza negative, anzi. Il transito di Marte nel settore delle relazioni rende i prossimi mesi decisivi per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Decisioni importanti all’orizzonte dunque, il che ci pare una bella sfida per voi Gemelli, che avete una mente brillante e amate razionalizzare praticamente ogni cosa (tanto più le questioni di cuore). D’altra parte, è vero quello che dicono alcuni: avete una natura sfaccettata e mutevole, che vi permetterà di adattarvi e di volare con leggerezza sui cambiamenti che vi attendono. Mentre vi preparate ad accogliere le novità, leggete Persone normali di Sally Rooney: saprà farvi riconnettere alla parte più intima e profonda di voi.

Cancro

Protettivi, anzi di più: iperprotettivi. Con gli altri, e anche con voi stessi. La paura di ferire e di essere feriti è un po’ la costante per uno dei segni più dolci e sensibili dello zodiaco. In quanto governati dalla Luna, voi Cancro siete un groviglio di sentimenti, emozioni e timori che, però, in vista di questo 2022, dovrete necessariamente mettere da parte: si prospettano infatti dodici mesi di consolidamento, ricchi di soddisfazioni e traguardi, anche grazie alla presenza di Giove in ottimo aspetto. Ci serve calma e sangue freddo. Sappiamo che amate farlo, ma pare che non avrete il tempo per lamentarvi, ripiegarvi su voi stessi e ripensare con nostalgia al passato: bisogna rimboccarsi le maniche, essere un po’ oggettivi e riconoscere che sì: fin qui, avete fatto tutto bene. Perché, come vi suggerirebbe Kurt Vonnegut, nel saggio che vi lasciamo come consiglio di lettura (e di vita), Quando siete felici, fateci caso.

Leone

Abbiamo parlato poco fa della Luna, e adesso è arrivato il momento del Sole. Chi meglio del Leone riesce a incarnare in sé la forza e la luminosità della stella (pianeta, in astrologia) attorno a cui tutto si muove? I nati sotto questo segno si sentono un po’ i re dell’universo e, a dire la verità, in parte hanno ragione: sono idealisti, attraenti, orgogliosi, carismatici e persuasivi. Certo, hanno anche dei difetti che, come spesso accade, sono proprio l’altra faccia della medaglia dei pregi appena citati. Ma non ci dilunghiamo troppo in complimenti e veniamo al 2022, che darà a voi Leone pane per i vostri denti: competizioni, sfide, prove e battaglie che, però, saprete superare egregiamente. Unica nota stonata: la fatica, visto che l’anno nuovo (come il precedente) sarà dominato dall’opposizione di Saturno. Coraggio, sappiamo che saprete dare anche questa volta il meglio di voi. Ma c’è bisogno di infondervi un bel po’ di carica: ecco perché abbiamo scelto come libro guida Open, l’autobiografia di uno dei campioni di tennis più importanti di tutti i tempi, Andre Agassi.

Vergine

Segno di terra dominato da Mercurio. Cosa potrebbe esserci di più complesso da afferrare? Voi Vergine siete difficilmente incasellabili, e forse per questo cercate di etichettare e organizzare sempre ogni cosa (specialmente l’emotività), con un modo di fare minuzioso e preciso. Attenti, scrupolosi e altruisti: passate gran parte della vostra vita a cercare di controllare tutto, affinché ogni cosa proceda secondo i piani. Ma dopo alcuni anni dinamici e pieni di eventi, adesso tutto reclama a gran voce una pausa. Ve la siete più che meritata. Pensate a raccogliere quanto seminato, e godetevi i traguardi raggiunti. Anche perché, alcuni dicono che le cose più belle arrivano proprio quando non ci si affanna troppo. Per esempio, quando si legge un libro. Che ne pensate de Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh per iniziare il 2022 con un po’ più di calma?

Bilancia

Se dovessimo trovare un’immagine per descrivere chi è nato sotto il segno della Bilancia, sceglieremmo sicuramente quella di un artista d’altri tempi, affascinante e indecifrabile, capace di incuriosire chiunque con un solo sguardo. Intelligente ed elegante, la Bilancia è spesso identificata con la giustizia e la ponderatezza, due caratteristiche che quest’anno si riveleranno molto preziose: nel 2022 Saturno in ottimo aspetto porta a cercare situazioni stabili e definitive, o comunque a fuggire quelle che rendono più incerti e insoddisfatti. Si parla in alcuni casi di convivenze, sistemazioni, contratti o promozioni: insomma, sembra che stia alzando un’aria più che positiva, quindi l’unica cosa che resta da fare è lasciarsi trasportare, con la costanza e la determinazione di sempre. L’arte di correre di Haruki Murakami è la lettura ideale per trarre la linfa necessaria per fronteggiare le nuove esperienze.

Scorpione

Nessun segno dello zodiaco è più frainteso dello Scorpione, probabilmente perché è un segno intenso e profondo, che racchiude in sé contraddizioni. L’acqua lo rende sensibile e introspettivo ma, a differenza del Cancro, è anche estremamente consapevole della sua emotività: sa come usarla e come governarla. Il che lo rende lucido e pronto a proteggersi da ogni situazione. Dopotutto è questo che è accaduto negli ultimi anni, in cui Saturno e Urano non hanno reso le cose facili. Ora il transito di Giove rallenta un po’ l’effetto di questi due pianeti, ma bisogna comunque stringere ancora i denti, e tollerare qualche momento di stanchezza e insofferenza. Volete sapere come si affrontano i periodi più oscuri e confusi? Con un libro che, nonostante le ombre, riporta sempre la luce. Perché anche voi, alla fine, tornerete a brillare. Intanto, L’ombra del vento dell’autore spagnolo Carlos Ruiz Zafón saprà farvi iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

Sagittario

Puntare sempre in alto e puntare al centro: ecco cos’è il Sagittario, una freccia infuocata che mira e che trafigge. Un obiettivo raggiunto, una meta conquistata. L’ambizione e la passione (oltre a un cuore grande e trasparente) caratterizzano questo segno e ne determinano il carattere ambizioso, schietto e indipendente. Tuttavia, l’ambizione porta con sé sempre un po’ di insicurezza e di paura di fallire, sentimenti che sembra animeranno l’inizio del 2022. È il momento, quindi, di agire con fermezza, per progettare il futuro cercando di rimediare agli errori del passato. È vero, tornare indietro nel tempo purtroppo non si può, ma se si potesse… cosa cambiereste? La risposta è la chiave per affrontare il nuovo anno. Una volta trovata, la buona notizia è che, in ogni caso, per sopperire ai viaggi temporali una soluzione esiste: leggere Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi.

Capricorno

Risolutezza, istinto e forza di volontà: magari nell’ultimo periodo non sono state esattamente queste le qualità più spiccate dei Capricorno, ma il nuovo anno porta con sé una prospettiva diversa che infonderà nei nati sotto questo segno più consapevolezza e capacità di azione. Del resto la grinta e la determinazione fanno parte della vostra natura, accompagnate da una concretezza che permette di leggere la realtà con occhio critico e lucido. Per raggiungere i traguardi sperati, è proprio questa dote che andrà sviluppata nel corso del 2022. Allenare lo sguardo e saper cogliere, tra le cose del mondo, un senso più alto e profondo: Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli vi guiderà in questo bellissimo proposito.

Acquario

Sono Urano e Saturno i pianeti che dominano l’Acquario, segno d’aria che ama le regole, la disciplina e l’equilibrio. È proprio a quest’ultimo che sempre tendete, a volte perdendo il senso della realtà, altre rivelandovi straordinariamente visionari e ricchi di risorse. Voi Acquario avete visto Saturno transitare nel segno già da mesi, evento che, diciamolo, ha generato non pochi dilemmi. Ma c’è una rivoluzione in atto: era già iniziata e quest’anno continua a seguire il suo corso. La tendenza a cercare di vivere sempre in armonia in questo caso potrebbe rivelarsi limitante. Meglio lasciarsi andare, ribellarsi a tutti gli schemi e liberare quell’animo geniale e caparbio che vi contraddistingue. Un’esperienza diversa dal solito che, però, saprà regalarvi grandi soddisfazioni. Per farvene un’idea, leggete Le piccole libertà di Lorenza Gentile.

Pesci

Chiudiamo in bellezza con i Pesci, per i quali si prospetta un 2022 davvero sorprendente. Giove in transito nella prima casa dovrebbe portare forza e voglia di recupero, mentre Venere a favore infonderà la capacità di prendere decisioni importanti in campo affettivo. Per voi nati sotto questo segno si parla quindi di un anno importante, soprattutto perché saranno dodici mesi in cui le vostre doti migliori – sensitività e perspicacia – avranno più visibilità e rilievo. Non è un mistero che l’ultimo segno sia quello più sognatore e “mistico” dello zodiaco. È nei Pesci che tutto finisce, ma anche che tutto comincia. Per questo, fondamentale è coltivare sempre la parte più spirituale e introspettiva di sé: il nostro ultimo suggerimento di lettura non può essere quindi che un libro di poesia: Milk and honey di Rupi Kaur.