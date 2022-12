Oroscopo letterario 2023: consigli di lettura tra libri e stelle

Il nuovo anno è ormai alle porte e noi non potevamo esimerci dal fare qualche previsione per i mesi futuri, mescolando, com’è nel nostro stile, stelle e libri. Preparatevi quindi a scoprire il nostro oroscopo letterario del 2023: lasciatevi ispirare dai libri che abbiamo scelto per ogni segno zodiacale, prendendo i nostri consigli con spensieratezza e un pizzico di ironia. Sono semplicemente suggestioni che nascono dal desiderio di trovare nelle storie una guida e una scintilla in grado di illuminare le strade che ci si prospettano davanti…

Anno nuovo, oroscopo nuovo. Il 2023 è ormai alle porte e noi non potevamo esimerci dal fare qualche previsione per i mesi futuri, mescolando, com’è nel nostro stile, stelle e libri. Del resto astrologia e letteratura hanno molto più in comune di quanto si possa immaginare: in fondo si tratta pur sempre di “saper leggere”, di cogliere i dettagli e di interpretarli in modo che ci offrano nuove chiavi per comprendere la vita.

Preparatevi quindi a scoprire il nostro oroscopo letterario del 2023: lasciatevi ispirare dai libri che abbiamo scelto per ogni segno zodiacale, prendendo i nostri consigli con spensieratezza e un pizzico di ironia. Sono semplicemente suggestioni che nascono dal desiderio di trovare nelle storie una guida, una scintilla in grado di illuminare le strade che ci si prospettano davanti.

ARIETE

Cosa ci si può aspettare dal primo segno dello Zodiaco se non forza e determinazione? Voi Ariete siete persone in grado di abbattere l’inverno per far spazio alla primavera e crediamo che questa sia un’immagine molto azzeccata per descrivervi. Eppure gli anni passati non sono stati facili, vero? La tenacia, la grinta e la celebre “testardaggine” che vi contraddistinguono si sono leggermente fiaccate, rendendovi un po’ meno vigorosi ed energici del solito. Consolatevi: pare che non sia stata completamente colpa vostra. È stato Plutone che, con il suo influsso, vi ha messo qualche bastone tra le ruote. La buona notizia è che da quest’anno le cose cominceranno a girare diversamente: la prima parte dell’anno vede un ritorno di un vecchio amico, Giove, che era venuto a farvi visita già nel marzo 2022, portandovi non poche gioie. Ecco, adesso la sua presenza sarà stabile almeno fino a metà maggio e vi permetterà di gettarvi a capofitto in nuove avventure ma, soprattutto, vi ricorderà chi siete veramente, permettendovi di riacquisire lo splendore e il coraggio di un tempo. Che dire, quando abbiamo dovuto immaginare una storia che rappresentasse il vostro 2023 non abbiamo avuto dubbi: Eleanor Oliphant sta benissimo (Garzanti, traduzione di Stefano Beretta) di Gail Honeyman è il romanzo giusto per voi. Perché? Beh, vi basti sapere che la parabola della protagonista include riscoperta, rinascita e amore. Che, in fondo, sono l’augurio più sincero che possiamo farvi per questo nuovo anno.

TORO

Passiamo ora ai buoni amici del Toro. Ci sentiamo abbastanza sereni nel dire, senza mezzi termini, che il 2023 sarà un anno straordinario per voi. I motivi per cui lo affermiamo con tutta questa spavalderia? Semplice, straordinario significa letteralmente “eccedente i limiti del normale o del comune“, per questo si addice perfettamente a quello che vi aspetta. Si prospetta infatti nel vostro cielo una fortunata combo di Giove e Urano, che comporterà grandi novità e cambiamenti, ma non solo. Comporterà l’abbandono di vecchie insicurezze, di esitazioni e di quel pesante senso di inadeguatezza che vi ha affaticato parecchio in questi ultimi anni. E allora, per rappresentare questo nuovo inizio, quale libro avremmo potuto scegliere se non Il mondo di Sofia (Longanesi, traduzione di Margherita Podestà Heir) di Jostein Gaarder? Si tratta di un classico che mescola filosofia, avventura, ironia e un pizzico di mistero. Sofia Amundsen è una ragazzina dalla vita per niente straordinaria, ma tutto cambia quando cominciano a spuntare strane domande dalla sua cassetta delle lettere. Le risposte, altrettanto bizzarre, provengono poi da un curioso individuo: l’eccentrico filosofo Alberto Knox, che stravolgerà completamente la sua esistenza e il suo modo di pensare. Ebbene: anche voi nati sotto il segno del Toro vivrete una rivoluzione così radicale, che vi tirerà fuori dalla posizione di “difesa”, facendovi passare a un glorioso “attacco”.

GEMELLI

Continua il nostro oroscopo letterario del 2023 con uno dei segni più affascinanti di tutto lo Zodiaco. Sì, cari Gemelli, è di voi che stiamo parlando. Nessuno può resistere al vostro fascino eclettico e sorprendente, che spesso vi vale anche qualche critica da parte di chi non riesce ad accettare il vostro spirito indomabile. Ma siete o non siete fatti d’Aria? Dovremmo lasciarvi esprimere e essere quello che siete, anche se questo, a volte, comporta il vedervi volar via. Tuttavia, avrete notato che ultimamente la vostra tendenza al cambiamento si è lievemente assopita o, meglio, si è scombinata. La spiegazione è presto detta: la presenza di Nettuno in Decima Casa vi ha mandato in confusione per diversi anni, rendendo la vostra personalità libera e “mobile” un po’ troppo… caotica. Nel 2023 ci pensa l’ingresso di Saturno a ristabilire ordine e a riportarvi alla gloria dei vecchi tempi. Dovrete solo essere in grado di cogliere l’opportunità giusta per rimettervi in carreggiata. Aguzzate sguardo e ingegno dunque: a voi, che siete ammalianti e brillanti, ambigui e sfuggenti, per quest’anno dedichiamo un capolavoro della letteratura: Dio di illusioni (Rizzoli, traduzione di Idolina Landolfi) di Donna Tartt. È un libro di cui si è tornato molto a discutere grazie a TikTok e che, secondo noi, potrebbe ispirarvi nel modo giusto, infondendovi il desiderio di non lasciar niente al caso, di osservare tutto quello che vi circonda con spirito critico e, soprattutto, di imparare a prendere il vostro posto nella storia che state vivendo.

CANCRO

Ed eccoci qui pronti a prendere le misure, visto che con voi, teneri cancerini, è un attimo che si dice la cosa sbagliata. Diciamo che siete un pelo permalosi e suscettibili, ma avete ragione: non era questo il modo migliore per iniziare il vostro oroscopo del 2023. Ricominciamo? Dolci, creativi, intuitivi, protettivi e amanti della casa. È una vita che vi sentite dipingere così, ma vi annunciamo che qualcosa di grande sta per cambiare. Qualcosa che vi riscatterà da un (lunghissimo) periodo trascorso a mostrare sempre di essere bravi, di essere buoni, di essere all’altezza delle aspettative altrui. Che cosa succede in sintesi? Plutone, il pianeta “buio” per eccellenza, inizia il suo transito per mollare l’opposizione, mentre Saturno torna a favore dopo quasi dieci anni! Già vi vediamo: finalmente liberi dalle zavorre del giudizio degli altri, pronti a mostrare le chele e a sfoggiare un altro lato del vostro carattere che spesso viene taciuto: quello più orgoglioso, fiero e impavido. Per iniziare al meglio questo 2023 il vostro libro guida non può che essere una storia romantica e commovente, ma anche piena di energia e carica: Il quaderno dell’amore perduto (Nord, traduzione di Giuseppe Maugeri) di Valérie Perrin, un romanzo che descrive ogni sfaccettatura dei sentimenti e in cui la protagonista, la monotona Justine, dimostra a tutti quanto vale prendendo in mano il proprio destino e stravolgendo completamente la sua vita.

LEONE

Date un riflettore a un Leone e lo farete felice. O, almeno, questo è quello che ci piace credere. Perché non siete fatti esclusivamente della stessa sostanza di cui è fatto l’esibizionismo, cari Leone, ma anche di fragilità e di paure. Sapete bene di cosa stiamo parlando: negli ultimi tre anni si è battuta un po’ la fiacca (complice una triste opposizione da parte di Urano e Saturno), vi siete sentiti oppressi, spaventati e meno inclini alle svolte. Insomma, ammettiamolo, vi siete smarriti. Ma siamo qui per dirvi che il tempo dei compromessi è finito. Non dovete preoccuparvi perché il 2023 ha tutta l’aria di essere un anno di svolta. L’ingresso di Giove nella Nona casa segnerà un allargamento dei vostri orizzonti, spingendovi verso nuove, inaspettate opportunità. Sta salendo un po’ di acquolina? Oh, ecco che iniziamo a riconoscervi: brillanti e indomabili, capaci di sfidare qualsiasi avversità per rimettervi in gioco. Crediamo che questo sia non solo il momento giusto per riconnettervi con voi stessi, ma anche per fare qualcosa di spettinato e sopra le righe. E proprio perché intravediamo nel vostro futuro grandi sconvolgimenti e – perché no? – dei bei colpi di testa, vi lasciamo questo consiglio letterario: Follia (Adelphi, traduzione di Matteo Codignola) di Patrick McGrath, un romanzo di amore, passione e sì… anche di follia. È una lettura sconvolgente, che vi accenderà, vi farà tremare e scardinerà tante vostre certezze. Niente di meglio in vista di un cambiamento di rotta, non credete? Si torna ruggire. E noi non vediamo l’ora di sentirvi.

VERGINE

Procediamo con rigorosa linearità e chiarezza, amici della Vergine: sappiamo che siete razionali al limite del pedante, e che non avete voglia di perdere tempo con previsioni astratte e approssimative. Va bene, ci adatteremo alla vostra natura e riassumeremo questo 2023 con poche, semplici parole: sogni, istinto, emozioni. È di questo che è fatta, in fondo, la felicità, vero? No, aspettate, adesso non alzate gli occhi al cielo! Non vi stiamo dicendo di abbandonare il vostro piglio analitico e intellettuale, vi stiamo semplicemente suggerendo di lasciarvi andare, di ricominciare a fantasticare sul futuro e di concedere più spazio ai vostri desideri. Se iniziate a farlo, vi garantiamo che il caos non vi divorerà: c’è Giove, da maggio, a proteggervi. Quindi aprite gli occhi: avete bisogno di tornare a essere al centro della vostra storia. E questo non vuol dire smettere di prendersi cura degli altri (in questo siete formidabili), significa solo non compiere più le scelte schiacciati dal dovere e dalle responsabilità. Azzardiamo: per questo nuovo anno vogliamo suggerirvi un libro che potrebbe non rientrare esattamente nel vostro stile, ma che siamo certi avrà molto da insegnarvi: Il linguaggio segreto dei fiori (Garzanti, traduzione di Alba Mantovani) di Vanessa Diffenbaugh. È una storia in cui una ragazza ha l’incredibile potere di comunicare con i fiori. Come?, vi starete chiedendo. Ecco, capire il “come” non deve essere più la vostra principale ossessione: immergetevi nella lettura e scoprirete che esiste tutto un nuovo modo per leggere (e comprendere) la vita.

BILANCIA

Se parliamo di nuovi inizi e di buoni propositi, i nati sotto il segno della Bilancia sono sempre in prima linea. Non è una novità che vi piaccia l’idea di “ricominciare“, perché siete naturalmente predisposti verso la ricerca del bello, della perfezione e dell’equilibrio. Ma, ecco, non è sulle vostre solite caratteristiche che vorremmo soffermarci adesso, bensì sul senso della ricerca. Da quando, a fine 2022, Giove è entrato in opposizione, sembra che la vostra naturale aspirazione all’armonia sia stata messa un po’ in crisi. Vi guardate intorno e avete la sensazione di non sapervi più orientare come un tempo – proprio voi, che invece siete per indole così intuitivi e saggi! Non neghiamo che questa sensazione potrebbe continuare ancora per alcuni mesi (Giove lascerà l’opposizione a metà del 2023), ma vogliamo dirvi una cosa: soltanto voi potrete rendere questo momento una grande occasione di crescita e di cambiamento. Oltre alla ricerca, infatti, la parola centrale del vostro anno sarà scelta. E come si fa a prendere decisioni quando ci sentiamo sommersi da interrogativi e questioni irrisolte? Secondo noi, la risposta potrebbe suggerirvela Rob Fleming, trentacinquenne appassionato di musica che, nei dubbi e nelle incertezze, ci sguazza. Lui è il protagonista del celebre Alta fedeltà (Guanda, traduzione di Laura Noulian) di Nick Hornby, un romanzo commovente, scanzonato, amaro ma soprattutto molto divertente. Perché se è vero che siamo costretti a scegliere, possiamo farlo senza troppi macigni sul cuore, con un po’ di spirito e di prospettiva.

SCORPIONE

Va bene, adesso non date di matto, cari amici dello Scorpione. Sappiamo che siete dei tipi un po’ fumantini e che, probabilmente, alla vista della copertina di Una vita come tante (Sellerio, traduzione di Luca Briasco) vi siete spaventati, ma abbiate fiducia: non è come pensate. Certo, il romanzo di Hanya Yanagihara è uno dei famosi “libri per piangere“, e si sa che la sorte del protagonista Jude non è delle più felici… Ma che importa! Facciamocelo un bel pianto. Sfoghiamoci per bene per poi ripartire, più belli e forti che mai. Avete mai sentito parlare della catarsi? Ecco, non c’è niente di meglio di una valle di lacrime per purificarsi e andare avanti: perché sì, è questo che vi attende. Una nuova fase della vita, più consapevole e piena, probabilmente anche grazie alle difficoltà che avete affrontato fin qui. Questo perché Saturno smette finalmente di tormentarvi e torna a favore entrando nella Quinta Casa, che è quella del benessere e dell’espressione personale. È quindi il momento di lasciarsi il passato alle spalle, farsi carico delle esperienze vissute e cercare di metterle a frutto nei mesi che verranno. Confidiamo nella vostra forza, ma soprattutto nella vostra integrità: il vostro segno è celebre per la capacità di sostenere le sfide più insidiose, e questo – anche se spesso non ve ne rendete conto – vi dona una personalità astuta e raffinata. È vero, quest’anno ci sarà da impegnarsi un po’, ma vedrete che le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

SAGITTARIO

Confessiamo di avere un debole per voi Sagittario: il Fuoco che vi domina non vi rende accentratori e superbi – come alcuni vostri colleghi con cui condividete l’elemento! – bensì entusiasti, avventurosi, ottimisti e inclusivi. Possiamo dirlo: tra i segni dello Zodiaco, siete sicuramente quelli con maggior capacità di visione. E l’avete dovuto dimostrare duramente in questi anni, in cui una strana combinazione di Saturno e Giove vi ha costretto a navigare a vista: tanti stravolgimenti, tanto impegno, tanti piani saltati e treni deragliati. Nonostante tutto, avete saputo mantenere la vostra consueta aplomb, perdendo qualche volta le staffe, ma sostanzialmente restando sempre aperti e ben predisposti verso il futuro: avete “accolto” i cambiamenti, senza lasciarvi travolgere, cercando anzi di cogliere il buono da ogni circostanza. Per noi, questo vi rende delle persone dall’intelletto raffinato e dalla rara sensibilità, che non possiamo che ricompensare con un’opera altrettanto sublime. Stiamo parlando di Memorie di una geisha (TEA, traduzione di Donatella Cerutti Pini), un libro incredibile, curato nel minimo dettaglio, che racconta la storia della geisha Sayuri, mentre ricostruisce con vivezza le principali vicende del Giappone del ‘900. Di questo romanzo vorremmo che vi concentraste sui temi che lo scrittore, Arthur Golden, ha indagato con particolare attenzione. Perché è una storia che parla di radici, di famiglia e di cambiamenti. Una storia di riscatto e di riappropriazione di sé, di tenacia e di successo personale. Ma anche di consapevolezza e di capacità di accettare la realtà in cui viviamo. Oltre ad immergervi in una narrazione sinuosa e affascinante, vedrete che queste pagine vi offriranno molto su cui riflettere in questo 2023.

CAPRICORNO

Ci si avvia quindi verso la fine di questo oroscopo letterario del 2023, ed ora è il turno dei cari amici del Capricorno. Siete degli ossi duri, difficili da decifrare, lo sapete vero? Per noi, rappresentate un punto di domanda, un interrogativo impossibile da sciogliere. Fa parte del vostro carisma, questa sensazione di inafferrabilità, ma anche della vostra stessa natura: ambiziosi ma discreti, testardi ma pacifici, categorici nelle prese di posizione, ma non prepotenti nell’atteggiamento. Insomma: per chi non vi conosce a fondo, è difficile capire quello che volete… e forse, a volte, non è semplice nemmeno per voi stessi. A metterci il carico da novanta, in questi ultimi anni, ci si è messo di mezzo anche Plutone che, da quando è nel vostro segno, vi ha appesantito sottoponendovi di continuo a sfide da affrontare. Ecco, nel 2023 queste pressanti prove dovrebbero trovare una tanto agognata risoluzione, complice una buona sintonia di Giove e Saturno. Vedrete che le difficoltà attraversate in questi anni vi appariranno sotto una nuova luce, fornendovi quelle risposte che tanto aspettavate. Perché, a differenza di quello che abbiamo detto all’inizio, non esistono “interrogativi impossibili da sciogliere”. Per darvene una dimostrazione concreta, provate a leggere Se i gatti scomparissero dal mondo (Einaudi, traduzione di Anna Specchio) di Kawamura Genki: è un racconto delicato e commovente, che vede protagonista un tenero postino affetto da una malattia incurabile, a cui il Diavolo dà un’ultima possibilità: un giorno in più di vita per ogni cosa che decide di far sparire definitivamente dal mondo. Sembra, appunto, una domanda “impossibile” da risolvere, ma, come vedrete, il nostro postino ce la farà egregiamente, capendo molte cose di sé e dell’esistenza che ha vissuto. Provate anche voi.

ACQUARIO

Un po’ di timore lo abbiamo a consigliare un libro ai nati sotto il segno dell’Acquario, perché, se c’è una cosa che sappiamo di voi, è che amate fare un po’ i “bastian contrario“. Se vi si dice A, scegliete B. Se vi si consiglia B, la vostra scelta ricadrà senza dubbio alcuno su A. Ci piacete anche per questo: siete indipendenti ed eccentrici, imprevedibili e ricchi d’inventiva. Perfino il vostro spirito polemico ha un ché di curioso, che vi dona un’aura ribelle e anticonformista. Ma veniamo a noi (o, meglio, a voi) e a questo 2023 che si staglia all’orizzonte. Forse vi sarete accorti che, da circa due anni, avete un bel Saturno nel vostro cielo, cosa che vi ha dato una grande spinta “a fare”, mettendovi nella posizione di agire e di vivere situazioni che mai avreste immaginato. Da quest’anno, invece, inizia un periodo di profonda trasformazione, perché entra Plutone in quadratura. Come abbiamo già scritto prima per il Cancro, Plutone è il pianeta dell’inconscio e della vita interiore, dell’introspezione e dell’espressione personale. Anche per questo motivo è un pianeta che, per certi versi, può spaventare: perché ha la funzione di alzare la polvere dal tappeto e di metterci davanti al nostro vero io. Ma siamo consapevoli che non vi lascerete intimorire da niente, anzi. Sappiamo che, dopo la stagione dell’azione, siete pronti ad accogliere quella dell’introspezione: per capire a fondo quello che volete e dare inizio a una fase di cambiamento che si prospetta stabile e duratura. Chiudiamo con il nostro suggerimento letterario: Norwegian Wood (Einaudi, traduzione di Giorgio Amitrano) di Haruki Murakami, una lettura colma di sentimenti e di emotività che vi porterà, con estrema delicatezza, al cuore delle cose.

PESCI

Chiudere con voi, buoni amici dei Pesci, è sempre una gioia. Una boccata d’aria fresca, un dolce finale pieno di speranza e di sorprese. Perché, anche se siete ultimi sulla ruota dello Zodiaco, in realtà in voi sono contenute infinite possibilità e prospettive: è in voi che tutto comincia veramente. Per questo speriamo di rendervi felici affidandovi un cult della letteratura per ragazzi, un libro che ha trasmesso l’amore per le storie a tanti lettori e a tante lettrici: La storia infinita (Salani, traduzione di A. Pandolfi) di Micheal Ende. È un romanzo scritto nel 1979 e diventato subito un successo mondiale tradotto in tutto il mondo: si tratta di un racconto di formazione, un viaggio iniziatico nella mitologia, che insegna a coltivare i nostri desideri e i nostri sogni. Ecco, crediamo che non ci sia immagine più pura per descrivervi. Perché se c’è una dote che ammiriamo di voi è proprio la capacità di sognare, che vi rende un po’ bambini, un po’ poeti. Sappiamo che non la perderete proprio ora: anche se il 2022 vi ha dato del filo da torcere vedendo in quadratura Marte e Giove che vi causavano scompensi e incostanza generali, il 2023 si prospetta in un certo senso risolutivo. Diciamo “in un certo senso” perché se è vero che la presenza di Saturno preannuncia crescita e traguardi, dall’altra siamo consapevoli che, con voi, il bello è proprio quello di lasciarsi trasportare in nuove e inaspettate direzioni. Quindi salutate il nuovo anno con tutto l’ottimismo che il vostro cielo promette, ma anche con la vostra solita, irresistibile, ingenuità. Siete gli unici che possono insegnarci come guardare al futuro con un pizzico di magia.