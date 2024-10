Ecco i libri più venduti in Italia nella prima parte del 2024

Come abbiamo raccontato nel dettaglio, stando al Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2024, a cura dell’Associazione Italiana Editori, i numeri dei primi sei mesi del 2024 riferiti al solo mercato trade (saggi e narrativa venduti nelle librerie, online e nella grande distribuzione) evidenziano una stagnazione del mercato, con vendite pari a 675,8 milioni di euro, in calo dello 0,1% rispetto all’anno precedente. In calo di quasi un milione (900mila) nei primi sei mesi le copie di libri vendute, che raggiungono quota 46,1 milioni.

Ma, in questo contesto, quali sono stati i libri più venduti in Italia nel primo semestre del 2024, da gennaio a giugno? Quali i bestseller della prima metà dell’annata editoriale, in attesa di capire come andranno le cose in autunno e a Natale?

Ecco i 10 libri più venduti in Italia nei primi 6 mesi del 2024: