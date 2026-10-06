10 libri da leggere davanti a un buon caffè

Tanto nella lettura quanto nella scelta del caffè, ognuno ha i propri gusti, spesso ben precisi: giallo, romance, storico, saggio oppure horror? E ancora: espresso, macchiato, americano o cappuccino? Ecco una selezione di libri da leggere davanti a una tazza di caffè, che sia tiepido o bollente, amaro o zuccherato. Tra romanzi confortanti e avvolgenti, libri pieni di mistero e letture intense e introspettive, scegliete il gusto e l’aroma che vi piace di più e mettetevi comodi per iniziare a leggere…

Nonostante siano attività molto diverse, possiamo dire con sicurezza che tanto nella lettura, quanto nella scelta di come bere un caffè, ci sia una sola certezza: ognuno ha i suoi gusti, e de gustibus non est disputandum.

Pensate di avvicinarvi al bancone del bar e di domandare una tazza di caffè: cosa ordinate? Un classico espresso? Un caffè macchiato? Un cappuccino? Un semplice caffellatte, magari? Oppure siete più un tipo da americano take-away? Per non parlare della scelta dello zucchero (sempre che lo mettiate!), o della temperatura (bollente, tiepido o freddo?).

E ora immaginate di dover scegliere la vostra prossima lettura. Gradireste forse un giallo? Un romanzo storico? Un horror? Un’intensa storia d’amore? Un saggio d’attualità? O magari una saga famigliare?

Tante sfumature, tanti sapori e aromi diversi, ognuno in grado di farci vivere un’esperienza differente. Forse anche per questo leggere con una tazza di caffè accanto è uno dei piccoli piaceri della vita, in grado di dare forma a esperienze molto diverse a seconda del libro scelto e della bevanda di accompagnamento.

In questo articolo proponiamo una selezione di romanzi da accostare al vostro caffè, adatti a tutti i gusti e a tutte le situazioni: da letture confortanti e accoglienti, in grado di avvolgere e di rinvigorire come un caffè bollente dopo una giornata di pioggia, a libri più carichi di misteri ed emozioni, dove il caffè diventa un prezioso aiutante nel corso delle ore di lettura, quando non ci si riesce a staccare dalle pagine; passando infine per libri intensi e introspettivi, da assaporare lentamente, come un caffè particolarmente pregiato.

Finché il caffè è caldo

In questa lista non troverete solo libri a tema caffè, ma ci sembra giusto iniziare con uno dei romanzi più famosi ambientati in una caffetteria, una lettura perfetta per ritrovare la calma e riflettere. Si tratta della serie di Toshikazu Kawaguchi inaugurata da Finché il caffè è caldo (Garzanti, traduzione di Claudia Marseguerra), seguito da Basta un caffè per essere felici, Il primo caffè della giornata, Ci vediamo per un caffè e Quando il caffè è pronto.

Lo scrittore giapponese ci porta a scoprire una caffetteria centenaria con un potere speciale. Con una sola tazza è possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è compiuta la scelta sbagliata, ma ad una sola condizione: che il caffè non si raffreddi. Ogni libro mette al centro dei personaggi con storie molto diverse, tutte accomunate da una sensazione di rimorso, paura o delusione. Ma pagina dopo pagina, un sorso di caffè dopo l’altro, anche per il lettore appare chiara una cosa: che è il nostro passato a renderci ciò che siamo, e che l’importante è solo saper imparare da esso.

Norwegian Wood

Restiamo in Giappone con Norwegian Wood (Einaudi, traduzione di Giorgio Amitrano), uno dei libri più noti e introspettivi di Haruki Murakami. Come un buon caffè, questo è un romanzo ricco di sfumature: malinconico, delicato, doloroso, intenso; affronta temi importanti come la morte, la giovinezza, la solitudine e l’amore attraverso i ricordi del protagonista, Tōru Watanabe. La vita di Tōru cambia per sempre con l’incontro con Naoko, la fidanzata del suo amico Kizuki, il cui suicidio ha segnato profondamente entrambi. Accanto a lei appare poi Midori, la compagna di corso di Tōru. Naoko e Midori sono molto diverse – la prima timida e silenziosa, la seconda solare ed esuberante – ma entrambe lo attirano con una forza irresistibile. Ancora una volta, al centro si trova il tema della scelta e dell’importanza di convivere con ciò che si è perduto.

Pomodori verdi fritti

Continuiamo la nostra selezione con Pomodori verdi fritti di Fannie Flagg (Rizzoli, traduzione di Olivia Crosio), un libro del 1987 capace di dare ancora oggi energia e calore, proprio come una tazza di buon caffè. Al centro del libro c’è il caffè di Whistle Stop, una città immaginaria dell’Alabama a pochi passi dalla stazione del treno. Nel corso dei decenni, la caffetteria gestita dalla temeraria Idgie e dalla riservata Ruth ospita la clientela più disparata, affrontando la Grande Depressione e persino un caso di omicidio.

Il libro si muove su due linee temporali: gli anni Trenta e Quaranta di Idgie e Ruth e gli anni Ottanta della vecchia signora Threadgoodie, un tempo abitante di Whistle Stop e frequentatrice del caffè, ora in casa di riposo. La vecchina inizia a raccontare la storia di Idgie e Ruth a Evelyn Couch, una signora di mezz’età conosciuta un po’ per caso mentre si trovava in visita alla suocera. Tra ricette succulente e tazze di caffè, il libro porta con sé una sensazione di nostalgia e di commozione per un tempo che non c’è più, insegnando a lottare per le persone amate e a fronteggiare ogni difficoltà.

Le otto montagne

Tra i libri da leggere davanti a un buon caffè c’è anche Le otto montagne (Einaudi), vincitore del Premio Strega 2017, romanzo con cui Paolo Cognetti racconta l’amicizia, la solitudine e il rapporto profondo tra uomo e montagna. Al centro della storia ci sono Pietro e Bruno, un ragazzo di città e un ragazzo di montagna, conosciuti per la prima volta tra le cime della Valle d’Aosta. I due ragazzi, divenuti uomini, saranno legati per sempre, nonostante le distanze e le scelte di vita differenti.

Un libro da leggere lentamente e da portare con sé nel corso della propria giornata, proprio come un thermos di caffè da sorseggiare lungo una passeggiata tra i boschi ombreggiati.

Chocolat

Proseguiamo con Chocolat di Joanne Harris (Garzanti, traduzione di Laura Grandi), un romanzo che profuma di dolcetti appena sfornati: un accompagnamento perfetto per una tazza di cappuccino. La quotidianità di un piccolo villaggio francese viene scombinata dall’arrivo di Vianne Rocher e della sua nuova pasticceria, La Céleste Praline.

Con la sua indipendenza, il suo aspetto affascinante e la sua estraneità alle attività della parrocchia, la pasticcera attira il sospetto del giovane curato Francis Reynaud, determinato a riportare ordine nella comunità. Ma con la sua innata capacità di aiutare il prossimo, Vianne riuscirà a rendere il villaggio più felice, anche se un po’ più ribelle. Da questo libro è stato tratto anche il celebre film del 2000, con Juliette Binoche e Johnny Depp.

L’ombra del vento

Per affrontare la lettura di L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón (Mondadori, traduzione di Lia Sezzi) dotatevi di una grossa tazza di caffè e preparatevi a una nottata di lettura non-stop. Il libro ci porta nella Barcellona di metà Novecento, ferita dalla Guerra civile e oppressa dalla dittatura franchista. All’alba del suo undicesimo compleanno, il padre di Daniel lo porta in un luogo segreto: il Cimitero dei Libri dimenticati, un’immensa biblioteca dove vengono conservati migliaia di libri per salvarli dall’oblio.

È in quest’occasione che Daniel incontra per la prima volta la storia che si intreccerà indissolubilmente alla sua: un libro intitolato proprio L’ombra del vento, un romanzo appassionante scritto da un autore misterioso, Julián Carax, che sembrerebbe scomparso assieme a tutte le copie dei suoi romanzi. Mentre gli anni passano, un uomo dall’aspetto spaventoso, che dice di chiamarsi Laín Coubert, come uno dei personaggi del libro, perseguita Daniel con l’obiettivo di distruggere tutte le opere dell’enigmatico scrittore. Che cosa si nasconderà dietro la storia di Julián Carax?

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Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè

Questa lista non può essere completa senza una storia d’amore, proprio come un pizzico di cannella non può mancare nel caffellatte offerto da Jeanie nella sua caffetteria. La protagonista del romanzo Amori e segreti al Pumpkin Spice Cafè (Newton Compton, traduzione di Laura Mastroddi), primo libro della saga ambientata nel paesino di Dream Harbor, ha ereditato il locale della zia, approfittandone per barattare la sua vita nella grande città con una vita più tranquilla in campagna. Tutti a Dream Harbor amano il suo caffellatte speziato. Solo Logan, un contadino con un carattere burbero, non sembra apprezzare Jeanie e la sua attività. Se non fosse che un mistero da risolvere costringerà i due giovani a passare molto tempo assieme, e a scoprirsi più simili del previsto… forse non sono solo le bevande di Jeanie a essere spicy!

Laurie Gilmore ha pubblicato una serie di commedie romantiche confortanti e leggere, perfette da accompagnare a un caffellatte e una fetta di torta, tra cui Dolci misteri alla libreria Cinnamon Bun, Nuovi inizi a Strawberry Patch Pancake House, Una dolce magia a Dream Harbor, Un amore al profumo di zenzero e Il negozio dei fiori e degli amori inaspettati.

Il mastino dei Baskerville

E ora passiamo a qualche lettura più nera, proprio come un caffè espresso, non zuccherato e dal sapore intenso. Per gli amanti del classico, anche per quanto riguarda le letture, suggeriamo Il mastino dei Baskerville di Arthur Conan Doyle, uno dei romanzi più oscuri con protagonista l’investigatore Sherlock Holmes.

Una maledizione sembra perseguitare gli eredi della casata dei Baskerville: un maleficio con la forma di un mostruoso mastino, apparentemente responsabile della morte di molti discendenti della famiglia: per ultimo, Sir Charles, trovato morto accanto alle orme di un enorme cane. Sherlock Holmes e il dottor Watson sono incaricati di avventurarsi tra la nebbia della brughiera di Dartmoor per fare luce su un caso dalle tinte gotiche e quasi demoniache. Cosa (o chi?) si nasconde dietro queste morti spaventose?

Abbiamo sempre vissuto nel castello

Restiamo tra le atmosfere gotiche con Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson (Adelphi, traduzione di Monica Pareschi). Al centro della storia ci sono le sorelle Merricat e Constance Blackwood, che vivono insieme allo zio Julian nella grande casa di famiglia, isolate dal resto del mondo dopo che gli altri membri della loro famiglia sono morti, orribilmente avvelenati. Agli occhi degli abitanti del villaggio, nonostante sia stata giudicata non colpevole, la responsabile della tragedia è senza dubbio la bella Constance, che infatti rimane ritirata nella vasta abitazione senza avventurarsi mai al di fuori, accudendo lo zio malato e la sorellina. Ma l’arrivo del cugino Charles spezza il loro fragile equilibrio, trasformando la casa, già carica di segreti, nel teatro di una nuova tragedia. Un libro da divorare in una grigia giornata di pioggia, scacciando i brividi con una tazza di caffè fumante.

Il profumo del caffè

Concludiamo questo viaggio tra i libri da leggere davanti a una tazza di caffè con un romanzo storico che porta con sé un aroma di chicchi tostati: Il profumo del caffè di Anthony Capella (BEAT, traduzione di Maddalena Togliani). Ci troviamo nella Londra del 1896, dove il giovane Robert Wallis, esteta svogliato e aspirante scrittore, scopre di avere un’innata abilità: un palato straordinariamente raffinato, capace di riconoscere e raccontare ogni sfumatura del gusto. Sarà proprio questa capacità a portarlo al Café Royal, dove il mercante di caffè Samuel Pinker gli propone un progetto ambizioso: creare un linguaggio universale per descrivere gli aromi del caffè.

Al fianco di Wallis c’è Emily, figlia di Pinker, intelligente e determinata, con cui sboccia un sentimento inatteso. Mentre il destino richiama Robert nella lontana Abissinia, il mondo cambia freneticamente, e l’amore tra i due giovani sembra sepolto dalla nuova battaglia di Emily per il voto alle donne. Ma è veramente possibile spegnere un sentimento tanto inebriante quanto il profumo del caffè?