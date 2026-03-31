Non c’Ã¨ niente di meglio di un libro per affrontare la solitudine, che sia attraverso una storia intrigante, una risata o uno spunto di riflessione. Ecco quindi una selezione di libri da leggere quando ci si sente soli, tra racconti introspettivi e commoventi e romanzi ironici e coinvolgenti. Consigli di lettura che, in modi differenti, hanno a che fare con la solitudine (e che ci insegnano come ascoltarla…)

C’Ã¨ una differenza sostanziale tra l’essere soli e il sentirsi soli. Nel primo caso, la solitudine puÃ² diventare un’opportunitÃ di riflessione e di cura verso sÃ© stessi, un momento in cui mettere in pausa il mondo per far nascere qualcosa di nuovo. Nel secondo caso, diventa un macigno, una sensazione appiccicosa e difficile da scacciare.

Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo sentiti soli. Soli a fronteggiare il silenzio, ma anche soli in mezzo a una folla di gente. Non capiti, disorientati, intrappolati nel passato, impauriti dal futuro.

Nei momenti in cui l’assenza di qualcuno o qualcosa si fa sentire, non c’Ã¨ niente di meglio di un libro per trovare compagnia. Un libro non solo puÃ² essere una via di fuga, una scintilla di luce in mezzo al buio; puÃ² essere anche uno strumento con cui uscire dal proprio stato di isolamento, aprendosi al mondo e imparando a convivere con emozioni piÃ¹ complesse e stratificate. Infatti, vivendo per un po’ di tempo accanto a un personaggio con problemi ed emozioni simili ai nostri, possiamo capire tanto di noi stessi e degli altri.

In questa lista proponiamo alcuniÂ libri da leggere per sentirsi meno soli, che sia attraverso una storia coinvolgente, una risata, oppure uno spunto di riflessione.

Intermezzo

E cominciamo questo percorso tra testi di ieri e di oggi con Intermezzo di Sally Rooney (Einaudi, traduzione di Norman Gobetti), scrittrice irlandese che nei suoi libri affronta senza mezzi termini temi come la depressione, la salute mentale, i disturbi d’ansia e, appunto, la solitudine. I personaggi di Rooney vanno alla ricerca di relazioni autentiche, cercano di fare i conti con i loro pensieri e le loro inadeguatezze, tentano di trovare riparo dalla loro vorticosa e alienante vita quotidiana.

IntermezzoÂ ha per protagonisti due fratelli: Ivan, giovane introverso e talentuoso scacchista, e Peter, avvocato di successo attanagliato dai dubbi sulla sua vita sentimentale. La morte del padre segna un punto di svolta per i due protagonisti, portando le loro vite in direzioni inaspettate. Proprio come in un intermezzo, una mossa scacchistica che costringe l’avversario a una risposta immediata, i due fratelli sono costretti ad affrontare il presente, e con esso i loro desideri, spesso cosÃ¬ lontani dal giudizio altrui. Quello di Ivan e di Peter non Ã¨ un percorso facile, ma leggere i loro pensieri Ã¨ un ottimo modo per capire meglio anche le proprie incertezze, e per trovare, forse, un appiglio a cui aggrapparsi.

La magia dei momenti no

Chi ama l’umorismo impietoso, in grado di tingere di ironia anche le situazioni piÃ¹ drammatiche, non puÃ² che apprezzare la lettura di La magia dei momenti no (Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo) di Alison Espach.

Un libro che parla di lutto e di solitudine, ma anche di come la vita puÃ² rivelare nuove possibilitÃ , perfino quando tutto sembra perduto. Il libro racconta la storia di Phoebe Stone, giunta in uno sfarzoso albergo durante i festeggiamenti di un matrimonio con un obiettivo non molto in linea con l’atmosfera festosa: quello di uccidersi. A dispetto delle premesse, la scrittrice statunitense racconta una storia ricca di speranza verso i nuovi inizi, un libro perfetto per chi ha bisogno di ritrovare un po’ di fiducia nel mondo.

Camere separate

Ãˆ difficile definire in un solo modo il protagonista di Camere separate (Bompiani, 1989) di Pier Vittorio Tondelli: Ã¨ un uomo in fuga dal passato,Â Ã¨ un uomo alla disperata ricerca di qualcosa che continua a sfuggirgli, un uomo bisognoso di amore ma allo stesso tempo spaventato da esso, un uomo capace di provare sentimenti intensi, ma anche di attraversare, come anestetizzato, il dolore e la paura.

Dopo la perdita del suo compagno Thomas, Leo si trova a vagare in un vortice di ricordi, rimpianti e sentimenti irrisolti. Colui che ha sempre vissuto l’amore in camere separate, mantenendo cioÃ¨ una certa distanza per preservare la sua amata solitudine, si ritrova ora a fare i conti con una solitudine di tutt’altra consistenza. Ed Ã¨ da qui che si aprono le riflessioniÂ dello scrittore emiliano, scomparso prematuramente, che in questo personaggio (e in questo romanzo) ha riversato cosÃ¬ tanto di sÃ©.

Tomorrow and tomorrow and tomorrow

Passiamo quindi a Tomorrow, and tomorrow and tomorrow (TEA, traduzione di Elisa Banfi) di Gabrielle Zevin. I cammini di Sam e Sadie, due giovani appassionati di videogiochi, si rintrecciano per caso, alla fermata della metropolitana di Harvard Square, dopo anni di silenzio e di non detto. La loro amicizia si rinsalda velocemente, e assieme a essa prende forma un nuovo progetto creativo, pronto a dare inizio a una nuova fase della loro vita. Ad accompagnarli Ã¨ la figura di Marx, terzo elemento della societÃ videoludica che in breve tempo li porterÃ al successo.

Sam e Sadie si conoscono piÃ¹ di chiunque altro, ma non sono immuni a incomprensioni, litigi e risentimenti, che metteranno a dura prova quel loro amore vivido e inconsueto.

Un antidoto alla solitudine, un inno all’amicizia che perÃ² non trascura i lati piÃ¹ oscuri e malinconici dei legami umani.

Le nostre anime di notte

“Vuoi passare le notti da me?” Ãˆ questa la richiesta di Addie Moore al suo storico vicino di casa, Louis Waters. Entrambi vedovi, i protagonisti di Le nostre anime di notte (NN Editore, traduzione di Fabio Cremonesi) di Kent HarufÂ decidono di intrecciare le loro solitudini e di condividere, per un’ultima volta, notte dopo notte, ricordi, sorrisi e vecchie ferite.

E mentre gli abitanti di Holt, Colorado, guardano con sospetto a quel loro nuovo legame, Addie e Louis riscoprono la tenerezza e ridanno colore alla loro vita, divenuta da tempo grigia e ripetitiva. Una lettura commovente che fa capire l’importanza della complicitÃ e dell’amore, in ogni fase della vita.

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Quando le gru volano a sud

Anche Bo, il protagonista di Quando le gru volano a sud (Neri Pozza, traduzione di Laura Cangemi) dell’autrice svedese Lisa RidzÃ©n, si ritrova ad affrontare la solitudine. La moglie Fredrika non c’Ã¨ piÃ¹, e la monotonia delle sue giornate viene interrotta solo dalle visite degli assistenti domiciliari, che si occupano di quel corpo pieno di acciacchi e ormai sfuggito al suo controllo. Persino Sixten, il suo cane, rischia di essergli portato via, dato che il figlio di Bo, Hans, Ã¨ convinto che il padre non sia piÃ¹ in grado di prendersene cura.

Ãˆ a partire dal silenzio che riempie le giornate del vecchio che prendono forma le sue memorie e le sue emozioni.

Un libro che riflette sullo scorrere del tempo con delicatezza, facendo compagnia al lettore, pagina dopo pagina, come un vecchio amico fedele a cui Ã¨ sempre un piacere fare ritorno.

FinchÃ© il caffÃ¨ Ã¨ caldo

Proseguiamo la nostra selezioneÂ di libri da leggere quando ci si sente soli con FinchÃ© il caffÃ¨ Ã¨ caldo (Garzanti, traduzione di Claudia Marseguerra), di Toshikazu Kawaguchi, romanzo bestseller a cui hanno fatto seguito Basta un caffÃ¨ per essere felici,Â Il primo caffÃ¨ della giornata,Â Ci vediamo per un caffÃ¨,Â Quando il caffÃ¨ Ã¨ prontoÂ eÂ La bottega del tempo ritrovato.

Si tratta di un vero e proprio libro-coccola a cui dedicarsi nei momenti difficili, perchÃ© spinge a soffermarsi sulle scelte e sulle esperienze di vita, acquisendo consapevolezza di sÃ©. Kawaguchi accompagna il lettore in una caffetteria unica nel suo genere: basta un caffÃ¨ bollente per rivivere un momento del proprio passato e trovare, tra rimpianti e ricordi dolorosi, la forza di andare avanti. Câ€™Ã¨ perÃ² una regola fondamentale da rispettare: qualunque cosa accada, il caffÃ¨ non deve mai diventare freddoâ€¦

Quello che possiamo sapere

La solitudine e la nostalgia hanno molto in comune. Il senso di rimpianto provato da Thomas Metcalfe in Quello che possiamo sapere lo fa sentire inadatto al mondo in cui vive: il suo sogno, seppur irrealizzabile, Ã¨ quello di vivere nel passato, nei primi anni Duemila, ovvero durante il periodo storico in cui Ã¨ specializzato in quanto studioso di letteratura del 2119.

Ian McEwan delinea un personaggio solitario ma ricco di meraviglia per quel mondo che non ha potuto conoscere, cosÃ¬ diverso dal pianeta semi-sommerso in cui l’umanitÃ si trova ad abitare a causa dei cambiamenti climatici. Entrando in contatto con Thomas e con la sua ricerca frenetica di una poesia perduta, scomparsa a inizio Duemila, riscopriamo la bellezza del nostro presente, con tutte le sue piccole e gigantesche imperfezioni.

La serie di Miss Bee

Arriviamo ora a parlare di un libro (anzi, di una serie, molto apprezzata dal pubblico) in grado di farci compagnia nei momenti in cui ci sentiamo soli, soprattutto grazie alla sua protagonista spumeggiante. Parliamo della serie dedicata a Miss Bee (Longanesi), nata dalla penna di Alessia Gazzola, l’amata autrice di tante altre iconiche protagoniste, tra cui spicca la giovane specializzanda Alice Allevi de L’allieva. Le avventure di Miss Bee cominciano con Miss Bee e il cadavere in biblioteca: un po’ comfort book, un po’ storia d’amore, un po’ indagine ricca di colpi di scena.

Beatrice BernabÃ² Ã¨ una giovane ventenne italiana degli anni Venti, trasferitasi a Londra per seguire il padre, docente di Italianistica all’UniversitÃ . Dopo il suo trasferimento, Miss Bee sa bene cosa vuol dire sentirsi soli, ma la sua personalitÃ curiosa e intraprendente le permette di adattarsi a ogni nuova situazione, sfidando i limiti imposti dalla societÃ di inizio Novecento e abbracciando con entusiasmo i primi tenui accenni di emancipazione femminile.

Muovendosi tra ambasciate e magioni di campagna, tra furti, avvelenamenti e (presunte) presenze soprannaturali, la vita di Beatrice Ã¨ un susseguirsi di sorprese. E tra visconti tenebrosi e affascinanti ispettori, Miss Bee scoprirÃ che gli enigmi piÃ¹ difficili da risolvere non sono solo quelli che si nascondono dietro un delitto…

La bussola d’oro (e tutta la saga di Queste oscure materie)

Chiudiamo infine con la trilogia fantasy di Philip Pullman,Â Queste oscure materie (TEA, traduzione di Marina Astrologo e Alfredo Tutino), una lettura adatta a essere inserita in questa lista sia per la sua trama intrigante, in grado di distrarci dai pensieri negativi, sia per la capacitÃ di trasportarci in un mondo fantastico, che non risponde alle logiche della nostra realtÃ .

La trama porta in un’Inghilterra alternativa dove ogni persona possiede un daimon, un’esternazione della propria anima sotto forma di animale, un compagno per tutta la vita, grazie a cui nessuno deve temere la solitudine.

La trilogia, che si muove tra mondi paralleli e ambientazioni differenti, segue la storia di due ragazzini appartenenti a due diverse realtÃ ,Â Lyra e Will, alle prese con numerose avventure e un’antica profezia.