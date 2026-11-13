8 cose che ho capito dagli allarmi bomba nelle scuole – di Enrico Galiano

“Ma figurati se c’era davvero una bomba!”. Facile dirlo dal divano di casa… In questa riflessione, Enrico Galiano ragiona su quanto avvenuto negli ultimi giorni (di ordinaria follia) in tantissime scuole italiane, tra evacuazioni e grandi preoccupazione: “Perché magari la bomba è inventata, ma il cuore di un bambino che batte più forte è vero. Come il pensiero che corre alla mamma, le domande che non ti fa con gli occhi preoccupati. E anche quelli che ridono e scherzano, a volte, stanno soltanto cercando di nascondere la paura…”. Per l’insegnante e scrittore c’è urgente “bisogno di protocolli chiari, prima che succeda il caos”

Facciamo un piccolo bilancio di questi giorni di ordinaria follia: migliaia di scuole italiane raggiunte da mail che annunciavano la presenza di bombe, studenti evacuati, forze dell’ordine mobilitate, genitori preoccupati. E naturalmente l’immancabile esercito di esperti da tastiera, pronti a spiegare che era tutto uno scherzo e che le scuole avevano reagito in modo esagerato.

Ecco, dopo tutto questo, ho capito otto cose.

L’Italia è un Paese di artificieri

Abbiamo milioni di esperti di esplosivi. Li riconosci perché, appena scatta un allarme bomba, corrono su Facebook a spiegare che era palesemente uno scherzo. Di solito sono gli stessi che chiamano i vigili del fuoco quando sentono odore di bruciato dal tostapane.

La scuola italiana dovrebbe dotarsi di una macchina del tempo

Perché quando arriva un allarme bomba dovresti sapere già che è falso. Se evacui e poi si scopre che era uno scherzo, sei un idiota. Se non evacui e succede qualcosa, sei un criminale. Basterebbe una DeLorean per istituto, magari coi fondi del PNRR.

Per alcuni adulti, il coraggio consiste nel rischiare la vita dei figli degli altri

“Ma figurati se c’era davvero una bomba!”. Facile dirlo dal divano di casa, con le pantofole ai piedi e il telecomando in mano. Chissà se sarebbero stati altrettanto tranquilli con il proprio figlio dentro quell’edificio.

Il professore dovrebbe essere anche un investigatore dell’antiterrorismo

Già che insegna, corregge verifiche, fa da psicologo, infermiere, mediatore familiare e ogni tanto ripara pure la LIM, cosa gli costa verificare personalmente una minaccia terroristica? Magari con un bel corso di aggiornamento gratuito. Intelligence livello B1.

Una minaccia falsa può provocare una paura verissima

Perché magari la bomba è inventata, ma il cuore di un bambino che batte più forte è vero. Come il pensiero che corre alla mamma, le domande che non ti fa con gli occhi preoccupati. E anche quelli che ridono e scherzano, a volte, stanno soltanto cercando di nascondere la paura.

La calma è una delle lezioni più importanti che un insegnante possa dare

Perché i ragazzi ti guardano. Guardano come reagisci, come parli, come affronti un imprevisto. E puoi fare cento lezioni sulla gestione della paura, ma poi arriva una mattina come questa e hai finalmente l’occasione di insegnarla sul serio.

Abbiamo bisogno di protocolli chiari per queste cose. E prima che succeda il caos

Le indicazioni nazionali del 12 novembre hanno chiarito che una mail minatoria inviata in massa non comporta automaticamente l’evacuazione. Bene, ma perché arrivarci dopo? Servono procedure condivise che permettano di valutare le minacce senza lasciare ogni scuola in balia dell’incertezza.

E infine, cari genitori, avete scoperto qualcosa di importante

Avete scoperto che quando succede qualcosa di imprevisto, a scuola ci sono adulti che proteggono i vostri figli. Che li accompagnano, li rassicurano, controllano che nessuno rimanga indietro. Che magari hanno paura anche loro, ma fanno di tutto perché i ragazzi si sentano al sicuro.

Ecco, se un giorno dovesse succedere qualcosa di davvero grave, nessuno potrebbe garantirvi che tutto andrà bene. Ma adesso sapete almeno una cosa. Che quando voi non ci siete, con i vostri figli ci siamo noi.

L’AUTORE – Enrico Galiano, insegnante e scrittore friulano classe ’77, in classe come sui social, dove è molto seguito, sa come parlare ai ragazzi.

Dopo il successo di romanzi (tutti usciti per Garzanti) come Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi, Felici contro il mondo, e Più forte di ogni addio, ha pubblicato un libro particolare, Basta un attimo per tornare bambini, illustrato da Sara Di Francescantonio. È poi tornato al romanzo con Dormi stanotte sul mio cuore, e sempre per Garzanti è uscito il suo primo saggio, L’arte di sbagliare alla grande. Con Salani, Galiano ha quindi pubblicato la sua prima storia per ragazzi, La società segreta dei salvaparole. Ed è poi uscito, ancora per Garzanti, il suo secondo saggio, Scuola di felicità per eterni ripetenti.

Dopo il romanzo Geografia di un dolore perfetto, è tornato in libreria con Una vita non basta, e ha poi pubblicato, sempre con Salani, il secondo libro per ragazzi, L’incredibile avventura di un super-errore. Con Garzanti nel 2025 è poi uscito il romanzo Quel posto che chiami casa, e con Einaudi Stile Libero, nel 2026, Il cuore non va a dormire.

Il suo nuovo libro è Il mio migliore amico è un fantasma (Salani).

Qui è possibile leggere tutti gli articoli scritti da Galiano per il nostro sito, con cui collabora con costanza da diversi anni (anche con dei video per Instagram e TikTok).