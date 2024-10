Lucca Comics 2024: tutti gli appuntamenti per i fan del fantasy e della narrativa

Il Lucca Comics & Games è da anni una delle fiere più apprezzate da chi ama il fantasy. Tra cosplay (fenomeno sempre più diffuso e qui descritto) ed eventi, firmacopie e anteprime, ogni anno migliaia di appassionati di questo genere narrativo si ritrovano immersi nei loro mondi preferiti. E quest’anno non fa eccezione.

Come già descritto in questo articolo, il programma di Lucca 2024 (dal 30 ottobre al 3 novembre) si prospetta molto vasto: cosa devono aspettarsi lettori e lettrici del genere fantasy, e in generale della narrativa e dei libri illustrati?

Dopo i già annunciati R.L. Stine, padre di Piccoli Brividi, Stuart Turton e Felicia Kingsley, il panorama del fantasy, in particolare, si amplia e accoglie grandi nomi internazionali e autori esordienti, senza dimenticare alcuni importanti anniversari.

L’appuntamento per i lettori e le lettrici è al padiglione San Martino, all’ombra del Duomo, dove troverà posto il mondo dell’editoria, con gli stand di Mondadori, GeMS, Fazi Editore e Neri Pozza. Mentre al padiglione Carducci, spazio per gli stand di Fanucci e di celebri illustratori fantasy come Ciruelo, Steve Argyle, Jesper Ejsing e ancora Erol Otus e Tyler Jacobson (presenti in occasione del cinquantesimo anniversario di Dungeons & Dragons).

Da Conan a Batman, da Luke Skywalker a Ellen Ripley, da Dracula a Vampirella: i fan dell’illustratore spagnolo Maren e del fratello Sanjulian, potranno guardare da vicino alcune delle loro opere più importanti in una mostra dedicata.

Parlavamo di anniversari: Lucca Comics & Games sarà l’occasione di festeggiare i vent’anni della saga del Mondo Emerso, celebre serie fantasy creata da Licia Troisi. L’autrice, insieme Maria Chiara Lo Gerfo (nei panni di Nihal), Michele De Blasi (che presterà il volto a Sennar), Francesco Lepri (interprete di Ido) e Manuela Giacchi (Soana), sarà presente domenica 3 novembre alle ore 14,30 all’Auditorium San Girolamo per un evento speciale per tutta la sua community.

Anche Ulysses Moore, la serie di romanzi fantasy di Pierdomenico Baccalario, compie vent’anni e torna in libreria con una nuova ristampa, per i tipi di Piemme. L’autore sarà presente tutti i giorni a Lucca Comics & Games per festeggiare questo importante traguardo con tutti i suoi lettori e le sue lettrici.

Complice l’uscita della nuova traduzione de Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien ad opera dello scrittore Wu Ming 4, nonché esperto dell’opera del Professore di Oxford, Lucca Comics & Games ospiterà un ciclo di incontri dedicati alla Terra di Mezzo in collaborazione con Bompiani e AIST (Associazione Italiana Studi Tolkieniani). Il festival proporrà approfondimenti della nuova traduzione insieme allo stesso Wu Ming, ma anche momenti dedicati all’opera più in generale. Anche l’audiolibro del Signore degli Anelli sarà al centro delle celebrazioni tolkieniane a Lucca Comics & Games grazie ad Audible, che porterà tre eventi in sala con momenti di lettura dal vivo.

Appuntamento il 31 ottobre e il 1° e 2 novembre alle 15,30 presso l’Auditorium Fondazione Banca Del Monte di Lucca. Ad animare gli eventi ci saranno con Caleel e Arianna Craviotto durante i primi due giorni, mentre l’evento di sabato 2 novembre sarà animato dalla presenza di Massimo Popolizio, attore, regista teatrale e doppiatore italiano che ha dato voce alla trilogia del Professore di Oxford.

Sempre sabato 2 novembre, gli appassionati delle avventure Marvel potranno assistere all’evento Supereroi in cuffia, una live performance della serie Audible Original italiana Marvel’s Wastelanders con la partecipazione di Lella Costa nel ruolo di Natasha Romanoff/Vedova Nera, insieme a Iron Man (Marco Mete), Logan/Wolverine (Luca Biagini) e J.A.R.V.I.S. (Davide Marzi). Dopo il live reading immersivo, seguirà una presentazione della serie moderata da Chiara Cecilia Santamaria (autrice di Le Cinque Rive)

Parlando invece di letteratura, per Fazi Editore sarà presente Christopher Buehlman autore de Il ladro linguanera, Mondadori sarà protagonista con Ellen Kushner e Delia Sherman, autrici della saga Riverside. La trilogia, e con Samantha Shannon, autrice de Il priorato dell’albero delle arance, che presenterà la saga distopica The bone season.

Mondadori Libri per ragazzi lancerà in occasione di Lucca Comics & Games Vendetta d’inchiostro, quarto titolo della saga d’inchiostro, dopo la trilogia che si è chiusa nel 2008. Sarà l’occasione per incontrare l’autrice Cornelia Funke, presente mercoledi 30 in compagnia di Carmelo Romano, alias Timida libreria del Riccio.

Compie il suo ritorno l’illustratrice francese Rébecca Dautremer, presente per Rizzoli e protagonista di un incontro moderato da Megi Bulla (La biblioteca di Daphne). Sempre per Rizzoli, Fiore Manni con il suo nuovo romanzo per ragazzi, il seguito de Il Re delle Volpi, accompagnata da Michele Monteleone.

Tra gli eventi dedicati ai libri, venerdì 1 novembre, Loredana Lipperini presenterà, con Edoardo Rialti, il suo nuovo romanzo Il segno del comando (Rai Libri), liberamente tratto dallo sceneggiato Il segno del comando, una storia gotica italiana che nel 1971 conquistò molti spettatori.

La cultura cyberpunk, nata negli anni Ottanta con opere come Neuromante di William Gibson, ha influenzato numerosi campi artistici, dalla musica al cinema fino all’arte visiva. L’artista NO CURVES, tra i massimi esponenti della tape art che mancava al festival dal 2019, si inserisce in questa tradizione con il progetto NEON RUNNERS e torna a Lucca Comics & Games con l’esposizione omonima.

Per i 40 anni dalla prima pubblicazione di Neuromante, NO CURVES firma una speciale edizione limitata del libro, pubblicato da Mondadori, che sfoggia in copertina la sua opera ispirata al romanzo di William Gibson, di cui sarà realizzata un’installazione urbana di oltre 6 metri durante il festival.

Negli spazi del mezzanino della Fondazione Banca del Monte, Lucca Comics & Games, in collaborazione con L’ippocampo, presenta l’experience Dorian Gray: La stanza delle vanità. Una decadente stanza vittoriana accoglierà il pubblico del festival alla scoperta dell’opera Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde illustrato da Benjamin Lacombe.

Oltre alla presenza delle tavole originali, l’esperienza vuole dare risalto alla ricerca filologica compiuta dall’illustratore per comprendere appieno i significati, la genesi del testo e il messaggio che l’autore Oscar Wilde voleva veicolare.

Dopo l’annuncio della presenza al festival di Felicia Kingsley lo scorso giugno, il programma dedicato a quei mondi pop della narrativa che vanno oltre la classica etichetta di “fantasy” si arricchisce di altri nomi italiani e internazionali. Arriva a Lucca Hazel Riley con il suo Game of Gods – discesa agli Inferi (nato su wattpad e pubblicato poi da Sperling & Kupfer), pronta a dialogare con La biblioteca di Daphne.

Per Il Castoro OFF, presenti A. B. Poranek autrice di Where the dark stands still. La foresta dell’amore eterno, e Ella Archer, una delle sorelle autrici di The hidden society, in dialogo con Carmelo Romano.

Spazio poi alla collana di Rizzoli La biblioteca di Daphne: sarà presente al festival l’autrice statunitense Penn Cole per presentare il nuovo romanzo Glow of the everflame, che segue Spark of the everflame uscito nell’aprile del 2024. Nel corso del festival Cole parlerà con Megi Bulla e successivamente con Poranek e Valentina Ghetti.