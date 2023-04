“È di nuovo tempo di parlare d’amore: come il romance interpreta i sentimenti di oggi”: l’incontro al Salone del libro di Torino

Divagazioni filosofiche e letterarie, grandi classici, bestseller del momento, senza dimenticare i trope e i vari sottogeneri che hanno dato vita a una nuova immagine del romance, il genere narrativo del momento. I particolari sull’appuntamento a più voci organizzato da ilLibraio.it in occasione della 35esima edizione del Salone del libro di Torino è in programma venerdì 19 maggio, alle ore 18.30 (Arena Bookstock)

Nel 1977, quando uscì Frammenti di un discorso amoroso, Roland Barthes sosteneva che parlare d’amore fosse ormai un argomento fuori moda. Già allora, evidentemente, anche nel mondo letterario esistevano pregiudizi verso la materia.

Eppure, in Italia come all’estero, il romance attualmente è tra i generi narrativi di maggior successo, grazie anche alla spinta di TikTok, piattaforma dove le nuove generazioni (e ormai non solo) esprimono sempre di più il desiderio di storie d’amore di ogni tipo.

Ma com’è cambiato nel tempo il “discorso amoroso”? E cosa cercano oggi lettrici e lettori nei romanzi di questi anni?

Quello che ilLibraio.it ha organizzato in occasione della 35esima del Salone del libro di Torino, venerdì 19 maggio, alle ore 18.30, nell’Arena Bookstock (al Lingotto), è un dialogo sui sentimenti che restano e su quelli che cambiano.

L’appuntamento torinese vuol essere confronto a più voci, che passa per divagazioni filosofiche e letterarie, grandi classici, bestseller del momento, senza dimenticare i trope e i vari sottogeneri che hanno dato vita a una nuova immagine del romance.

A questi temi, del resto, nel corso degli ultimi anni abbiamo dedicato numerosi approfondimenti e interviste.

Grande spazio, inoltre, viene dato al pubblico del romance, lettrici (in maggioranza) assai consapevoli delle dinamiche narrative ed editoriali.

Ed ecco dunque le protaginiste del panel in programma al Salone, dal titolo È di nuovo tempo di parlare d’amore – Come il romance interpreta i sentimenti di oggi:

-Valentina Ferraro (autrice di Wings, Magazzini Salani – qui l’intervista in cui si racconta);

–Maura Gancitano (autrice e co-fondatrice del progetto Tlon);

-Ilaria Gaspari (autrice, filosofa e collaboratrice de ilLibraio.it, ndr);

-Beatrice Maione (@tris_bookstagram, booktoker, per raccontare Magnolia Parks, Garzanti);

-Simona Natale (coordinatrice editoriale di Always Publishing, casa editrice che pubblica il bestseller Dammi mille baci di Tillie Cole);

-Rita Nardi (autrice di Liberi come la neve, Garzanti – qui un intervento in cui racconta il suo percorso nell’editoria);

Modera Jolanda Di Virgilio (redattrice de ilLibraio.it e autrice).