10 profili TikTok che dovresti seguire se insegni a scuola – I consigli di Enrico Galiano

“Lo so: già solo la parola TikTok fa sì che molti insegnanti pensino ancora a balletti e contenuti un po’ cretini. Per fortuna, da almeno qualche anno non è più così…”. Su ilLibraio.it Enrico Galiano consiglia 10 profili da seguire alle sue colleghe e ai suoi colleghi: dalla letteratura alla fisica, dall’arte al latino, dalla chimica alla matematica, ecco le divulgatrici e i divulgatori che l’insegnante e scrittore suggerisce ai docenti (e non solo)…

Lo so: già solo la parola TikTok fa sì che molti insegnanti pensino ancora a balletti e contenuti un po’ cretini. Per fortuna, da almeno qualche anno non è più così: lì dentro ci puoi trovare profili veramente validi e, perché no, utili proprio didatticamente parlando.

Lo sappiamo tutti quanto è difficile agganciare gli studenti quando devi spiegare le figure retoriche o il numero di Avogadro: ecco perché pagine come quelle che ti sto per raccontare possono diventare una miniera d’oro di idee, spunti, aneddoti da cui attingere a mani basse non solo per svecchiare le tue lezioni, ma anche per riscoprire passioni sopite.

Per comodità, te li ho anche divisi per materia, sei pronto?

O pronta.

Insomma: vado!

Cominciamo con… be’, ovviamente la mia materia:

Letteratura!

Quando fai letteratura… Be’ non puoi non seguire Edoardo Prati: questo ragazzo di diciannove anni che ci mette una passione incredibile quando racconta Dante, Tasso, i poeti latini o l’epica, che non potrà non contagiare te e i tuoi studenti!

Grammatica

Un ottimo modo di ripassare le regole è seguire Manolo Trinci, che con video molto brevi e simpatici riesce a fare chiarezza in modo semplice nell’intricato e pieno di eccezioni mondo della grammatica italiana

Latino

Qui buttati sul Caffè Letterario: questo profilo è ovviamente ottimo per ripassare le regole, ma soprattutto è perfetto quando hai bisogno di ricordare a te stesso e ai tuoi studenti che il latino non è una lingua così morta come vogliono farci credere

Scienze

Sei un prof di scienze? Ti consiglio il profilo di Matteo Albrizio, con il suo “Scienza e dintorni”, anche se sono abbastanza sicuro che i tuoi studenti lo conoscono già

Chimica

Be’, qui non puoi non andare a dare un’occhiata a cosa fa Marco Il Giallino: esperimenti molto interessanti e curiosità sulla chimica che non potranno che avvicinare i tuoi studenti a questa materia che fa spesso così paura

Matematica

Quando il gioco si fa duro… i duri vanno farsi un salto a trovare il profilo di “Tre minuti con il prof”. Lui è molto simpatico e fa una cosa secondo me molto difficile: ti mostra come la matematica sia dappertutto, e aiuta i tuoi studenti a capire perché è così importante studiarla

Fisica

Se invece vuoi avvicinarli al mondo della fisica, anche quella più complessa, a parte il profilo che tutti conosciamo della Fisica che ci piace, ti consiglio una giovanissima studiosa, Virginia Benzi, davvero simpatica e preparata, che sa fare video brevi e coinvolgenti e soprattutto che sanno accenderti l’entusiasmo in un attimo

Arte

Restando in tema di giovanissime studiose, anche se insegni arte te ne suggerisco una: Laviniagiuliaart, che sa fare video originalissimi usando i meme per svelare i retroscena e gli aneddoti nascosti dietro le opere d’arte più famose

Inglese

Vabbè, qui andiamo facili con il profilo di Davide Patron, bravissimo e già amatissimo dai ragazzi e che sicuramente già conoscerai

Musica

Questo invece è un profilo ancora poco conosciuto ma che ha molto potenziale se sei un prof di musica: quello di Francesco Di Fortunato, che sa raccontare la musica classica da molto vicino e soprattutto la sa collegare a quella più pop e contemporanea.

Quanti di questi li conoscevi già?

