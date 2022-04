Tiktoker under 30 da seguire: i consigli di Enrico Galiano a insegnanti e adulti

Dalla storia alla linguistica, dall’arte alla filosofia, dalla scienza alla tecnologia: Enrico Galiano, docente e scrittore, su ilLibraio.it consiglia alcuni profili di ragazze e ragazzi italiani da seguire, che fanno divulgazione in modo nuovo: “Anche gli insegnanti dovrebbero seguirli, perché creano contenuti di qualità e sanno trattare anche i temi più ostici in maniera fresca e divertente”

6 motivi per cui dovresti farti Tiktok

Tanto ormai hai capito come funziona, no? Nasce un social. I ragazzi ci si fiondano. Gli adulti lo deprecano, pertanto lo snobbano.

Piano piano dentro quel social accadono sempre più cose. Ma gli adulti continuano a deprecarle e snobbarle.

Poi gli adulti si accorgono che, ehi, forse quel social non è poi così male. Così ci vanno anche loro. Alla fine, quando quel social si riempie di adulti, i ragazzi scappano in massa dentro uno nuovo, appena nato. E ricomincia il giro.

È successo con Facebook, è successo con Instagram: ora sta succedendo con Tiktok.

Come tutti quelli della mia generazione, anche io inizialmente mi guardavo per bene dal metterci piede: lo usavo solo perché sono un insegnante, e nel mio lavoro non conoscere ciò che usano i ragazzi è più o meno come presentarsi in un paese straniero senza sapere nemmeno l’inglese.

Dopo pochissimo mi è parso chiaro che, come social, mi piace molto di più degli altri due su citati: primo per l’aria che si respira, che è totalmente scevra dalle polemiche, dagli insulti, da quella brutta abitudine che abbiamo preso di usare i social come sfogatoio della nostra rabbia e della nostra frustrazione; secondo perché, a dispetto di quel che si dice in giro, dentro ci trovi davvero roba bellissima.

Fra tutta questa roba bellissima, ho scelto oggi per voi sei tiktoker under 30 che, specie se siete anche voi insegnanti, dovreste seguire, perché creano contenuti di qualità e sanno trattare anche i temi più ostici in maniera fresca e divertente.

#1 Giacomo Panozzo

È il primo che ho scoperto, poi sono arrivati tutti gli altri (perché devi sapere che l’algoritmo di Tiktok è geniale: ti mostra da solo i contenuti che ti piacciono, e non ti viene quasi mai quel pensiero che ti viene negli altri social, quello tipo Oggi Non C’è Proprio Niente Da Vedere) (geniale o diabolico, devo ancora capirlo, comunque…).

L’idea è questa: brevi pillole di storia, ma raccontate benissimo. I video si chiamano Un tuffo nel passato, e dentro ci trovate di tutto: dagli aneddoti più di colore come Storia del WC, alla storia con la S maiuscola delle Guerre di religione in Francia. Ogni video contiene sempre perle che non conoscevi o non ricordavi, e in più sa far ridere ed essere rigoroso allo stesso tempo.

#2 Benedetta Colombo (artefacile)

Il nome è già l’ispirazione del suo profilo: togliere la polvere dai manuali di storia dell’arte, per introdurci in questo mondo meraviglioso con un linguaggio nuovo. La sua particolarità è che sa mostrare – soprattutto ai giovani – i luoghi d’arte come fossero posti “fighi” da vedere, e così facendo ottiene il risultato che un sacco di gite di istruzione e lezioni in classe non riescono ad ottenere: far venire ai ragazzi voglia di andarci.

#3 Veronica Repetti

Di certo la linguistica non è quel tipo di disciplina che consideri essenziale nella tua vita. Bene, ti sbagli: i video di Benedetta ti aiutano a entrare nei meccanismi nascosti della lingua, e ti fanno vedere come molto spesso stai dicendo più di quello che pensi di stare dicendo (si è capito cosa voglio dire? Spero di sì)

#4 Valentina Pano

Lei studia filosofia a Milano, tutti la conoscono sui social come Melaidi, il suo “alter ego bugiardo” a cui affida riflessioni sull’attualità, sui rapporti, sulle difficoltà quotidiane. Ascoltane un paio, e poi dimmi cosa ne pensi.

#5 Marco Andrea Teti

Questo ragazzo esce di casa, spacca rocce e ti insegna che cosa c’è dentro, come sono arrivate fin lì, che cosa sono e dove stanno andando. Ma non solo: nei suoi video trovi tutto ciò che è scienza: da cos’è l’antimateria a come funziona la batteria del tuo telefono, dal big bang a che cos’è la radioattività.

#6 Andrea Nuzzo

Sono anni che ogni tanto ti compaiono le vignette di “Sii come Bill”: ebbene, le ha inventate lui. I suoi video mescolano scienza, arte, tecnologia, storia e molto altro, per cui si può dire che alla fine la vera materia che ti insegnano è la curiosità.

Che, se ci pensi, è anche la materia più difficile.

Poi, vabbè: su Tiktok ci sono anche i balletti e le cose un po’ più sceme. Ma fai un salto a vedere queste ragazze e questi ragazzi, e vedrai che, almeno loro, ti piaceranno.

L’AUTORE – Enrico Galiano sa come parlare ai ragazzi. In classe come sui social, dove è molto seguito. Insegnante e scrittore classe ’77, dopo il successo dei romanzi (tutti pubblicati da Garzanti) Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi e Più forte di ogni addio, ha pubblicato un libro molto particolare, Basta un attimo per tornare bambini, illustrato da Sara Di Francescantonio. È tornato al romanzo con Dormi stanotte sul mio cuore, e sempre per Garzanti è uscito il suo primo saggio, L’arte di sbagliare alla grande. Il suo nuovo romanzo, in uscita a giugno 2021, è Felici contro il mondo (Garzanti), seguito del bestseller Eppure cadiamo felici.

