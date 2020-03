Nei giorni dell'emergenza Covid-19, i libri (cartacei o digitali) sono diventati, ancora di più, uno strumento prezioso ed essenziale. Ma per chi ama le storie e la lettura esiste un'altra risorsa a cui poter ricorrere: gli audiolibri. Ecco una lista di alcuni dei titoli più interessanti usciti negli ultimi anni, tra novità, grandi classici e classici contemporanei

Quali audiolibri ascoltare? Una guida per gli ascoltalettori

Nei giorni dell’emergenza covid-19, i libri (cartacei o digitali) sono diventati, ancora di più, uno strumento prezioso ed essenziale: per riflettere sulla situazione che stiamo vivendo, per combattere la solitudine, ma anche semplicemente per evadere un po’ con la mente.

Di consigli di lettura per affrontare questa quarantena ne abbiamo già parlato, come abbiamo parlato anche del successo che stanno avendo gli ebook in questo periodo in cui le librerie sono costrette a restare chiuse. Ma per chi ama le storie e la lettura esiste un’altra risorsa a cui poter ricorrere: gli audiolibri.

Il fenomeno audiolibri non è certo una novità, anzi: sono ormai anni che rappresentano una grande opportunità per gli editori e per gli autori, ma anche per quei lettori che, proprio grazie all’ascolto, stanno riscoprendo il piacere di leggere. Stando agli ultimi dati dell’Osservatorio sulla lettura e i consumi culturali realizzato per conto dell’Associazione Italiana Editori, in Italia circa 4,1 milioni di persone (dai 15 ai 75 anni) dichiarano di aver ascoltato audiolibri nell’ultimo anno.

Adesso che ci troviamo a trascorrere quasi tutto il nostro tempo in casa, tra la preparazione di un dolce e qualche faccenda di economia domestica, sono tanti i momenti in cui possiamo dedicarci ai libri d’ascoltare. L’offerta, tra l’altro, è vastissima: quando parliamo di audiolibri non parliamo solo di romanzi (grandi classici, classici contemporanei o novità), ma anche di saggi e manuali di self-help.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti. E sono diverse le piattaforme che propongono audiolibri: le principali (Audible e Storytel) prevedono la sottoscrizione di un abbonamento. Gli audiolibri sono a disposizione anche su iTunes (Apple), dove si possono acquistare singolarmente, senza abbonamenti. Ma esistono pure spazi in cui ascoltarli gratuitamente (e legalmente, dettaglio non da poco).

Per orientarvi nella scelta di qualche titolo da ascoltare, qui di seguito abbiamo selezionato alcuni degli audiolibri più interessanti usciti negli ultimi anni. Va specificato che la selezione (in cui le opere non sono proposte in ordine né temporale né di importanza, ndr), vista l’ampiezza dell’offerta sopra descritta, sarebbe potuta essere molto più lunga: non ha dunque la pretesa di essere esaustiva.

Se poi vi scoprite degli ascoltalettori appassionati, abbiamo un ultimo suggerimento per voi: recuperate qui le puntate del nostro progetto L’audiolibraio, il primo podcast dedicato agli audiolibri, che ha visto protagoniste decine di lettrici e lettori, autrici e autori, editori ed esperti del settore.

Chiamami col tuo nome di André Aciman

Cominciamo il nostro viaggio nei libri da ascoltare con Chiamami col tuo nome di André Aciman (romanzo pubblicato in cartaceo da Guanda e in audiolibro da Salani, con la voce di Andrea Oldani), portato sul grande schermo (e poi agli Oscar) dal regista Luca Guadagnino. Al centro della trama la commovente storia, ambientata in Italia, di un amore omosessuale intimo e impossibile. Tra l’altro, Elio e Oliver, i due protagonisti, sono presenti nell’ultimo libro di Aciman, Cercami (Guanda). A proposito di narratori che si sono man mano fatti scoprire e apprezzare dagli ascoltalettori, Oldani è senza dubbio tra questi.

Cofanetto Maigret di Georges Simenon

La voce di Giuseppe Battiston ci porta nel mondo del personaggio creato dalla fantasia di Georges Simenon, il commissario Maigret (le cui storie sono pubblicate in cartaceo da Adelphi). Il cofanetto di audiolibri proposti da Emons contiene: Il porto delle nebbie, L’impiccato di Saint-Pholien, Pietr il Lettone, Il cane giallo. In questa serie di romanzi, senza mai rinunciare alla compassione e al senso dell’umorismo, il celebre commissario esplora le complesse motivazioni alla base di ogni crimine, tessendo storie di intramontabile fascino.

I leoni di Sicilia di Stefania Auci

Letto da Ninni Bruschetta, I leoni di Sicilia – La saga dei Florio (pubblicato da Nord e in audiolibro da Salani) è diventato in poco tempo un vero e proprio bestseller. Stefania Auci racconta la storia di una famiglia che ha sfidato il mondo intero. Una famiglia che è diventata leggenda. Intrecciando il percorso dell’ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana – dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia – l’autrice dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante da sembrare contemporanea.

Quando siete felici fateci caso di Kurt Vonnegut

La raccolta di discorsi Quando siete felici fateci caso (pubblicata da minimum fax e disponibile su Storytel, letta da Edoardo Siravo) ha lo stesso spirito vivace e irriverente che anima la narrativa di Vonnegut: mai predicatorio, mai consolatorio, ma capace di sferrare attacchi frontali allo status quo, cantare inni alla libertà e alla creatività dell’essere umano. L’autore, con il suo humour dissacrante, ci parla con una voce modernissima, fondamentale per aiutarci a leggere il mondo in maniera critica e potenzialmente rivoluzionaria.

La casa delle voci di Donato Carrisi

Gli amanti dei gialli e dei thriller non potranno resistere all’avvincente romanzo di Donato Carrisi, La casa delle voci. Nuovo titolo del maestro indiscusso del thriller italiano, pubblicato in cartaceo da Longanesi e in audiolibro da Salani, vede come protagonista Pietro Gerber, il migliore psicologo infantile di Firenze, detto l’addormentatore dei bambini. La voce di Alberto Angrisano, che ha letto anche il primo romanzo dell’autore, La ragazza nella nebbia, conduce l’ascoltalettore in una storia ricca di mistero e suspense, in cui ricordi del passato si mescolano e si sovrappongono, dando vita a un’illusione che è molto lontana dalla verità.

La verità della suora storta di Andrea Vitali

La scrittura e la voce di Andrea Vitali, con grazia e ironia, ci portano in una storia dall’intreccio imprevedibile e commovente. Nella sua Bellano, specchio di un mondo passato ma a suo modo sempre attuale, si muovono i personaggi della Verità della suora storta (Garzanti e Audiolibri Salani), ognuno alla ricerca di un approdo che metta pace tra i segreti e le speranze della propria vita, strappandoci un sorriso per le soluzioni a volte stravaganti o strampalate che mettono in scena.

Il colibrì di Sandro Veronesi

Tra le novità da ascoltare c’è Il colibrì (pubblicato da La Nave di Teseo e in audiolibro da Audible, letto da Fabrizio Gifuni), il romanzo di Sandro Veronesi in gara per il Premio Strega 2020. L’autore, che aveva già vinto il riconoscimento stregato nel 2006 con Caos Calmo, costruisce un romanzo sul dolore e sulla forza struggente della vita. Il protagonista è Marco Carrera, detto il colibrì, uno tra gli uccelli più piccoli al mondo, che ha la capacità di rimanere quasi immobile, a mezz’aria, grazie a un frenetico e rapidissimo battito alare. Un personaggio talmente vivo e palpitante che è destinato a diventare compagno di viaggio nella vita del lettore.

Lolita di Vladimir Nabokov

Un incipit che non si può dimenticare, quello di Lolita (pubblicato da Adelphi e in audiolibro da Emons). E la lettura di Marco Baliani non fa altro che renderlo ancora più memorabile: “Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia. Lo-li-ta: la punta della lingua compie un breve viaggio di tre passi sul palato per andare a bussare, al terzo, contro i denti. Lo-li-ta”. Strazio e incanto, insieme a scintillante ironia, abbondano nel romanzo più celebre di Nabokov che racconta la storia dell’ossessiva e fatale passione del professor Humbert Humbert per la “ninfetta” Dolores Haze.

L’allieva di Alessia Gazzola

“Posto che ascolterei Valentina Mari raccontarmi qualsiasi cosa, in questi romanzi rende Alice davvero uno spasso! Credo che neanche leggere il libro mi avrebbe dato una così chiara percezione del personaggio”. Questa è una delle tantissime recensioni degli ascoltalettori de L’Allieva di Alessia Gazzola (pubblicato in cartaceo da Longanesi e in audiolibro da Salani). Il romanzo ha dato vita alla fortunata serie di libri, diventati anche una fiction in onda su Rai 1 con Alessandra Mastronardi nel ruolo della protagonista Alice Allevi.

Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi

Capolavoro di Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira, nella versione audiolibro pubblicata da Emons, ha la voce unica e inconfondibile di Sergio Rubini. Nell’anno stesso della pubblicazione (1994) il romanzo, pubblicato in cartaceo da Feltrinelli, riceve il Premio Campiello, dopo aver ottenuto già diversi riconoscimenti; mentre nel 1995 il regista Roberto Faenza ne trae il film omonimo con Marcello Mastroianni nel ruolo del protagonista: il dottor Pereira. Un grande romanzo civile, una storia che continua a suscitare il fascino e la meraviglia delle opere destinate a durare nel tempo.

Ninfa dormiente di Ilaria Tuti

Ninfa dormiente (pubblicato da Longanesi e in audiolibro da Salani e letto da Federico Zanandrea) di Ilaria Tuti ha conquistato moltissimi lettori, sia in Italia sia all’estero, venendo selezionato dal Times come Crime Book of The Month nel marzo del 2019. È sempre difficile rintracciare il motivo della fortuna di un romanzo, ma in questo caso, fin dalle prime pagine, c’è una presenza che non può passare inosservata: la protagonista, Teresa Battaglia, un commissario sessantenne che si trova a risolvere una serie di omicidi avvenuti a Travenì, un piccolo paesino di montagna tra le Dolomiti friulane.

L’amica geniale di Elena Ferrante

Impossibile non citare in questa lista uno dei casi editoriali più importanti degli ultimi anni. Parliamo de L’amica geniale di Elena Ferrante (pubblicato da e/o e disponibile in audiolibro su Audible), la saga diventata anche una serie tv in onda su Rai1 e diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher. L’attrice Anna Bonaiuto dà voce ai quattro volumi che compongono la tetralogia, ricreando l’ambientazione di una Napoli d’altri tempi, ricostruendo un mondo fatto di personaggi indimenticabili e facendoci immedesimare nelle due protagoniste, Lila e Lenù.

L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio

Vincitore Premio Campiello 2017, L’Arminuta (Einaudi e in audiolibro pubblicato da Audible) di Donatella Di Pietrantonio è un romanzo dolce e straziante, che racconta la storia feroce di un doppio abbandono. Jasmine Trinca interpreta la scrittura e le parole dell’autrice, che in quest’opera affronta il tema della maternità, della responsabilità e della cura con una rara intensità espressiva. Le basta dare ascolto alla sua terra, a quell’Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che improvvisamente si accende col riflesso del mare.

La storia infinita di Michael Ende

Caposaldo della letteratura fantastica, La storia infinita (Longanesi e Audiolibri Salani, letto da Gino La Monica) è il libro (e l’audiolibro) perfetto per chi ama i libri e il potere delle narrazioni. Definito da Le Monde, “uno dei romanzi più straordinari che siano apparsi in Europa dopo la guerra”, l’opera di Michael Ende è una metafora della letteratura intesa come strumento per cambiare gli uomini e il mondo.

Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Classico intramontabile, Il Gattopardo (pubblicato da Feltrinelli per il cartaceo e da Emons per l’audiolibro) di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è il libro che si trova praticamente nelle librerie di tutti. Se qualcuno non ha ancora letto la storia della nobile famiglia aristocratica all’epoca del tramonto borbonico, o non ha visto il film di Luchino Visconti con Claudia Cardinale e Alain Delon, adesso potrà recuperarla nella versione audiolibro, con la lettura magistrale di Toni Servillo.

Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer

Di Andrea Oldani avevamo già parlato in questo articolo, ed eccolo che torna a leggere un grande romanzo contemporaneo: Ogni cosa è illuminata (Guanda, pubblicato in audiolibro da Salani) di Jonathan Safran Foer. Il libro, che ha ispirato l’omonimo film con Elijah Wood, è il racconto del viaggio di un giovane studente ebreo americano in Ucraina, alla ricerca della donna che (forse) ha salvato suo nonno dai nazisti. Un’avventura aggrappata ai fili della memoria, fili impregnati di vita vera, storie d’amore, vicende tragiche e farsesche.

Furore di John Steinbeck

Sfrattata dalla sua fattoria, la famiglia Joad si mette in marcia verso la California lungo la Route 66 come migliaia di altri americani in cerca di fortuna. L’impatto con la terra promessa, dove la manodopera è sfruttata e mal pagata, sarà però inaspettatamente amaro. Pietra miliare della letteratura americana, ritratto epico della lotta dell’uomo contro l’ingiustizia, Furore (pubblicato in cartaceo da Bompiani con la nuova traduzione di Sergio Claudio Perroni e disponibile in audiolibro su Storytel letto da Graziano Piazza) è un romanzo mitico, emblema dell’epopea di un’intera nazione.

La fine è il mio inizio di Tiziano Terzani

Questo audiolibro è un testo unico che racchiude tutti i libri precedenti di Tiziano Terzani, ma anche li precede e li supera. “Se mi chiedi alla fine cosa lascio, lascio un testo che forse potrà aiutare qualcuno a vedere il mondo in modo migliore, a godere di più della propria vita, a vederla in un contesto più grande, come quello che io sento così forte.” La fine è il mio inizio (pubblicato da Longanesi e da Salani in audiolibro) è una delle opere più amate dell’autore, un testo che è il suo ultimo regalo, letto da Edoardo Siravo.

Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas

Letto da Moro Silo e pubblicato in audiolibro per Il Narratore, l’immensa opera di Alexandre Dumas è un viaggio che vi porterà indietro nel tempo, nella Francia del 1815. Qui seguirete le avventure di Edmond Dantès, eroe senza tempo, figura che riassume nella sua vendetta bene e male, si confronta con i limiti stessi della condizione umana, e la supera: la vittoria è giusta ma amara, la vera liberazione è sempre oltre.