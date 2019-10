Quali libri fantasy per ragazzi leggere o regalare quest'anno? In questa lista di romanzi consigliati trovano spazio uscite recenti che non deludono le aspettative, suddivise per età di lettura (dagli 8 ai 16 anni)

I libri fantasy per ragazzi rappresentano un filone letterario in crescita. Sempre più storie per young adults, dunque, riempiono gli scaffali delle librerie italiane e internazionali… Ma quali sono alcuni tra i migliori fantasy per ragazzi da leggere e regalare?

Ecco alcuni titoli che non deluderanno le aspettative, suddivisi per età di lettura: dai libri fantasy per ragazzi e ragazze di 16 anni fino ai migliori fantasy da regalare a chi ha appena iniziato a leggere in autonomia (7 o 8 anni).

Libri Fantasy per ragazzi di 16 anni

La trilogia La mano sinistra di Dio, Paul Hoffman

«Una storia nera come la notte e selvaggiamente inventiva.» The Times

Nel Santuario dei Redentori vivono più di diecimila ragazzi, tormentati dalla fame e dal gelo, stremati da un addestramento sfibrante perché i Redentori hanno bisogno di soldati da mandare in guerra… Ma Cale non si rassegna, ha un piano per fuggire e affrontare il suo destino.

Un libro per Ragazzi di 16 anni perché:

è appassionante fin dal primo capitolo. Racconta le avventure di un giovane guerriero di 14 anni alla ricerca della verità in un mondo ostile che, in chiave fantasy, riflette la complessità del nostro mondo, senza scadere in dicotomie stereotipate tra Bene e Male, Buoni senza macchia e Cattivi senza redenzione.

Come inizia:

Ascolta. Il Santuario dei Redentori, in cima a Shotover Scarp, prende il nome da una maledetta fandonia, perché è un luogo che non dà nessun rifugio e offre ben poca redenzione.

La città invisibile, Monica Peetz

Se potessi cambiare il tuo passato… chi saresti oggi?

Rovistando in un vecchio scatolone, Lena trova un orologio ottagonale su cui è incisa una data antecedente alla sua nascita e il suo nome… Dunque c’era una Lena prima di lei nella vita dei suoi? E perché dopo averlo indossato Lena incontra un ragazzo affascinante, che sembra sapere molto su di lei?

Un libro per Ragazze di 16 anni perché:

la protagonista femminile è intraprendente e simpatica. Ha qualche problema di cuore: qualsiasi ragazza della sua età si può identificare nella protagonista, nei suoi pensieri, nelle sue scelte ed nelle sue emozioni.

Come inizia:

«Fermati!» urlò Lena. «Fammi scendere.»

Dante proseguì impassibile verso l’inferno. Come faceva a essere così sicuro? Il cronografo le bruciava sulla pelle. L’acqua scrosciava da ogni parte come in un gigantesco autolavaggio, sradicando l’unico tergicristallo. Ora avanzavano alla cieca.

La bussola d’oro (parte della trilogia Queste oscure materie), Philip Pulmann

«Tra i 100 libri da leggere assolutamente di tutti i tempi.» Newsweek

Pulmann si è ispirato all’opera di Milton, Il paradiso perduto, per creare un modo fantastico incredibilmente suggestivo: una Oxford parallela, gotica e affascinante.

Un libro per Ragazzi di 16 anni perché:

è leggibile a più livelli di complessità, affronta temi complessi come l’idea di destino, le particelle subatomiche, i mondi paralleli, la critica alle verità dogmatiche e aprioristiche… Una saga fantasy appassionante che apre la mente dei ragazzi ai misteri più affascinanti e fondativi dell’esistenza.

Come inizia:

Lyra e il suo daimon si mossero nella penombra crescente del salone, bene attenti a restare su un lato dove non potevano essere visti dalla cucina.

Libri Fantasy per ragazzi di 14 anni

Il colore della magia (primo libro della saga di Mondo Disco), Terry Pratchett

«Guerrieri barbari, mostri pazzeschi, principesse bellissime e spaventosi draghi: ci sono tutti, ma nessuno di loro si comporta secondo le regole.» Publishers Weekly

In un mondo immaginario a forma di disco, il cinico e incompetente Scuotivento, di professione mago, guida l’ingenuo turista Duefiori per il Disco, che gli dèi usano come tavolo da gioco.

Un libro consigliato per Ragazzi di 14 anni (e oltre) perché:

è avventuroso, ironico, divertentissimo. Si ride fino alle lacrime e la trama è ricca di colpi di scena originali. Un’esplosione di fantasia per adulti e ragazzi.

Come inizia:

In un remoto scenario multidimensionale, in un piano astrale mai destinato a volare, le volute di foschia stellare ondeggiano e si dividono… Guarda.

La trilogia delle Gemme (Red, Blue, Green), Kerstin Gier

«Una storia memorabile, un cast di personaggi davvero intriganti. Avventura, divertimento, mistero: ce n’è per tutti.» Booklist

Gwen vive con la madre e i due fratellini a Londra, nell’antico palazzo di famiglia. Una famiglia poco normale, perché la zia Maddy ha spesso delle visioni e Charlotte, la cugina, potrebbe aver ereditato il gene di Viaggiatrice nel tempo.

Un libro fantasy consigliato soprattutto alle ragazze di 16 anni perché:

la protagonista femminile è esilarante, la storia intelligente, originale e ben scritta. Un libro che piace alle ragazze adolescenti dai 14… fino ai 99 anni. Entusiastici i commenti sui negozi online.

Come inizia:

Hyde Park, Londra, 8 aprile 2012. Mentre lei si buttava in ginocchio e cominciava a piangere, lui cominciò a guardarsi intorno. “I fazzoletti di carta sono già stati inventati?” chiese lei tirando su col naso e girando verso di lui il volto rigato di lacrime.

Stardust, Neil Gaiman

«Gaiman è un forziere traboccante di storie.» Stephen King

Dall’autore di Good Omens e American Gods, romanzi diventati recentemente celebri serie TV, un libro fantasy che è anche un romanzo di formazione. Tristan, per conquistare Victoria, parte per un avventuroso viaggio nel mondo magico di Faerie. Scoprirà un po’ di più di se stesso e su ciò che vuole veramente.

Un libro fantasy per ragazzi di 14 anni (e oltre) perché:

oltre a essere un libro traboccante di magia e di avventura, è un vero e proprio romanzo di formazione, che racconta ai ragazzi valori importanti in modo coinvolgente, senza mai mettersi in cattedra, con l’ineguagliabile humour inglese tipico dello stile di Neil Gaiman.

Come inizia:

C’era una volta un giovane che desiderava ardentemente soddisfare le proprie brame. E fin qui, per quel che riguarda l’inizio del racconto, non v’è nulla di nuovo.

Libri Fantasy per ragazzi di 10 anni (tranquillamente fino ai 14)

Il mulino dei 12 corvi, Otfried Preussler

Votato il miglior libro per ragazzi tedesco

A quattordici anni Krabat scappa dalla casa dello zio. Un sogno inquietante lo porterà a bussare alla porta di un vecchio mulino, diventerà apprendista di un uomo bizzarro e sinistro, in un luogo affascinante ma denso di misteri.

Un libro fantasy per ragazzi di 10 anni perché:

è perfetto per i numerosissimi fan di Harry Potter, ha gli stessi ingredienti vincenti e tanta magia nera, illuminata dalla forza dei sentimenti. Un libro sulle cose importanti della vita.

Come inizia:

Il ladro di fulmini. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Rick Riordan

Quando Percy vede la sua professoressa trasformarsi in una Furia e cercare di ucciderlo… capisce che qualcosa non va. In effetti, gli Dei dell’Olimpo non solo esistono, ma si sono trasferiti a New York. Il protagonista dovrà indagare sulla misteriosa scomparsa della Folgore di Zeus.

Un libro fantasy per ragazzi di 10 anni perché:

è una fortunata serie di libri fantasy (sono 6 i romanzi di Percy Jackson) diventati anche un celebre film. Un modo decisamente originale e contemporaneo di rivisitare i miti classici e gli dei dell’Olimpo.

Come inizia:

DISINTEGRO ACCIDENTALMENTE LA PROF DI MATEMATICA. CAP. UNO. Non ho scelto io di essere un mezzosangue. Se state leggendo questo libro perché pensate di esserlo anche voi, vi do un consiglio: chiudetelo all’istante.

Libri Fantasy per bambini di 8 anni

Harry Potter e la Pietra Filosofale (Illustrato in edizione economica), J.K. Rowling

A soli 19,90 euro il primo libro di Harry Potter, completamente illustrato

Un capolavoro, illustrato dalla prima pagina all’ultima da un artista (Jim Kay) scelto personalmente da J.K. Rowling per impreziosire ogni singola pagina della saga fantasy più amata da bambini e ragazzi. Un libro da regalare assolutamente ai fan dagli 8 ai 99 anni.

Un libro fantasy per ragazzi di 8 anni perché:

è un libro splendido da sfogliare, un’edizione perfetta per i fan che conoscono già la storia avendo già letto il libro o visto il film.

Come inizia:

Il signore e la signora Dursley, di Privet Drive numero 4, erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali, e grazie tante.

Fairy Oak 1. Il segreto delle gemelle, Elisabetta Gnone

Il primo libro di una saga fantasy per ragazzi e ragazze da milioni di copie vendute

Fairy Oak è un villaggio magico e antico nascosto fra le pieghe di un tempo immortale. Tra gli abitanti, ci sono le fate. Questa storia è raccontata da una di loro e narra l’avventura straordinaria di due sorelle gemelle.

Un libro fantasy per ragazze di 8 anni perché:

è una storia appassionante, raccontata con un linguaggio semplice ma molto originale: non è un caso che sia una saga fantasy pubblicata in più di 20 Paesi. Insegna ai ragazzi valori importanti, come l’amicizia e la perseveranza.

Come inizia:

Da oltre mille anni, a mezzanotte precisa, nelle case di Fairy Oak avviene un fatto magico: minuscole fate luminose raccontano storie di bambini a streghe dagli occhi buoni, emozionate e attente. Insolito, vero?!

Il mistero della casa nel tempo, John Bellairs

Un libro Fantasy sull’amicizia, sui legami familiari e sul coraggio di essere se stessi

Lewis, dieci anni, si trasferisce nella misteriosa casa dello zio dopo la morte dei genitori. Scoprirà che lo zio è uno stregone ma, soprattutto, che una strega malefica vuol portare a termine un piano diabolico, dopo essere ritornata in vita grazie a un incantesimo, la notte di Halloween.

Un libro fantasy per ragazzi di 8 anni perché:

ha tutti gli ingredienti di un libro fantasy che appassiona i ragazzi: una casa misteriosa piena di passaggi segreti, tanta magia e avventura. Il libro è diventato anche un film con Cate Blanchett e Jack Black.

