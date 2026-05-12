Leggi l’editoriale di Stefano Mauri (dal titolo “Nei libri il mondo e anche qualcosa in più”) e scarica gratuitamente il secondo numero del 2026 della rivista Il Libraio (in copertina la scrittrice Simona Lo Iacono). Spazio a tanti consigli di lettura e anticipazioni sulle novità in libreria

Scarica gratuitamente il nuovo numero della rivista Il Libraio pdf (e in epub)

Nei libri il mondo e anche qualcosa in più

Nel nuovo disordine mondiale viaggiare è sempre più complicato. Per fortuna i libri hanno anche la funzione di tappeto volante e ci portano in luoghi, vite ed epoche diversi. Confermano questa virtù le proposte di questo numero del Libraio.

A partire dalle storie di donne speciali, sempre più incisive. Simona Lo Iacono, dopo il successo di Virdimura, torna a raccontare un’intensa figura femminile dimenticata: Joanna De Austa, donna ribelle nella Sicilia del Seicento, capace di sottrarsi a un desti no imposto e di reinventarsi imprenditrice. La sua intuizione – unire cartiera e tipografia – diventa simbolo di emancipazione attraverso la cultura, mentre la sua vicenda, segnata anche dalla prigionia dell’Inquisizione, ricorda quanto i libri possano

essere strumenti di salvezza e libertà.

Sulla stessa linea si muove Erica Cassano con Duramadre. Dopo il successo de La Grande Sete, l’autrice torna con la storia di Celeste, una maestra che dalla Napoli del boom economico approda in una realtà calabrese chiusa e diffidente. È il racconto di una resistenza silenziosa, di un’identità che cerca spazio in un contesto che vorrebbe ridurla. Anche qui, la libertà passa attraverso la capacità di restare fedeli a sé stessi.

Ma il panorama editoriale non si esaurisce nella dimensione intima e sociale: c’è spazio an che per il fascino della Storia e del mistero. Fabiano Massimi con Il trucco del diavolo torna al thriller storico intrecciando, nella Roma della seconda metà del Settecento, delitti e simboli attorno al leggendario Manoscritto Voynich, uno degli enigmi più affascinanti della cultura occidentale. Massimi, autore tradotto in dieci Paesi, ha il talento raro di saper rendere la Storia un organismo vivo, pulsante, capace di sorprendere. Anche Giovanni Ferrero, con Il discepolo, sceglie Roma come teatro: tra le stanze vaticane e Villa Medici, un dipinto attribuito a Caravaggio diventa il fulcro di una vicenda che Intreccia arte, fede e segreti familiari. Un romanzo che si muove con precisione tra suggestione e conoscenza. Accanto alla Storia si apre poi lo spazio dell’immaginazione e della memoria.

SCOPRI 3 INVITI ALLA LETTURA GRATUITI

Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone (Nord)

Il nuovo nome della felicità di Anna Johnston (Corbaccio)

Il libro delle ore perdute di Hayley Gelfuso (Nord)

Hayley Gelfuso con Il libro delle ore perdute – esordio già pubblicato in oltre venti Paesi – costruisce un labirinto narrativo affascinante sullo sfondo di una biblioteca infinita, in cui due giovani donne custodiscono i ricordi di chi rischia di essere cancellato dalla Storia. Una storia d’amore che sfida il tempo, un racconto originale che non si lascia facilmente classificare ma che incanta. Per chi cerca svago e passioni torna Felicia Kingsley con Mezzanotte a Parigi, con fermandosi tra le autrici più amate dal pubblico.

E non mancano storie corali come Una libraia per amica di Faith Hogan, ambientata in Irlanda, dove il calore di una libreria e il profumo del mare fanno da sfondo a segreti e amicizie capaci di cambiare la vita.

I libri non sono solo rifugio: sono anche strumenti per comprendere il presente. Mariangela Pira con 24 parole per capire l’economia offre una guida chiara per orientarsi tra finanza ed economia. Ventiquattro chiavi di lettura per decifrare un mondo complesso, seguendo una regola semplice quanto efficace: «Follow the money». Pira ci spiega dal calcio alle scelte delle grandi potenze. Più esplicito e militante è l’intervento di Bernie Sanders in Contro l’oligarchia, un atto d’accusa contro l’America di Trump e, al tempo stesso, un appello alla difesa attiva della democrazia. Un libro che esce in un momento in cui mezzo mondo è perplesso per le mosse del Presidente degli USA e Bernie Sanders ne è il più autorevole e coraggioso oppositore. E siccome se si vuole capire Trump bisogna conoscere la Cina, il vero rivale storico, la vera ossessione, non bisogna perdersi il nuovo memoir di Jung Chang, Il volo dei cigni selvatici, che riprende il racconto dove si è interrotto il suo long seller Cigni selvatici. Anche questo finirà certamente censurato dal regime, come il precedente.

Tante altre sono le voci e le storie che vi attendono in questo numero. In un panorama così variegato, una cosa appare chiara: i libri sono sempre più strumenti di conoscenza, di libertà, di evasione e di consapevolezza. In una realtà sempre più difficile da decifrare, restano una delle mappe più affidabili per non perdersi.