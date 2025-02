Il Romanticismo, un movimento letterario (e non solo)

Dove nacque e come si sviluppò il movimento culturale del Romanticismo, che interessò non solo la letteratura, ma anche la filosofia, l’arte e la musica a partire dai primi anni dell’Ottocento? – Un percorso dedicato ai suoi tratti distintivi, alle sue tematiche ricorrenti e ai suoi esponenti principali in tutti i campi del sapere, tanto nel panorama europeo quanto in quello italiano. Da “I dolori del giovane Werther” di Goethe a “Ultime lettere di Jacopo Ortis” di Foscolo, passando per grandi artisti, musicisti e filosofi

Utilizzato oggi per indicare qualunque tratto associato a sentimenti e stati d’animo languidi e poetici, il termine Romanticismo – specialmente se scritto con la maiuscola – si riferisce anche a un movimento culturale ben preciso, che ha iniziato a svilupparsi alla fine del Settecento e si è poi diffuso in tutta Europa nel corso dell’Ottocento.

Ma dov’è nato, e perché è noto proprio con questo nome? Come mai ha preso pieghe diverse in Germania, Inghilterra, Francia e Italia? E da quali elementi si riconosce, tanto in letteratura quanto in altri ambiti artistici? Scopriamolo insieme…

Perché il Romanticismo si chiama così?

Cominciamo dall’origine della parola Romanticismo, che deriverebbe dall’aggettivo inglese romance, ossia romanzesco, con il quale si indicava tutto ciò che era fittizio e pertanto non reale. Un’etichetta che da metà Settecento prese anche a indicare opere con elementi fantastici, come per esempio i romanzi cavallereschi.

Con il passare del tempo, però, più che riferirsi al genere letterario, il Romanticismo venne associato alle sensazioni che suscitavano i testi in questione, per via del loro carattere così pittoresco e toccante: era appena nata una nuova corrente culturale.

Alle origini del Romanticismo

Certo, in verità lo sviluppo del Romanticismo fu più lento e graduale, e va inquadrato nel contesto della Germania della fine del XVIII secolo. Ad anticiparlo fu, infatti, il movimento del cosiddetto Sturm Und Drang (lett. tempesta e impeto), che oppose ai valori dell’illuminismo e del neoclassicismo quelli dell’istinto e del genio individuale.

A giocare un ruolo chiave nella formazione degli ideali romantici fu anche il testo La poesia ingenua e sentimentale (Abscondita, traduzione di Walter Scotti) di Friedrich von Schiller (1759-1805), in cui si operava per la prima volta una distinzione fra la poesia degli antichi, più legata al contatto diretto con la natura, e la poesia moderna, dall’approccio più sentimentale, di maggiore malinconia e introspezione.

Il distacco da una visione razionale e lucida del mondo, la considerazione per l’interiorità soggettiva e l’esaltazione dell’individuo contrapposto alla società, con tutte le sue pulsioni più recondite e inspiegabili, furono tutti concetti che segnarono l’avvento di un movimento più definito e circoscritto a partire dai primi decenni dell’Ottocento.

Caratteristiche e temi ricorrenti

Se dovessimo indicare le caratteristiche del Romanticismo, quindi, dovremmo senz’altro partire dalla riscoperta dell’io, che diventa la lente attraverso cui interpretare una realtà di volta in volta diversa, e da un’estrema considerazione per il già citato genio artistico.

L’artista e l’intellettuale erano ritenuti tali non per via delle nozioni che avevano assimilato, ma grazie a un’ispirazione quasi divina, che poteva anche farsi percezione collettiva e portare un intero popolo a condividere gli stessi costumi, lo stesso folklore, la stessa lingua – in una parola, la stessa cultura.

Questo spiega come mai il Romanticismo da una parte fosse interessato a una dimensione più spirituale dell’esistenza e, dall’altra parte, all’idea marcatamente ottocentesca di Nazione, che portò a sua volta a prestare una rinnovata attenzione alla grande storia – e in particolare al Medioevo, a cui risaliva la formazione dei primi Stati europei.

Ma non è tutto, perché indagare l’io significa anche interrogarsi sui propri desideri irrisolti, sulla propria solitudine e sulla tensione a un infinito che sembra sempre irraggiungibile (conosciuta in tedesco come Sensucht), inducendo l’eroe romantico a sforzarsi con tutto sé stesso per uscire da questa condizione esistenziale (si parla in tal senso di titanismo) e a familiarizzare con il cosiddetto sublime.

Di che cosa si tratta? In breve, dell’effetto che sortisce su di noi il senso di infinito quando si manifesta in maniera prorompente, e a tratti oscura e spaventosa, attraverso un qualche fenomeno naturale. Un mare in tempesta, una foresta buia, una collina solitaria o un’alta scogliera causano quindi struggimento e inquietudine, caricandosi di significati simbolici ma scatenando nel frattempo anche un sottile piacere in chi li osserva.

Il Romanticismo in Europa

Venendo ora più nel dettaglio alle diverse manifestazioni del Romanticismo in Europa, i primi autori da menzionare sono appunto quelli di area germanica. Fondamentale fu il contributo del poeta Novalis (1772-1801), al secolo Friedrich von Hardenberg, di Johann Wolfgang Goethe (1749-18320) con I dolori del giovane Werther (Garzanti, traduzione di Aldo Busi), e del filosofo Friedrich Schelling (1775-1854), per il quale l’unico strumento capace di farci cogliere l’essenza della realtà è l’intuizione.

A loro si ispirarono William Wordsworth (1770-1850), Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) e John Keats (1795-1821), che oltre a rifarsi alla poesia cimiteriale di Thomas Gray (1716-1771), di gusto pre-romantico, videro nella composizione lirica il mezzo privilegiato attraverso cui trasformare la quotidianità in suggestione poetica, affermando in Inghilterra un Romanticismo strettamente connesso alla natura, all’immaginazione e a una lingua più comprensibile.

Tornando alla Germania, non vanno poi dimenticati i fratelli Friedrich e August Wilhelm Schlegel (1772-1829 e 1767-1845), che firmarono rispettivamente il manifesto della poesia romantica (definita universale e progressiva) e il Corso sull’arte drammatica, poi tradotto da Madame de Staël (1766-1817) ne La Germania, e con cui il Romanticismo si diffuse anche in Francia.

Qui arrivò dunque dal 1810 in poi, influenzando autori del calibro di Alphonse de Lamartine (1790-1869) e François-René de Chateaubriand (1768-1848), nonché per alcuni aspetti gli stessi Victor Hugo (1802-1885) in Notre-Dame de Paris (Newton Compton, a cura di Riccardo Reim) e I miserabili (Garzanti, traduzione di Liù Saraz), e Stendhal (1783-1842) ne Il rosso e il nero (Garzanti, traduzione di Mario Lavagetto) e La Certosa di Parma (Garzanti, traduzione di Emilio Tadini) – oltre a numerosi pittori e musicisti di cui parleremo meglio a breve.

Il Romanticismo in Italia

Prima, però, soffermiamoci sul Romanticismo per come venne inteso nel nostro Paese, e per come si diffuse proprio grazie all’intervento di Madame de Staël. Nel 1816, nel primo numero della rivista Biblioteca Italiana, intitolato Sulla maniera e sulla utilità delle Traduzioni, la baronessa esortava infatti a tradurre le opere romantiche che circolavano all’estero, dando luogo alla formazione di due opposti schieramenti.

Da un lato, c’era chi sosteneva l’importanza di conoscere le opere straniere e di attingere agli spunti di riflessione che proponevano, mentre dall’altra parte c’era chi (si veda in proposito Pietro Giordani) voleva proteggere l’identità della letteratura italiana, difendendo una tradizione più classica e neoclassica.

E tuttavia, con la circolazione di diversi periodici stampati a Milano e a Firenze, prese piede la convinzione che dire Romanticismo equivalesse a dire progressismo e indipendenza (da intendere qui rispetto al regime asburgico di cui faceva parte la città meneghina, e che era più legato al gusto neoclassico), incoraggiando sempre più intellettuali ad associare questa nuova corrente all’impegno civico e al patriottismo.

Aprendosi a un linguaggio più diretto e caldeggiando un ritorno alla poesia popolare, si distinsero allora le opere di letterati come Silvio Pellico (1789-1854), Giovanni Berchet (1783-1851), Carlo Cattaneo (1801-1869), Giovan Pietro Vieusseux (1769-1863) e Carlo Porta (1775-1821), e ancora di più quelle di Ugo Foscolo (1778-1827) nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis (Garzanti), di Giacomo Leopardi (1798-1837) nello Zibaldone di pensieri (Garzanti) e di Alessandro Manzoni (1785-1873).

I primi due, pur avendo dei tratti peculiari non sempre ascrivibili al Romanticismo tout court, contribuirono a svecchiare forme e stilemi della poesia e della prosa intercettando lo spirito del tempo, mentre il terzo è passato alla storia per la sua volontà di conciliare l’invenzione creativa con la veridicità storica e le finalità educative e morali dell’arte, come fece in particolare nel grande romanzo I promessi sposi (Garzanti).

Oltre la letteratura

Oltre all’ambito letterario, dicevamo poco sopra, il Romanticismo riguardò molti altri ambiti della cultura europea, a cominciare dalla filosofia di matrice idealista che si sviluppò in Germania con Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Schelling (1775-1854), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) e Arthur Schopenhauer (1788-1860), nonché quella più di matrice storica e giuridica dell’italiano Giambattista Vico (1668-1744).

In ambito artistico, invece, segnaliamo fra i tanti capolavori di questo periodo il Naufragio di William Turner (1755-1851), il Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich (1774-1840), Il bacio di Francesco Hayez (1791-1882), La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix (1798-1863) e La zattera della Medusa di Théodore Géricault (1791-1824), che intrecciarono le suggestioni personali più tumultuose alle aspirazioni collettive più drammatiche, dando spazio alle istanze inquiete e appassionate dell’epoca.

Ultimo, ma non per importanza, il panorama musicale di età romantica, che vide affermarsi già dalla prima metà dell’Ottocento il genio di Richard Wagner (1813-1883), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Franz Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856), Clara Schumann (1819-1896), Franz Liszt (1811-1886) e Frédéric Chopin (1810-1849), i quali rivoluzionarono il linguaggio musicale ampliandone le possibilità tecniche ed espressive.

In Italia toccava intanto a Niccolò Paganini (1782-1840), Gaetano Donizetti (1797-1848), Gioachino Rossini (1792-1868), Vincenzo Bellini (1801-1835) e Giuseppe Verdi (1813-1901), che dal canto loro valorizzarono la melodia e il virtuosismo per suscitare emozioni profonde, segnando a lungo – come accadde in generale con gli esponenti del Romanticismo nelle sue diverse forme – l’immaginario collettivo del nostro Paese e di gran parte dell’Europa.

Fotografia header: "Viandante sul mare di nebbia", Caspar David Friedrich (olio su tela, 1818, Kunsthalle di Amburgo) | WikiCommons