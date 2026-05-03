Determinazione, caparbietà, tenacia, cocciutaggine, perseveranza: sono tante le sfumature della testardaggine, e altrettanti sono i personaggi dei libri che le hanno incarnate. Da Achille al Capitano Achab, passando per Elizabeth Bennet, Renzo Tramaglino e Cosimo Piovasco di Rondò, ecco una selezione di alcuni dei personaggi più testardi (e forse anche per questo più amati) dei grandi classici della letteratura…

Le sfumature della testardaggine sono molte e sottili: dalla determinazione alla cocciutaggine, dalla caparbietà alla tenacia, dall’ostinazione alla perseveranza.

E proprio perché si tratta di una caratteristica così ricca di sfaccettature, sono tanti, anche nella letteratura, i personaggi a cui possiamo associare le diverse declinazioni dell’aggettivo “testardo“: dall’eroe pronto a sostenere con forza il proprio pensiero, al protagonista che sacrificherebbe ogni cosa in nome della propria ossessione; da chi lotta senza stancarsi contro ogni ostacolo a chi, per il proprio egoismo, è incapace di riconoscere i propri errori.

Sono personaggi che sbagliano e si redimono, o che, al contrario, continuano inesorabili verso la loro rovina; figure tragiche o comiche, ammirevoli o disprezzabili, umane e per questo indimenticabili.

E se vi siete stancati di sentire attribuire alla vostra (o all’altrui) testardaggine la classica similitudine del mulo, ecco che in questo articolo vi proponiamo alcuni personaggi classici della letteratura a cui paragonare, di volta in volta, l’ostinazione vostra o di chi vi circonda.

Caparbio come… Achille

Come non partire dal grande eroe Achille? Nell’Iliade di Omero sono proprio il suo orgoglio e la sua caparbietà a generare una serie di tragedie e disfatte. In risposta all’oltraggiosa sottrazione da parte di Agamennone della schiava Briseide, l’eroe acheo decide di ritirarsi dalla guerra di Troia: la sua ira funesta e irremovibile porta a gravi perdite per l’esercito acheo, spingendo il compagno Patroclo a indossare la sua armatura per ridare vigore alle truppe.

Com’è noto, Patroclo non tornerà vivo dalla battaglia, cadendo per mano di Ettore nel libro XVI dell’Iliade. Altrettanto funesta e tenace è quindi la vendetta di Achille nei confronti del principe troiano, che sfida a duello, facendo poi scempio del suo cadavere. Una furia apparentemente indomita e inesauribile che, però, si rivela non così ineluttabile quando Achille, mosso a pietà, decide di restituire a Priamo, sovrano di Troia, il corpo del primogenito, per permetterne la sepoltura.

Testarda come… Elizabeth Bennet

Determinata, brillante e sensibile, la protagonista di Orgoglio e pregiudizio (1813) di Jane Austen è l’emblema di una ferma convinzione nei confronti dei propri ideali e dei propri pensieri. Con il suo sguardo razionale e ironico, Elizabeth ha ben in mente le proprie aspirazioni e dimostra una lealtà incondizionata nei confronti di chi crede meritevole.

La secondogenita delle sorelle Bennet è convinta di saper giudicare con esattezza le intenzioni e la personalità di chi la circonda – anche per questo, forse, è così restia nel riformulare il suo (pre)giudizio nei confronti del ricco e avvenente Mr. Darcy, il cui riserbo viene scambiato per fredda arroganza. Dopo un lungo percorso di conoscenza, la testardaggine di Lizzy deve infine fare i conti con la realtà dei fatti, riconoscendo la generosità di Darcy e accettando il suo amore sincero.

Cocciuto come… Mazzarò

Nella sua novella La roba (1880), contenuta nella raccolta Novelle rusticane, Giovanni Verga offre un esempio inequivocabile di cocciutaggine, ma anche di come una mente scaltra possa venire schiacciata dall’avidità e dall’egoismo. Mazzarò, un tempo un semplice bracciante, è riuscito ad arricchirsi grazie alla sua testa come un brillante – ora, chiunque cammini nei territori a sud di Catania non fa che imbattersi nei suoi possedimenti.

Eppure, Mazzarò dimostra un’ostinata e irragionevole avarizia, volta ad accumulare sempre più denaro, evitando di spenderlo in qualsiasi modo. È così che l’uomo non solo non si concede più alcun vizio, ma finisce per reputare la morte di sua madre null’altro che un motivo di spesa. L’ossessione di Mazzarò verso l’arricchimento si rivela in tutta la sua tragicità nel finale della novella, quando, disperato all’idea di perdere la sua “roba” alla fine dei suoi giorni, urla fuori di sé: Roba mia, vientene con me!

Tenace come… Santiago

Passiamo ora a un protagonista in grado di dimostrare la sua tenacia e il suo orgoglio: parliamo di Santiago, di Il vecchio e il mare, capolavoro del 1952 del Premio Nobel per la letteratura Ernest Hemingway.

Sono 84 giorni che il vecchio Santiago non riesce a pescare nemmeno un singolo pesce. Con ostinazione, però, si rivolge al mare per l’ennesima volta, come ogni giorno della sua vita, e finalmente al suo amo abbocca una preda, un grosso marlin, che però si rivela altrettanto pertinace. Il pesce infatti trascina la barca di Santiago per due giorni e tre notti, mentre l’uomo si riconnette sempre di più agli elementi naturali che lo circondano. Il pescatore ingaggia con il marlin una lunga lotta, dimostrando da un lato il suo coraggio e la sua determinazione, dall’altro il suo rispetto verso quella creatura piena di forza.

Ostinato come… Il capitano Achab

Rimaniamo in mare aperto, ma cambiamo decisamente epoca con Moby Dick (1851). Entrato nell’immaginario collettivo come simbolo dell’uomo di mare rude e senza più legami con la terraferma, Il capitano Achab descritto da Herman Melville è noto anche per la sua ossessiva ricerca del capodoglio albino che gli ha portato via la gamba.

Quella in chi Achab trascina il suo equipaggio è una caccia folle e forsennata, sempre pronta a rinvigorirsi a ogni nuovo incontro con l’immensa creatura marina, e destinata a portarlo alla rovina. Melville scrive così un’epopea tragica che rievoca l’antico scontro tra l’uomo e la natura, così imponente e terrificante. Una battaglia ricca di rimandi simbolici che Achab affronta senza paura, fino a soccombere.

Cocciuto come… Don Chisciotte

Passiamo a un tipo completamente diverso di testardaggine, dalle tinte tragicomiche. Le avventure di Don Chisciotte della Mancia, al centro del romanzo di Miguel De Cervantes, non sono che una parodia delle imprese cavalleresche narrate nei poemi, ma sono altrettanto appassionanti e totalizzanti per l’uomo che tenta di viverle.

Alonso Quijano, nobile spagnolo, è un accanito lettore di romanzi cavallereschi, al punto da convincersi di essere un cavaliere errante chiamato don Chisciotte della Mancia. Comincia quindi a viaggiare per la Spagna con il suo fido scudiero, Sancio Panza, alla ricerca di imprese che non riesce mai a concretizzare. Convinto di essere circondato da nemici e insidie, don Chisciotte resta cocciutamente ancorato alla sua sete di eroismo, finendo per trasformare in pericolosi giganti persino dei banali mulini a vento.

Determinato come… il barone rampante

Simbolo di ribellione e tenacia, Cosimo Piovasco di Rondò, Il barone rampante protagonista del romanzo di Italo Calvino, sceglie di adottare uno stile di vita peculiare, opponendosi al parere dei famigliari e di tutti gli abitanti di Ombrosa.

Dopo un litigio con i genitori, il giovane rampollo sale su un albero del giardino di casa: da quel momento non metterà più piede a terra. Muovendosi con sicurezza tra un albero e l’altro, Cosimo affronta banditi e pirati, scopre la filosofia e conosce per un breve periodo l’amore, mantenendosi fermo in quella sua bizzarra decisione, fino alla fine. Un chiaro esempio di testardaggine, che però nasconde molto di più: l’amore per la libertà, il rifiuto delle regole e uno sguardo distaccato sui lati più corrotti della società.

Ostinata come… Anna Karenina

Anna Karenina è decisa a vivere il proprio amore per l’ufficiale Vronskij senza maschere, sfidando la rigida società russa dell’Ottocento. La sua non è la determinazione di chi persegue un obiettivo con lucidità, ma qualcosa di più viscerale: un rifiuto totale di piegarsi alle convenzioni, di salvare le apparenze, di accettare il mondo così com’è, anche se la sua ostinazione finisce per portarla all’emarginazione e all’infelicità.

Per lei non c’è redenzione o ravvedimento: dopo aver perso tutto, Anna si si perde in un labirinto di gelosia e disperazione, fino all’autodistruzione. L’opera diLev Tolstoj è una dura condanna verso una società opprimente e puritana, oltre che una delle storie più romantiche e drammatiche di sempre.

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Testardo come… Renzo Tramaglino

Nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni impariamo a conoscere molto bene il carattere onesto, buono e impulsivo di Renzo Tramaglino. Don Abbondio lo definisce perfettamente nel primo capitolo del romanzo: un agnello se nessun lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli… ih! Nel corso delle pagine lo vediamo agire sempre di testa propria, dimostrando talvolta la sua ingenuità, ma anche la capacità di riconoscere i propri errori e di imparare da essi.

Renzo non rinuncia mai all’idea di sposare Lucia, cercando allo stesso tempo rivalsa sull’odioso Don Rodrigo, giustizia che giunge provvidenzialmente alla fine del romanzo, a ricompensare la sua lealtà e la sua tenacia.