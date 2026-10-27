I vampiri sembrano essere tornati al centro dell’interesse delle case editrici. A conferma, ecco una serie di libri a tema in uscita quest’autunno: dalla nuova edizione di “New Moon”, e dei romanzi di Anne Rice, alla pubblicazione di “La delicata dipendenza” e “I vampiri”, passando per il progetto Audible che rivisita (e riporta in vita) “Dracula” (che torna anche nelle sale in versione restaurata)…

Le giornate si accorciano, il freddo inizia a farsi sentire e le foglie si tingono di rosso e arancione. Insomma, l’autunno è arrivato, e lettrici e lettori mettono da parte le letture estive per tirare fuori dagli scaffali storie dalle atmosfere più cupa, di quelle che si leggono meglio con una coperta addosso e una sola lampada accesa.

E così anche l’autunno editoriale si arricchisce di novità a tema. In particolare sembrano essere tornati al centro dell’interesse delle case editrici (ma se ne sono forse mai andati?) i vampiri: creature notturne, dai denti aguzzi e dalla pelle pallida, immaginate da un paio di secoli come figure (spesso aristocratiche) capaci di traviare le menti più giovani (e non solo) e, ovviamente, succhiare il sangue delle vittime.

Ecco allora le novità di ottobre e novembre 2026 da segnarsi e mettere in lista, possibilmente prima del tramonto, o con dell’aglio vicino (il perché lo ha spiegato Ilaria Gaspari in questa riflessione…).

I libri sui vampiri in arrivo

Blackie pesca dal passato, e porta per la prima volta in un’edizione italiana La delicata dipendenza di Michael Talbot (traduzione di Cristina D’Orazi): pubblicato nel 1982, è diventato presto uno dei libri cult tra quelli in cui i vampiri giocano un ruolo da protagonisti. Nella Londra vittoriana, il dottor John Gladstone si ritrova in un mondo oscuro, popolato da creature della notte, attraenti e immortali. Il tempo scorre e sua figlia minore è in pericolo, rapita dal giovane e bellissimo Niccolò, mentre la sua primogenita resta affascinata dal “richiamo dell’eternità”.

L’Ippocampo prosegue nel racconto delle creature fantastiche all’interno della serie L’Enciclopedia del Meraviglioso di Sébastien Perez e Benjamin Lacombe. Nella seconda metà di novembre arriva in libreria il volume I vampiri (traduzione di Eva Luna Mascolino), per viaggiare nei secoli e nella letteratura, e scoprirne i tanti protagonisti, celebri e meno celebri: da Dracula a Edward Cullen, passando per creature affini, come la Jorōgumo del folklore giapponese.

Parliamo di un volume decorato e illustrato, prezioso per ogni amante del fantastico, che spazia tra i riferimenti: gli autori, infatti, dedicano un capitolo ai vampiri animali e alle divinità assetate di sangue, ai vampiri “sociali” e ai celebri cacciatori, da Van Helsing a Buffy…

Non manca poi, in un clima che tende al fantasy, Paris Celestial, il nuovo romanzo dell’autrice sino-canadese A.Y. Chao (edito da e/o, è il seguito di Shanghai Immortal). Metà vampira, metà spirito volpe, Lady Jing viaggia verso Parigi per incontrare una guaritrice, ma quando il mezzo su cui viaggia – l’Immortal Express – viene dirottato dai vampiri, tutto cambia. E Jing si trova faccia a faccia con una scelta decisiva…

Restando in tema vampiri, per chi ama la nona arte, Edizioni BD pubblica il settimo volume di #DRCL Midnight Children di Shin-Ichi Sakamoto (traduzione di Marco Franca): un retelling del Dracula di Bram Stoker che segue Mina e i suoi compagni alle prese con una creatura mostruosa giunta in Inghilterra dall’Europa dell’Est. Sakamoto rielabora la figura del vampiro, soprattutto nelle sembianze fisiche, mantenendo però il senso di inafferrabile e di spaventoso che ha caratterizzato il Conte e i suoi simili per secoli.

Parlando di novità, inoltre, Sellerio propone il nuovo libro dello scrittore ed editor italiano Andrea Morstabilini, Sangue color della luna. Un libro che richiama la tradizione mitica e gotica, ma anche la Storia. Al centro del romanzo, non a caso, troviamo due uomini e due donne, vampiri dal sangue rosa e capaci di guarire gli altri. Ma le minacce sono molte, e l’unica soluzione, apparentemente, risiede nel culto per il Re delle fiabe e della luna, il sovrano Ludovico II di Baviera…

Le nuove edizioni da non mancare

Mentre nuovi vampiri arrivano a intrattenere lettrici e lettori nelle loro serate più oscure, nomi già noti sono pronti a tornare in una nuova veste. E sappiamo come spesso queste creature sappiano essere vanitose…

Tra le saghe sui vampiri più amate c’è senza dubbio Twilight, noto esempio del “paranormal romance”.Se l’anno scorso, in occasione dei vent’anni dalla pubblicazione, Fazi aveva ripubblicato il primo capitolo in edizione deluxe, ora tocca al secondo volume, New Moon (traduzione di Luca Fusari). Al centro troviamo la complessa relazione tra Bella Swan e il vampiro Edward, mentre sullo sfondo riappare Jacob, l’amico licantropo di lei, e una serie di omicidi ai limiti della foresta che mette in guardia la comunità…

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Veniamo a un’autrice di riferimento, quando si parla di vampiri… Per chi ha amato il romanzo cult Intervista col vampiro, Tea propone in una nuova edizione Le cronache dei vampiri di Anne Rice. Dopo l’uscita dei primi tre capitoli qualche mese fa (per l’occasione avevamo raccontato l’importante produzione della scrittrice statunitense), ora è il turno di Il ladro di corpi, Memnoch il diavolo e Armand il vampiro; in attesa del 30 ottobre, quando sarà il momento dei tre romanzi successivi – Merrick la strega; Il vampiro Marius e Il vampiro di Blackwood.

Ricordiamo, inoltre, che proprio da Intervista col vampiro è stato tratto un celebre film nel 1994, oltre a una serie tv nel 2022.

E Dracula?

Riconosciuto come uno dei classici gotici per eccellenza, Dracula di Bram Stoker è un romanzo epistolare del 1897, capace di entrare nell’immaginario comune e rendere il personaggio del Conte Dracula un punto di riferimento per adattamenti, trasposizioni e opere di vario genere. Al centro della trama non può che esserci il nobile vampiro, prima padrone di un castello nella minacciosa Transilvania, dove giunge il notaio Jonathan Harker per concludere la vendita di un immobile; e poi creatura notturna pronta a infestare Londra…

Lo scorso primo ottobre Dracula è tornato, ma niente paura, non stiamo parlando di spiriti maligni che animano le notti, bensì di un progetto Audible che ha trasformato l’opera in “un’esperienza d’ascolto immersiva“. Nell’audiolibro, Dracula ha la voce dell’attore Riccardo Scamarcio, mentre Mina, la compagna di Jonathan Harker, è interpretata dall’attrice Benedetta Porcaroli.

Dracula torna anche al cinema

Tra l’altro, dal 30 ottobre all’1 novembre, il celebre film Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola torna nelle sale, in una versione restaurata in 4K. Un’occasione per riapprezzare Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves e Anthony Hopkins in una delle trasposizioni più apprezzate, oltre 30 anni dopo l’uscita.

Fotografia header: Christopher Lee, nei panni del Conte Dracula (credit Silver Screen Collection/Getty Images 08/10/2026)