Raccontare una storia a un bambino o a una bambina prima di dormire vuol dire condividere un momento magico e fondamentale, costruire un ricordo indelebile che alimenterà per sempre i suoi sogni e la sua fantasia. Ecco quindi una selezione di libri da leggere la sera, capitolo dopo capitolo, tra storie fantastiche e racconti che parlano di amicizia, senza dimenticare fiabe, favole e altre avventure…

Ci sono storie che attraversano le generazioni: sono le storie che ci hanno appassionato e accompagnato nell’infanzia, quelle che abbiamo incontrato attraverso le voci di un genitore, di un nonno o di una nonna, di uno zio o di una zia, di un parente o di un amico; sono le “storie della buonanotte“.

Leggere un libro a un bambino o a una bambina prima di andare a dormire vuol dire condividere un momento magico e fondamentale, in cui i personaggi prendono vita, passando dalle pagine ai sogni e alimentando per sempre i ricordi e la fantasia di chi le ascolta.

Ci sono dei titoli, che, più di tutti, mantengono il primato di libri perfetti da leggere ai bambini prima di andare a letto: sono i grandi classici della letteratura per ragazzi, romanzi e racconti che da secoli affascinano i giovani lettori e le giovani lettrici. Storie in cui sarà capitato a ognuno di noi di incappare, sia come ascoltatori, sia come lettori.

In questo articolo (che non ha la pretesa di essere esaustivo) ve ne proponiamo una selezione, tra ambientazioni fantastiche, storie avventurose e fiabe senza tempo, da leggere sera dopo sera, capitolo dopo capitolo.

Libri da leggere ai bambini la sera: mondi magici e fantastici

Alice nel Paese delle meraviglie

E partiamo da un libro capace di generare sogni colorati e divertenti: Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, un classico della letteratura inglese, non solo per ragazzi. Le avventure di Alice condurranno chi vi ascolta in un mondo buffo e imprevedibile, tra giochi di parole e filastrocche spassose. Sul suo cammino la piccola protagonista farà la conoscenza di personaggi iconici come Il Bianconiglio, Il Cappellaio Matto e Il Gatto del Cheshire: siete pronti a renderli reali con la vostra voce?

La storia infinita

Restiamo nel genere fantastico con una storia perfetta per quei bambini e quelle bambine che, proprio come il protagonista, impiegano un po’ di tempo per chiudere il libro e addormentarsi: La storia infinita di Michael Ende (TEA, traduzione di Amina Pandolfi). Bastiano trova un volume misterioso in una vecchia libreria: solo dopo aver cominciato a leggerlo con trepidazione, però, capisce di essere in grado di influenzarne la storia. Trasportato all’interno del libro, il ragazzino scopre che il suo destino è quello di salvare il mondo incantato di Fantàsia, minacciato dall’avanzare del Nulla.

Harry Potter

Parlando di “storie infinite” e di mondi magici, perché non scegliere di leggere assieme un’intera saga? Creerete così un appuntamento fisso pieno di attesa e meraviglia. Tra le tante possibilità, non possiamo che suggerire l’amatissima saga di Harry Potter di J. K. Rowling (Salani, traduzione di Stefano Bartezzaghi e Beatrice Masini), una serie che è capace di crescere assieme a chi la sta leggendo, affrontando anche tematiche più complesse e profonde, che richiedono quindi un’età più avanzata. Sarà l’inizio di un viaggio che ricorderete per sempre, alla scoperta del castello di Hogwarts e dei suoi mille segreti. A farvi da guida ci saranno Harry, Ron, Hermione e tutti i loro amici, tra enigmi, tornei, centauri, partite di Quidditch, lupi mannari e lezioni di incantesimi. Tra l’altro, a dicembre 2026 è in arrivo anche la serie tv dedicata al primo volume, dopo i celebri film ispirati dalla saga.

Il GGG

Parlando di sogni, non può mancare in questa lista di storie della buonanotte anche Il GGG di Roald Dahl (Salani, traduzione di Donatella Ziliotto). Il Grande Gigante Gentile non mangia bambini: a differenza degli altri suoi simili, è vegetariano e trascorre le notti distribuendo sogni. Il GGG e la piccola Sofia metteranno a punto un piano per impedire agli altri giganti di proseguire con i loro terribili “spuntini”.

Storie della buonanotte: letture che insegnano l’amicizia

Il piccolo principe

Giungiamo quindi a una serie di storie che insegnano il valore dell’amicizia e l’importanza dei sentimenti. E partiamo con Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, una storia profonda che offre diversi livelli d’interpretazione. Lungo il suo viaggio, il piccolo principe incontra tanti personaggi: il re di un pianeta di cui è il solo abitante; un lampionaio che accende e spegne in continuazione il lampione del suo piccolo pianeta; un uomo d’affari che crede che le stelle siano sue… Tra tutte queste figure spicca anche quella della volpe, che insegna al piccolo principe cosa vuol dire “essere addomesticati“, ovvero l’importanza di creare dei legami.

“Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo…”

Piccole donne

Parlando della centralità dei rapporti famigliari e d’amicizia, Piccole donne di Louisa May Alcott offre un chiaro esempio di come è possibile superare gli ostacoli della vita attraverso il sostegno delle persone che ci stanno vicine. Sebbene molto diverse l’una dall’altra, le quattro sorelle March – Meg, Jo, Beth e Amy – crescono fianco a fianco, cercando sempre di migliorarsi, dimostrando altruismo e solidarietà nei momenti più difficili.

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Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda (Salani, traduzione di Ilide Carmignani) merita un posto speciale tra i libri sull’amicizia. Tutto ha inizio quando una gabbiana, rimasta intrappolata in una macchia di petrolio, affida il suo uovo al gatto Zorba, facendogli promettere che se ne prenderà cura. Insieme ai suoi amici gatti, Zorba cercherà di mantenere la parola data, aiutando la piccola Fortunata a spiccare il suo primo volo. Una storia tenera, perfetta per fare compagnia alle lettrici e ai lettori più piccoli prima della buonanotte.

Storie della buonanotte: libri con animali protagonisti

Winnie Puh

Proseguiamo con qualche consiglio legato al mondo della natura. Come in La gabbianella e il gatto, anche la serie di Winnie Puh di A.A. Milne (Salani, traduzione di Luigi Spagnol) ha dei protagonisti dotati di pelo e piume, divenuti iconici anche grazie all’adattamento disneyano. L’Orso Puh nasce come un semplice orsacchiotto di pezza, ispirato a uno dei giocattoli del figlio dell’autore, Christopher Robin. Grazie alla fantasia di Milne, però, Puh prende vita e diventa il protagonista della serie di racconti ambientata nel Bosco dei Cento Acri. L’orsetto vive in una vecchia quercia, mangiando miele e componendo poesie, circondato da piccole avventure e dai suoi amici. Siete pronti a conoscerli tutti?

L’orso Paddington

Michael Bond è il creatore di un altro iconico orsetto: L’orso Paddington (Mondadori, traduzione di Angela Ragusa). Come riconoscerlo? Paddington porta sempre con sé la sua valigia, un vecchio cappello e una naturale propensione a cacciarsi nei guai. Sempre gentile e pronto ad aiutare il prossimo, la sua più grande passione sono i panini con la marmellata d’arance e la cioccolata. Un personaggio buffo e famoso in tutto il mondo, un perfetto compagno di viaggio per qualche serata di divertimento prima di dormire.

Zanna Bianca

Parlando ancora di libri con protagonisti animali arriviamo a Zanna Bianca di Jack London, un romanzo che unisce avventura e riflessione. Al centro della storia c’è Zanna Bianca, un lupo per tre quarti e cane per un quarto, diffidente nei confronti degli esseri umani per via del suo passato travagliato, ma che riscoprirà l’affetto e la fiducia grazie all’incontro con una nuova famiglia. Un libro emozionante, ma adatto a bambini e bambine un po’ più grandi d’età.

Libri da leggere ai bambini: avventure e viaggi in terre lontane

Il giro del mondo in 80 giorni

Leggere permette di viaggiare in terre lontane senza abbandonare mai la propria cameretta. E con Jules Verne e il suo Il giro del mondo in ottanta giorni potrete attraversare paesi e culture diverse, seguendo la corsa forsennata di Phileas Fogg e del suo fedele aiutante Passepartout. I due cercheranno a ogni costo di vincere una scommessa apparentemente impossibile: circumnavigare il globo in soli ottanta giorni.

Il meraviglioso mago di Oz

Proseguiamo la nostra selezione di libri da leggere ai bambini la sera con Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum, una storia travolgente, quasi quanto il tornado che trascina via la casa di Dorothy, facendola atterrare in un altro mondo. Seguendo la strada di mattoni gialli assieme al suo cane Totò, Dorothy incontrerà nuovi compagni di viaggio: lo Spaventapasseri, il Taglialegna di latta e il Leone codardo. Insieme intraprenderanno un lungo cammino verso la Città di Smeraldo, alla ricerca del potente Mago di Oz, nella speranza che possa realizzare i loro desideri e aiutare Dorothy a tornare a casa.

Libri da leggere ai bambini: fiabe e favole

Le fiabe classiche dei fratelli Grimm e di Hans Christian Andersen

Non c’è niente di meglio di una fiaba per accompagnare bambini e bambine verso il sonno. Se volete rimanere sul classico, vi basterà optare per quelle dei Fratelli Grimm o per una delle numerose riscritture delle loro opere realizzate in tempi più recenti: Biancaneve, Cappuccetto Rosso e Cenerentola sono solo alcune delle fiabe più celebri dei due autori tedeschi.

L’altra opzione è quella di rivolgersi al danese Hans Christian Andersen, autore di racconti come L’acciarino magico, La piccola fiammiferaia, La regina delle nevi, La sirenetta, e tanti altri ancora: storie che da secoli accomunano l’infanzia di bambini e bambine.

Favole al telefono

Non siete ancora soddisfatti? Concludiamo la nostra selezione di storie della buonanotte con Le favole al telefono (Einaudi Ragazzi) di Gianni Rodari, una raccolta di storie perfette per essere lette ai bambini la sera prima di andare a dormire. Brevi, strampalate e argute, le 70 storie sono accomunate dal personaggio che le pronuncia: si tratta del ragionier Bianchi, rappresentante di commercio sempre in viaggio di lavoro, che ogni sera racconta una favola (ovviamente, al telefono) alla sua bambina.