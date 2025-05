Ecco la classifica dei libri più venduti nei primi mesi del 2025

Quali sono stati i libri più venduti in Italia tra gennaio e aprile 2025? In un mercato librario pieno di segni meno, e in cui cala il peso dei bestseller, sul podio troviamo Joël Dicker, Papa Francesco e Valérie Perrin. E a seguire… – La classifica

Come abbiamo raccontato nel dettaglio qui, il nuovo anno del mercato del libro è iniziato con molti segni meno. In questo contesto non positivo, quali sono stati i libri più venduti tra gennaio e aprile del 2025? Qual è la classifica dei bestseller del primo quadrimestre?

Veniamo dunque alla top ten dei romanzi e saggi più venduti nel 2025 finora:

Sul podio dei libri più comprati e regalati troviamo dunque il terzetto formato dall’amatissimo autore svizzero Dicker, l’autobiografia di Papa Francesco scritta con Carlo Musso, e il nuovo romanzo di un’altra autrice amatissima, Valérie Perrin, uscito lo scorso anno.

Sono tre, a proposito, i libri della top ten pubblicati nel 2024. In classifica, sei romanzi, un’autobiografia e due libri “ibridi” come quelli di Cazzullo (il suo, va ricordato, è stato il libro più venduto del 2024 in Italia) e Severgnini.

In top ten troviamo cinque autori e autrici italiane (tra cui l’autrice romance, sotto pseudonimo,

Hazel Riley).

In classifica non ci sono fumetti, graphic novel e manga, a conferma del rallentamento di questo ambito. Assente anche la narrativa letteraria (non a caso in calo dell’11,2%).

I bestseller vendono meno quest’anno

Nei primi quattro mesi del 2025, a conferma del momento non facile per il settore, le prime dieci novità hanno venduto quasi un quarto di copie in meno (-23,9%) rispetto al 2024.

Inoltre, se nella top ten dei primi quattro mesi del 2024 figuravano sei romanzi italiani, tra cui il primo in classifica, nel 2025 sono solo due, in ottavo e decimo posto.

E, come evidenzia la slide sotto, presentata dall’Associazione Italiana Editori al Salone del libro in corso a Torino, si riduce il “peso” dei 100 titoli più venduti, un altro dato da non sottovalutare.

In particolare, sempre nell’ambito della top cento, come detto sopra e come si vede qui sotto, sono proprio i titoli “di punta” a perdere più copie rispetto agli ultimi due anni…