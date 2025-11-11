Il Libraio: scarica gratuitamente il numero di fine 2025 della nostra rivista

Leggi l’editoriale di Stefano Mauri e scarica gratuitamente il numero di fine anno della rivista Il Libraio (in copertina, Massimo Gramellini): troverai tanti consigli di lettura, per tutti i gusti e le età, con alcune delle più attese novità in uscita (all’interno anche lo speciale dedicato ai regali natalizi, con il meglio dell’annata editoriale, tra narrativa e saggistica…)

Storie, emozioni e grandi ritorni

Ad aprire questo ultimo numero del 2025 è Massimo Gramellini, uno degli scrittori più amati degli ultimi anni: in L’amore è il perché intreccia memorie personali, perdite e rinascite in un viaggio che, tra Platone e i miti greci, diventa educazione sentimentale e ricerca spirituale. Un romanzo autobiografico che racconta l’oscillazione continua fra il desiderio di assoluto e la paura di farsi male, e che riconsegna all’amore la sua natura di bisogno vero e sogno profondo.

Sfogliando queste pagine sembra proprio che un anno già ricco di uscite appassionanti non sia ancora finito, anzi che gli editori ci vogliano ancora stupire con tanti autori che solo a pronunciarne il nome ci procurano un caleidoscopio di emozioni: Margaret Atwood, Gianni Biondillo, Cristina Caboni, Donato Carrisi, Glenn Cooper, Erin Doom, Robert Galbraith, Nicola Gardini, Alessia Gazzola, Elizabeth George, Claudio Magris, Vito Mancuso, James Rollins, Arundhati Roy, Marco Vichi, Andrea Vitali.

Tutti scrittori che abbiamo amato e spesso scoperto assieme a voi, proprio su queste pagine, e che sono diventati parte di noi. Nell’insieme hanno raggiunto milioni di lettori solo in Italia. A questi scrittori si aggiungono grandissimi personaggi, ognuno dei quali porta in libreria un mondo: Sadhguru, Anthony Hopkins, Malala Yousafzai, Mogol, Michael J. Fox, Stefano Vendrame, Luigi Zoja, Luca Pappagallo, Marie Kondo, Rossella Migliaccio, Max Pezzali.

Siccome dicembre è tempo di regali e si vogliono accontentare persone diverse – da chi è impegnato in una ricerca spirituale, a chi ama il cinema, la musica o la cucina, da chi cura la propria alimentazione oppure il proprio aspetto, a chi vuole sentirsi parte del mondo, e via dicendo – eccoli tutti serviti. Leggere libri, è scientificamente provato, è una delle attività più benefiche e rigenerative che ci siano, quindi, se si vuole bene a qualcuno, cercare il libro giusto e regalarglielo è il gesto più bello.

Il percorso di questo numero prosegue fra suspense e ironia con le frizzanti avventure di Miss Bee, ormai un personaggio amatissimo di Alessia Gazzola, mentre Donato Carrisi orchestra un nuovo enigma che promette di scardinare ogni certezza del lettore.

Elizabeth George riporta in scena Lynley e Havers, alle prese con un efferato omicidio sullo sfondo della Cornovaglia; Stefano Vendrame fa chiarezza sul dibattito tra carnivori e vegani; e Sir Anthony Hopkins si racconta senza filtri in un’autobiografia che ripercorre una carriera leggendaria. Non so voi cosa ne pensiate, ma per me è forse il più grande della sua generazione.

Si torna poi in Italia con Andrea Vitali, che crea un nuovo e irresistibile protagonista nel microcosmo di Bellano, e con Cristina Caboni, che sotto il sole della Sicilia firma una storia di rinascita e segreti di famiglia. Le voci del presente risuonano con Malala Yousafzai, che ci regala il suo memoir di formazione, e con Majd Ramadan Al-Assar, testimonianza unica di una madre che a Gaza lotta per sé e per i propri figli.

Tra i saggi, Vito Mancuso distingue e fonde “Gesù” e “Cristo”, offrendo una chiave per leggere la fede e noi stessi; Nicola Gardini ci racconta bellezze e segreti dell’Odissea, un mondo in forma di libro; Claudio Magris raccoglie anni di scrittura civile e sguardo critico; Sadhguru affronta La morte e oltre, invitando a vivere con più consapevolezza; Margaret Atwood ripercorre una vita che è già romanzo, dall’infanzia nel Québec alla grande letteratura; Arundhati Roy torna con un racconto personale che intreccia memoria privata e Storia e Luigi Zoja indaga le fratture dell’Occidente tra geopolitica e psiche.

Si annunciano anche il nuovo caso per Robin & Strike, nato dalla fantasia di Robert Galbraith, la vena archeologica e avventurosa di Glenn Cooper, il ritorno al mondo di Fabbricante di lacrime di Erin Doom e l’indagine nel lato oscuro delle “brave ragazze” di Megan Abbott.

Chiude il giro la sezione più natalizia: il calendario dell’Avvento di Iacopo Cellini, con un enigma al giorno per i più piccoli, le ricette pratiche e creative di Alessandro Santarelli e i misteri sotto la neve di Alexandra Benedict.

E sempre a proposito di regali: non perdetevi lo Speciale al centro della rivista, per scegliere fra tante proposte divise per interessi.

Buone feste e buone letture!