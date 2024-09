Tempo di rentrée letteraria: ecco alcuni dei romanzi e saggi più attesi tra le novità in arrivo in libreria tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: un viaggio tra le ultime uscite da non perdere a settembre 2024…

Gli amanti dei libri sono sempre alla ricerca delle ultime uscite più interessanti e attese. In questo articolo facciamo il punto su alcune delle novità più rilevanti in arrivo sugli scaffali a settembre 2024.

Questa selezione di nuove uscite non pretende, ovviamente, di essere esaustiva (ogni settimana, infatti, vengono pubblicati decine e decine di nuovi libri). Per una panoramica più ampia e dettagliata delle ultime novità editoriali, vi invitiamo a visitare il nostro sito, dove ogni giorno consigliamo nuovi romanzi, saggi, manuali, fumetti e testi per bambini e ragazzi, oltre a raccolte di poesie, racconti e lettere. Non dimenticate di seguirci anche sui social, dove troverete ulteriori consigli di lettura, inclusi suggerimenti sui classici di ieri e di oggi.

A proposito, in questo articolo abbiamo invece raccolto oltre 300 libri in uscita tra la primavera e l’estate 2024, con proposte per tutte le età e i gusti, inclusi fumetti e graphic novel.

Libri: alcune tra novità da non perdere a settembre 2024

La nostra selezione dedicata alle ultime uscite in ambito libri inizia con una delle scrittrici italiane più amate, Felicia Kingsley, appena tornata per Newton Compton con una “commedia romantica e infuocata”, Una conquista fuori menù, un romance, destinato a dominare ancora una volta le classifiche di vendita, in cui la cucina gioca un ruolo centrale (qui la trama…).

Cambiamo completamente genere: Le furie di Venezia (Longanesi), il nuovo romanzo di Fabiano Massimi, porta nella Venezia del 1934, quando Mussolini e Hitler si incontrarono, per la prima volta, in una piazza San Marco gremita di camicie nere. Al centro della trama la figura di Ida Dalser. La sua storia ha dell’incredibile: la donna, infatti, sostiene di essere nientemeno che la prima e unica legittima moglie di Benito Mussolini. Chi è veramente? Una folle? Una bugiarda? O una vittima in possesso di informazioni che metterebbero a rischio il Regime? Qui la nostra recensione, per approfondire.

Continuiamo a parlare di ultime uscite con quello che potremmo definire un “evento” editoriale… Che cosa è successo a Aidi e al vecchio Alex dopo l’estate della loro separazione? In arrivo per HarperCollins Italia l’atteso (da 30 anni) seguito di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, romanzo cult di Enrico Brizzi, che uscì in appena 200 copie nell’estate 1994, e che nel giro di qualche mese si trasformò in un fenomeno editoriale e di costume. Qui i particolari…

Nella seconda metà di settembre si attende anche il ritorno di Chiara Gamberale, scrittrice molto amata, che pubblica Dimmi di te, il suo primo libro con Einaudi Stile Libero. Ci sono momenti, nella vita, che somigliano a una palude: andare avanti sembra impossibile, possiamo solo lasciarci affondare. Succede a Chiara, la protagonista, quando si ritrova madre quasi per caso e si trasferisce con la figlia in un quartiere di famiglie normali, fedeli a regole che lei ha sempre rifiutato. Abituata a vivere come un’eterna adolescente e affamata di emozioni, non sopporta quella quiete fittizia e presto non riesce piú a lavorare, ad amare, a confidare nel futuro.

Il 17 settembre Guanda porta in libreria Il bambino (traduzione di Bruno Arpaia), nuovo romanzo di Fernando Aramburu, l’autore del bestseller Patria. Dal nuovo libro verrà tratto un film Netflix, scritto e diretto da Mariano Barroso. Il bambino è definito un libro “pieno di amore, l’amore infinito per i figli che unisce e divide, che fa nascere e può spezzare le famiglie“. Una delle nuove uscite più rilevanti del rientro, nell’ambito della narrativa straniera.

Altro atteso ritorno, a metà settembre, quello di Giulia Caminito, che dopo L’acqua del lago non è mai dolce, con cui ha vinto il Premio Campiello 2021, torna per Bompiani con Il male che non c’è: “un libro sul potere dell’immaginazione e dell’infanzia”, il romanzo “di una discesa agli inferi e della risalita verso l’origine luminosa a cui tutti, se vogliamo, possiamo tornare, come solo i colombi sanno fare”.

A proposito di ritorni, proseguiamo con quello di Tracy Chevalier che pubblica per Neri Pozza La maestra del vetro: l’autrice del bestseller La ragazza con l’orecchino di perla firma un romanzo (tradotto da Massimo Ortelio) che segue una famiglia di vetrai, dalla Venezia rinascimentale fino ai giorni nostri. Indubbiamente delle nuove uscite più attese dell’autunno, nell’ambito della narrativa straniera.

Veniamo a un grande nome della letteratura francese contemporeanea, Sorj Chalandon, classe 1952, che con La furia, il suo ultimo romanzo, proposto da Guanda, ha vinto il Prix Eugène Dabit du roman populiste 2024. La sera del 27 agosto 1934 cinquantasei ragazzini evadono dalla Colonia penale per minori di Belle-Île-en-Mer, un’isola al largo della Bretagna… Qui la trama completa.

Andiamo avanti con questa selezione di nuovi libri da leggere tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. A proposito di ultime uscite, non possiamo non segnalare Un grido di luce, il nuovo libro di Abi Daré, pubblicato da Nord nella traduzione di Elisa Banfi. Dopo il successo di La ladra di parole, la scrittrice (cresciuta a Lagos, in Nigeria, e che vive da molti anni in Inghilterra) narra “una storia commovente di amicizia e solidarietà femminile“.

Sempre in tema di grandi nomi contemporanei, a metà settembre il premio Pulitzer Richard Ford firma per Feltrinelli un nuovo romanzo che ha per protagonista Frank Bascombe, uno dei personaggi più amati della letteratura americana di oggi: in Per sempre (tradotto da Cristiana Mennella) il protagonista affronta uno dei ruoli più ingrati e strazianti che la vita può offrirgli, assistere sino alla fine il figlio Paul, a cui viene diagnosticata una forma particolarmente aggressiva di Sla.

Sasha Vasilyuk, giornalista di origini ucraine ma ora residente con la famiglia a Los Angeles, pubblica per Garzanti Il vento è un impostore, libro tradotto da Roberta Scarabelli: un romanzo ispirato a una storia vera, che interroga su cosa voglia dire essere un “salvato”, come spiegava Primo Levi. Un libro che racconta un aspetto poco noto della tragedia della Seconda guerra mondiale…Qui la trama.

Proseguiamo questo viaggio tra le novità in libreria al rientro dall’estate e spostiamoci in provincia di Ferrara, area che dopo la guerra si trova sotto il dominio incontrastato delle leghe rosse, e che poi viene travolta dalla reazione delle squadre di camicie nere; è in questo clima di odio e violenza che si incontrano Tina e Lucia, figlie di un agrario fascista e di un capolega socialista. Dopo diversi anni l’ex ministro della Cultura Dario Franceschini torna alla narrativa e lo fa con Aqua e tera (La Nave di Teseo), in cui racconta l’amore tra due ragazze nella Ferrara dello squadrismo fascista.

In vista del centenario della nascita, in programma l’anno prossimo, in arrivo a fine settembre per Sellerio Mamma carissima, papà caro – Lettere 1949-1960, raccolta inedita a cura di Silvano Nigro, in collaborazione con la famiglia e il Fondo Camilleri (che ne ha curato la trascrizione). Qui il nostro viaggio nella vita e nei libri (gialli) dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, celebre ideatore del commissario Montalbano.

Così eravamo – Giornalisti, orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada (Giunti) è il nuovo libro di un grande scrittore e cantautore, Francesco Guccini: una vita vissuta fra la guerra e il dopoguerra, fra l’Appennino e Modena, a cui oggi guardare con malinconia, ma anche con la struggente consapevolezza di aver vissuto stagioni felici.

Scozia, costa occidentale. In una notte di tempesta, due famiglie accampate in una baia vengono aggredite brutalmente nel sonno da una banda di uomini mascherati. Tutti vengono torturati e uccisi. Solo Iris, la figlia maggiore di una delle due famiglie, riesce a scampare al massacro. E 15 anni dopo… In libreria per Corbaccio Acqua scura – Le indagini di Kate Linville di Charlotte Link (traduzione Maria Alessandra Petrelli), tra le novità più attese dagli appassionati di thriller. Qui la trama.

Nata in Inghilterra nel 1985, prima di dedicarsi interamente alla scrittura Gillian McAllister ha lavorato come avvocato. Autrice di sette romanzi, finalista ai National Book Awards, creatrice e co-conduttrice del podcast Honest Authors, dopo Posto sbagliato, momento sbagliato (2023) torna in Italia, sempre per Fazi (traduzione di Sabina Terziani), con un nuovo thriller, Solo un’altra persona scomparsa. La trama parte da una domanda: da genitore, cosa saresti disposto a fare per salvare tuo figlio?

Non mancano le nuove uscite in grado di conquistare #BookTok, a partire da Mille pezzi del mio cuore di Tillie Cole (pubblicato da Always Publishing nella traduzione di Anna Vivaldi). Si tratta dell’atteso seguito di Dammi mille baci. Al centro della trama Savannah Litchfield, che non sa dare un’età al dolore che prova per aver perso l’amata sorella Poppy…

Roma è nel pieno delle feste natalizie e al Parco dei Daini, nel territorio di competenza del commissariato di Villa Borghese, si è installato il colorato tendone di un circo. Invitato alla prima, il commissario Buonvino ha modo di conoscere i componenti della carovana e avverte tra loro strane tensioni sotterranee. Con Marsilio un nuovo giallo firmato da Walter Veltroni, Buonvino e il circo insanguinato.

L’incredibile avventura di un super-errore (Salani) segna, a metà settembre, il ritorno nella narrativa per i più piccoli dell’insegnante e scrittore Enrico Galiano (assiduo collaboratore del nostro sito): “una storia di amicizia e coraggio, ma anche di fallimento e rinascita, che celebra l’errore come momento fondamentale per la crescita di ognuno di noi”.

Nel Cinquecento, l’invenzione di Gutenberg – la stampa a caratteri mobili – fu il motore inconsapevole di una rivoluzione. La capillare diffusione di fogli stampati con la nuova tecnologia a basso prezzo portò chi non aveva mai avuto accesso al potere a prendere coscienza, per la prima volta, di istanze comuni. La rabbia sociale che ne esplose assunse una forma nuova e organizzata, da cui scaturì la Guerra dei contadini, alla fine repressa nel sangue nel 1525. Da allora, il mondo non fu più come prima… Ne parla lo storico Francesco Filippi nel saggio Cinquecento anni di rabbia (Bollati Boringhieri),

In Nei nervi e nel cuore – Memoriale per il presente (Solferino), Rosella Postorino racconta “quel luogo edenico e scosceso che è la famiglia”, le aspirazioni e le difficoltà delle donne, la vulnerabilità dei corpi, le ingiustizie che abitano la Terra, i dilemmi etici della contemporaneità, e la fede assoluta nella letteratura. “È faticoso provare a cambiare la traiettoria di un destino, è da perderci il sonno”. Proprio quel tentativo è al centro di questo libro, definito un “diario pubblico”.

L’informazione non è la materia prima della verità, ma non è nemmeno una semplice arma. Nexus – Breve storia delle reti di informazione dall’età della pietra all’IA di Yuval Noah Harari (in libreria per Bompiani nella traduzione di Marco Piani) esplora la speranzosa via di mezzo tra questi estremi e la riscoperta della nostra comune umanità. Uno dei saggi più attesi dell’autunno.

Se spiegassimo su un grande tavolo una mappa del mondo di oggi, saremmo costretti a indicare due grandi aree di crisi a noi molto vicine: una coprirebbe il territorio (già smembrato) dell’Ucraina vittima dell’aggressione russa del febbraio 2022; l’altra coinciderebbe con la striscia di Gaza, oggetto della rappresaglia israeliana dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023… Fiamme dal passato – Dalle braci del Novecento alle guerre di oggi (Rizzoli) segna il ritorno di Paolo Mieli, giornalista e saggista.

Restiamo alla saggistica: il noto giornalista Federico Rampini si appresta a tornare con Grazie, Occidente! – Tutto il bene che abbiamo fatto (Mondadori). Per l’autore, infatti, una lezione di onestà storica è urgente per le nuove generazioni, aiuta a ricostruire la nostra autostima e a vedere il futuro con più fiducia.

Nella “vita precedente” a quella che lo avrebbe ad autorità sul Covid-19 – pandemia di cui sarebbe diventato l’involontario profeta – David Quammen (autore del bestseller Spillover e di numerosi altri saggi) è stato anche, se non soprattutto, un avventuriero audace e insieme scanzonato. E, in quella veste, autore di una serie di reportage per National Geographic, che nell’arco di vent’anni lo hanno portato nei luoghi più riposti (e spesso meno affabili) del pianeta: dall’”abisso verde” di paludi del Congo alle giungle impenetrabili del Gabon, fino alla Patagonia e alla Kamčatka. In libreria per Adelphi Il cuore selvaggio della natura – Dispacci dalle terre della meraviglia, del pericolo e della speranza (traduzione di Milena Zemira Ciccimarra).

In questa selezione di ultime uscite trova poi spazio Terre piatte – Dove non serve nascondersi (Add, traduzione di Sara Reggiani), con cui Noreen Masud (nata da madre britannica e padre pachistano) è stata finalista, tra gli altri, al Women Prize non fiction: attraverso il filtro della natura, l’autrice riflette su colonialismo e postcolonialismo, passato e identità, famiglia e memoria per scoprire come si è raccontati dagli altri e come gli altri si raccontano per sentirsi migliori.

Quando Michael Lewis lo incontra per la prima volta, Sam Bankman-Fried è un giovane fisico multimilionario e geniale cui il mondo guarda come al “grande Gatsby” delle criptovalute. Catapultato quasi da un giorno all’altro nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta stilata da Forbes nel 2021, Bankman-Fried vede il suo tempo e il suo denaro ferocemente contesi dalle aziende, dalle celebrità e dai leader politici di tutto il mondo. Ma chi è questo ragazzo di buona famiglia? Verso l’infinito e oltre (Chiarelettere, traduzione di Aimone Enrico Gronchi) traccia la traiettoria sconvolgente di un antieroe che non ha mai amato le regole e al quale è stato permesso di vivere secondo le proprie ambizioni, fino alla rovinosa caduta.

Proseguiamo il viaggio tra le novità in arrivo in libreria con il nuovo libro di Aldo Cazzullo, giornalista di punta del Corriere della Sera e autore bestseller, che con HarperCollins Italia il 24 settembre firma Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia, in cui rievoca storie dal fascino millenario, e racconta, tra le altre, le grandi donne della Bibbia, da Giuditta a Ester; l’angelo che salva Tobia e il diavolo che tormenta Giobbe; l’amore del cantico dei cantici e la disillusione dell’Ecclesiaste (“tutto è vanità”). Sino alla grande speranza dell’avvento di un messia che viene a salvare l’uomo e a farci risorgere a vita eterna, che per i cristiani è Gesù.

Franco Arminio, poeta e scrittore e “paesologo”, e Guidalberto Bormolini (qui la nostra intervista in occasione della pubblicazione di L’arte della meditazione – Meditare per respirare con l’Infinito) firmano per Ponte alle Grazie Accorgersi di essere vivi – Un breviario per chi ha perso la via, in cui guidano in un viaggio alla scoperta non tanto del mondo, ma di noi stessi nel mondo.

