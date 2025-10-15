Libri, ecco i bestseller del 2025 fino all’autunno: la classifica dei più venduti

Quali sono stati i libri più venduti in Italia tra gennaio e settebre 2025? Ecco la classifica dei bestseller aggiornata ai primi nove mesi dell’anno (sul podio Joël Dicker, Papa Francesco e Gianluca Gotto, davanti a…)

Alla Buchmesse di Francoforte, in programma fino al 19 ottobre, sono stati presentati i dati (non positivi) del mercato del libro (trade) in Italia, che nei primi nove mesi del 2025 è calato del 2% a valore e del 2,7% a copie (qui tutti i particolari). Ma quali sono stati i libri più venduti tra gennaio e settembre 2025? Quali finora i bestseller dell’annata editoriale in corso, considerati i primi nove mesi?

Veniamo dunque alla top ten dei romanzi e saggi più venduti finora:

1. La catastrofica visita allo zoo di Joël Dicker, La nave di Teseo (uscito a marzo 2025)

2. Spera – L’autobiografia, Francesco (Jorge Maria Bergoglio), Mondadori (uscito a gennaio 2025)

3. Verrà l’alba, starai bene di Gianluca Gotto, Mondadori (uscito a giugno 2025)

4. L’anniversario di Andrea Bajani, Feltrinelli (uscito a gennaio 2025)

5. Tatà di Valérie Perrin, E/O (uscito a novembre 2024)

6. L’ultimo segreto di Dan Brown, Rizzoli (uscito a settembre 2025)

7. Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo, Harper Collins (uscito a settembre 2024)

8. Prova a non ridere di Pera Toons, Tunué (uscito a marzo 2025)

9. La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark, Libreria Pienogiorno (uscito a marzo 2025)

10. L’amore mio non muore di Roberto Saviano, Einaudi (uscito a maggio 2025)

In vetta a questa speciale classifica, aggiornata a fine settembre e destinata a cambiare da qui al Natale, troviamo lo svizzero Dicker, con un libro che è, al tempo stesso, un’avventura per ragazzi e una riflessione sociale per gli adulti. Amato per i suoi thriller, questa volta lo scrittore-bestseller ha lavorato di umorismo…

Al secondo posto l’autobiografia di Papa Francesco, venuto a mancare il 21 aprile 2025, curata da Carlo Musso, a sua volta ideatore di Libreria Pienogiorno, marchio presente in questa top ten, al nono posto, con Imogen Clark.

A chiudere il podio della classifica dei bestseller in libreria nei primi nove mesi dell’anno troviamo Gotto, presente in top 100 anche con altri suoi libri.

A seguire, un libro molto diverso, quello del Premio Strega 2025 Bajani, mentre al quinto posto si piazza la francese Perrin, altra habitué di queste liste di più venduti…

Troviamo poi il ritorno dell’autore del longseller Il codice da Vinci Dan Brown con il suo nuovo thriller, atteso da 8 anni (e destinato a risalire la top ten…), davanti a Cazzullo, con il libro più venduto del 2024 in Italia, e che continua dunque ad affascinare lettrici e lettori…

Non può poi mancare l’amatissimo (dai più piccoli e non solo) Pera Toons, pubblicato da Tunué. A chiudere la classifica c’è l’autore di Gomorra Roberto Saviano, con il suo ultimo libro, edito da Einaudi Stile Libero.