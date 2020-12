Oltre 90 nuovi libri da leggere a inizio 2021

Quali sono i libri da leggere in questo inizio 2021? Quali i romanzi e i saggi più interessanti in uscita? Ecco quali sono le proposte più attese dei primi mesi del nuovo anno

Quali sono le novità più attese in libreria a inizio 2021? Quali i nuovi libri da leggere? Quali i romanzi e i saggi italiani e internazionali in uscita tra cui scegliere le prossime letture, in questo inverno più casalingo del solito? L’offerta è vastissima ed è dunque impossibile segnalare tutte le pubblicazioni più interessanti.

Qui di seguito trovate un’ampia selezione (che non ha però la pretesa di essere esaustiva, e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza), di libri da leggere in questo inizio 2021, scelti tra le novità pubblicate a gennaio e febbraio dalle case editrici italiane.

Visto che parliamo di un elenco lungo, in cui trovano spazio libri di tutti i generi e per tutti i gusti (dai romanzi letterari alla narrativa popolare, dai gialli alle saghe familiari, dalla saggistica d’attualità ai testi per bambini e ragazzi, passando per la poesia e i manuali di self help), abbiamo deciso di dedicare un secondo articolo per raccontare nello specifico le nuove voci letterarie italiane in arrivo nei prossimi mesi e che meritano attenzione. Nella lista sotto, quindi, non troverete i libri di alcuni degli esordienti più attesi di questo inizio 2021, di cui vi parliamo nello specifico qui.

E non leggerete neppure dei numerosi saggi, romanzi e libri biografici pubblicati a gennaio in vista del Giorno della Memoria. Anche in questo caso, sono presentati a parte in uno speciale tematico in uscita a ridosso del 27 gennaio 2021.

E adesso, fatta questa premessa, buon viaggio tra i nuovi libri da leggere…

Ilaria Tuti, tra le autrici italiane che più si sono fatte apprezzare negli ultimi anni (basti pensare a come sono stati accolti da pubblico e critica Fiori sopra l’inferno, Ninfa dormiente e l’ultimo, Fiore di roccia), torna il 14 gennaio con Luce della notte (Longanesi) e il suo personaggio più amato, il commissario Teresa Battaglia, dal carattere fiero e indomito, a tratti brusco, ma sempre compassionevole. Sullo sfondo di una natura fatta di boschi e valli isolate, ancora una volta Teresa Battaglia si mette dalla parte dei bambini per aiutarli a trovare i colpevoli dei loro incubi. Va aggiunto che i diritti d’autore del romanzo, edito da Longanesi, saranno devoluti al centro di riferimento oncologico di Aviano, a favore della ricerca sul sarcoma di Ewing.

Quel che ci è dato

A fine gennaio minimum fax porta in libreria Quel che ci è dato, raccolta di 17 saggi firmati da un grande nome della letteratura contemporanea: Marilynne Robinson. La scrittrice, con profondità e limpidezza, afffronta diversi temi: dalla capacità dei grandi pensatori del passato (Calvino, Locke, Shakespeare) di influenzare e guidare le nostre vite, all’ascesa di un’élite autoproclamatasi tale, che rischia di corrompere la vita politica e religiosa degli Stati Uniti, allontanandola dai valori della democrazia e della fede.

Nel nome del figlio. Hamnet

Nel nome del figlio. Hamnet dell’irlandese Maggie O’Farrell, già selezionato tra i 100 migliori libri dell’anno dal New York Times, è il commovente ritratto di una storia d’amore, quella tra William Shakespeare e la moglie. Protagonista dell’opera, pubblicata da Guanda a fine gennaio, è anche il dolore nascosto dietro al capolavoro del Bardo, Amleto.

Sangue inquieto

Il 25 febbraio torna Robert Galbraith (pseudonimo di J. K. Rowling) con l’atteso giallo Sangue inquieto (Salani). Prosegue così la serie con protagonista il detective Cormoran Strike, già nei romanzi Il richiamo del cuculo, Il baco da seta, La via del male e Bianco Letale. I libri hanno ispirato la serie tv Strike.

Sembrava bellezza

“I fatti e le persone di questa storia sono reali. Fasulla è l’età di mia figlia, il luogo di residenza, altro”. Lo si legge all’inizio di Sembrava bellezza, il nuovo libro di Teresa Ciabatti, in uscita per Mondadori. Un libro che, stando alle voci che abbiamo raccolto, potrebbe veder la scrittrice tornare da protagonista al premio Strega 2021 dopo il discusso secondo posto del 2017 (dietro a Paolo Cognetti) con La più amata. Sembrava bellezza viene presentato come un romanzo sull’impietoso trascorrere del tempo, e su come, nel ripercorrerlo, si possano incontrare il perdono e la tenerezza, prima di tutto verso se stessi. Una storia di madri e di figlie, di amiche.

Swing Low

Miriam Toews dedica Swing Low (in uscita il 20 gennaio per marcos y marcos, nella traduzione di Maurizia Balmelli) al padre, anni dopo il suo suicidio, per dimostrargli che la sua vita non è stata invano. Un libro allo stesso tempo commovente e comico, un’immersione nella vita di un uomo che ama la luce del sole ma è costretto a combattere giorno dopo giorno le ombre della depressione. A firmarlo, un’autrice apprezzata dal pubblico italiano, che ha scritto libri come Donne che parlano e Un complicato atto d’amore.

Autobiografia di Petra Delicado

A gennaio torna per Sellerio un’autrice molto amata dai lettori italiani, Alicia Gimenez Bartlett, che in Autobiografia di Petra Delicado (traduzione di Maria Nicola) sposta il centro del racconto dal delitto al personaggio, e firma la prima biografia di un protagonista seriale, la sua Petra Delicado. Una confessione ininterrotta che si interroga sul senso della vita e la complessità dei rapporti umani.

Il guardiano

A fine gennaio esce per Iperborea Il Guardiano (traduzione di Claudia Cozzi) di Peter Terrin, classe ’68, tra i più importanti scrittori di lingua olandese, una voce affermata nel panorama della letteratura belga contemporanea. Il suo romanzo, che pare ispirarsi a Il deserto dei tartari di Dino Buzzati, racconta la discesa agli inferi di due uomini in un mondo assurdo e spersonalizzato, e si pone come riflessione sulla paranoia e la violenza del presente.

Una donna da salvare

Dopo il bestseller Una donna normale, in cui ha fatto scoprire a lettrici e lettori un nuovo personaggio (Aba Abate), Roberto Costantini torna a febbraio per Longanesi con l’avventuroso thriller Una donna da salvare. La protagonista, madre, moglie, impiegata e agente segreto (nota con il nome in codice “Ice”), si accorgerà ben presto che il vento del deserto metterà a rischio la sua esistenza, e si renderà sempre più conto che il confine tra vita privata e professionale per lei è ormai crollato…

Senza colpa

La nostra selezione di consigli di lettura per il nuovo anno prosegue: a fine gennaio Corbaccio propone il nuovo thriller di Charlotte Link, autrice bestseller de La palude e di numerosi altri romanzi. Tradotto da Alessandra Petrelli, Senza colpa narra la nuova indagine dell’ispettore di Scotland Yard Kate Linville, alle prese con due donne vittime di un’aggressione…

Cambiamo genere per parlare de Il mistero della pittrice ribelle, romanzo storico su cui punta Garzanti. La storia che racconta Chiara Montani è ambientata nella Firenze del 1400, durante l’ascesa dei Medici. Al centro della trama, Piero della Francesca. Quanto all’autrice, architetto (ha lavorato nel design, nella grafica e nell’arte), è specializzata in arteterapia.

Io non ti lascio solo

Le Stanze, la nuova collana Salani, fa il suo debutto a fine gennaio con il romanzo Io non ti lascio solo di Gianluca Antoni. Quella narrata da Antoni è una storia di formazione che vede protagonisti due ragazzini, legati da una grande amicizia, e un segreto rimasto sepolto per oltre trent’anni. L’autore è nato nel 1968 e vive a Senigallia, dove lavora come psicologo e psicoterapeuta. Con questo libro, di cui sono già stati venduti i diritti cinematografici, ha vinto il torneo letterario IoScrittore e il premio Romics.

Questo giorno che incombe

Antonella Lattanzi, scrittrice e sceneggiatrice classe ’79, pubblica per HarperCollins Italia il suo nuovo romanzo: in Questo giorno che incombe una giovane donna si trasferisce con il marito e le figlie in un condominio apparentemente perfetto. Ma sarà davvero così? Un libro presentato al tempo stesso come un romanzo psicologico, la storia di un matrimonio e il racconto della maternità (e delle sue ambiguità). Un’ultima curiosità: il romanzo (per cui già da tempo si parla di una possibile candidatura al Premio Strega) trova ispirazione in un episodio di cronaca avvenuto a Bari nel palazzo dove l’autrice, bambina, è cresciuta.

Esercizi di fiducia

Con Esercizi di fiducia, in uscita a gennaio per Sur nella traduzione di Isabella Zani, Susan Choi (nata nel 1969 negli Stati Uniti, da padre coreano e madre ebrea americana) ha vinto il National Book Award per la narrativa nel 2019: un romanzo a più voci che racconta l’amicizia, il desiderio, la fragilità e le ossessioni degli adolescenti, le dinamiche di sesso, potere e consenso, il delicatissimo rapporto fra insegnanti e allievi e l’attrito fra verità e finzione in ogni forma di racconto, dal teatro alla letteratura.

L’anomalia

Nell’estate 2021, tre persone che non c’entrano nulla l’una con l’altra prenderanno un volo Parigi-New York. Volo che subirà una forte turbolenza, e che atterrerà come da programma, senza danni. Appare però un’anomalia: è come se il volo che atterra fosse il doppio di un altro volo (stesso boing, stesso equipaggio, stessa lista di passeggeri) già atterrato al JFK il 10 marzo. Scatta l’inchiesta e in segreto il volo viene dirottato presso un aeroporto militare. La Cia inizia a indagare, lo stesso Trump si occupa di gestire la situazione con Macron e il presidente Xi Jinping. Qual è la spiegazione? Tutto sarà svelato nel romanzo L’anomalia, pubblicato in Italia da La Nave di Teseo, con cui Hervé Le Tellier, scrittore, poeta e linguista francese, ha vinto nel 2020 il Prix Goncourt.

Utopia avenue

Frassinelli porta in libreria Utopia Avenue, il nuovo romanzo dello scrittore inglese David Mitchell (traduzione di Christian Pastore), un libro che racconta l’ascesa e la caduta di una rockband britannica, tra musica, sesso, droga, amore, arte e follia. Un affresco degli irripetibili anni ’60.

La disciplina di Penelope

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l’ennesima notte sprecata. Faceva il pubblico ministero, fino a un misterioso incidente che ha messo drammaticamente fine alla sua carriera… È lei la protagonista del romanzo La disciplina di Penelope, con cui a gennaio Gianrico Carofiglio debutta nella collana di culto Giallo Mondadori.

L’ultima notte a Manhattan

Don Winslow, ex investigatore privato, è tra gli autori di crime più noti. Einaudi Stile Libero porta in libreria Ultima notte a Manhattan (traduzione di Alfredo Colitto): la trama ci conduce nel cuore di New York, alla fine degli anni ’50. Joe Keneally è un giovane senatore che mira alla presidenza. Walter Withers, invece, a New York ci è tornato. Ha lavorato a lungo per la Cia e adesso è un investigatore privato in una grande agenzia di sicurezza. Le loro parabole si intersecano quando a Withers viene chiesto di fare da scorta durante un party a Madeleine Keneally, l’affascinante e ricca moglie del senatore, la “principessa d’America” che sembra destinata a diventare First Lady. Un compito di routine, ma solo all’apparenza…

L’ultima estate

Cambiamo decisamente atmosfera e stile. Guanda porta in libreria Estate, il nuovo romanzo di André Aciman, l’autore di bestseller come Chiamami col tuo nome e Cercami, e di diversi altri raffinati libri. Lo scrittore egiziano, naturalizzato statunitense, molto legato all’Italia (parla perfettamente la nostra lingua), racconta alla sua maniera una nuova storia d’amore, questa volta sullo sfondo di un’estate italiana. La Costiera Amalfitana fa infatti da scenario alla trama, che vede protagonista un gruppo di giovani turisti americani…

Decameron project

Attorno al 1350 Giovanni Boccaccio inizia a scrivere il Decameron, raccolta di cento novelle narrate da un gruppo di giovani che per alcuni giorni si rifugiano in una villa fuori Firenze per sfuggire alla peste nera. A marzo 2020, gli editor del New York Times Magazine hanno creato il Decameron project , un’antologia di ventinove racconti (in uscita in Italia per NN il 21 gennaio), scritti da grandi autori contemporanei come Margaret Atwood, Andrew O’Hagan, David Mitchell, Rachel Kushner, Paolo Giordano, Liz Moore e Yiyun Li allo scoppio della pandemia di Covid-19.

Nuovo Decameron

A proposito del Decameron, a inizio febbraio HarperCollins Italia propone l’antologia Nuovo Decameron, con dieci scrittrici e scrittori (Barbara Alberti, Chiara Barzini, Jonathan Bazzi, Ilaria Gaspari, Jhumpa Lahiri, Antonella Lattanzi, Michele Mari, Michela Marzano, Stefano Massini e Chiara Valerio) che riscrivono a modo loro Boccaccio e reinventano uno dei più bei libri della storia della letteratura. Il risultato è una raccolta che gioca con l’originale, tra fedeltà e tradimenti, stravolgendone la trama o variando dettagli minimi.

San Valentino

Il nostro viaggio tra i libri da leggere a inizio 2021 continua. Elizabeth Wetmore è l’autrice di un esordio premiato da pubblico e critica, San Valentino (Ponte alle Grazie, traduzione di Tiziana Lo Porto), che trasporta il lettore nell’America profonda degli anni ’70. Siamo in una cittadina del Texas, dove si intrecciano le battaglie di un gruppo di donne che si ribellano a sessismo, razzismo e violenza.

Le conseguenze

Torna dopo dieci anni lo scrittore Premio Pulitzer Richard Russo, con Le conseguenze (Neri Pozza, traduzione di Ada Arduini), una storia di amicizia al maschile ricca di mistero. La trama vede infatti protagonisti tre vecchi amici, ormai sulla sessantina, che tornano alla casa di Martha’s Vineyard dove, anni prima, avevano festeggiato insieme la laurea. In quel fatidico fine settimana la giovane donna di cui erano tutti innamorati sparì dall’isola. Una scomparsa che li perseguita da quarant’anni…

Il ballo delle pazze

Siamo a fine Ottocento: nell’ospedale psichiatrico della Salpêtrière, il dottor Charcot (uno dei maestri di Freud) conduce uno strano esperimento: un ballo in maschera dove la Parigi-bene può “incontrare” le pazienti del manicomio (le “isteriche”) al suono dei valzer. La maggior parte sono donne scomode, rifiutate e abbandonate dalle famiglie… La casa editrice e/o porta in libreria (nella traduzione di Alberto Bracci Testasecca) Il ballo delle pazze della sceneggiatrice (al debutto nel romanzo) Victoria Mas, bestseller in Francia e vincitore del Prix Première Plume e del Prix Stanislas. Il libro diventerà un film diretto da Mélanie Laurent.

Cose da fare a Francoforte quando sei morto

“L’editoria, in forma di commedia”. A fine febbraio esce per Adelphi, casa editrice per cui lavora, Cose da fare a Francoforte quando sei morto di Matteo Codignola, editor, autore e traduttore. Nel (piccolo) mondo del libro la Fiera di Francoforte (che nel 2020, a causa della pandemia, si è svolta solo in digitale) viene spesso raccontata – o, meglio, immaginata – come “una specie di festa mobile vagamente esoterica, dove, in un tintinnio di calici, e a volte in un fruscio di lenzuola, signore e signori molto lungimiranti decidono cosa il pubblico dovrà comprare e leggere (soprattutto, comprare) nei dodici mesi successivi”. Codignola, che conosce bene questo ambiente, alla fiera, e agli addetti ai lavori del settore, dedica una vera e propria commedia. Con un’avvertenza che ovviamente incuriosisce: “ogni riferimento a persone esistenti, o a fatti realmente accaduti, non è per niente, ma proprio per niente, casuale”…

Le ripetizioni

Il 14 gennaio Giulio Mozzi, già apprezzato autore di racconti ed editor, pubblica con Marsilio il suo primo romanzo, Le ripetizioni. La trama è molto particolare, anche perché entrano in gioco momenti di irrealtà e personaggi enigmatici. Il protagonista, Mario, è un uomo che inventa storie e modifica la realtà. Sfugge, per indolenza, a quell’obbligo a capire che tutti ci lega e tutti ci frustra. Vuole sposare Viola ignorandone la doppia, forse tripla vita. Anni prima è stato lasciato da Bianca, subito prima che nascesse Agnese, che forse è sua figlia e forse no. Tuttavia, se Bianca, spuntando dal nulla dopo anni, chiede aiuto, lui subito accorre, disponibile ad accollarsi la paternità. Non solo: è succube di Santiago, un ragazzo dedito a pratiche sessuali estreme, e affida alle fotografie la coerenza e consistenza della propria vita…

Mariapia Veladiano, scrittrice con all’attivo diversi libri, è laureata in filosofia e teologia, ha insegnato lettere e ora è preside. Adesso sei qui (Guanda) è un romanzo familiare che parla, con delicatezza e ironia, di malattia. Il “signor Alzheimer” è infatti tra i protagonisti del nuovo libro dell’autrice di Lei e Una storia quasi perfetta.

Italiana

Giuseppe Catozzella lascia Feltrinelli (con cui ha pubblicato il bestseller Non dirmi che hai paura, da cui verrà tratto un film) e passa a Mondadori: a febbraio è in programma la pubblicazione di Italiana, che parte da un episodio poco noto della nostra Storia e da lì chiama a leggere l’avventura umana, sentimentale, politica di Maria Oliverio, altrimenti conosciuta come Ciccilla: la prima e unica donna che ha guidato una banda di briganti contro la schiavitù della terra e contro le cecità amministrative del Regno d’Italia, dal 1860 in poi.

Ma la sabbia non ritorna

A metà gennaio esce per SEM Ma la sabbia non ritorna: Laura Calosso racconta di Elena, giornalista d’inchiesta, che ha un rapporto traumatico con il padre – arricchitosi negli anni Sessanta cavando sabbia e distruggendo dune – e una storia d’amore con un uomo fragile e debole che la protagonista idealizza per necessità, pur vedendone i limiti e l’inconsistenza. Scappata di casa giovanissima, negli ultimi tempi sta preparando un reportage sulle “mafie della sabbia” (il traffico internazionale di sabbia che è secondo al mondo a solo quello di acqua e che mette in serio pericolo l’equilibrio del Pianeta). Il filo che lega il libro è una riflessione sull’amore che, come la sabbia, può abbandonarci e non ritornare a causa degli sbarramenti che artificialmente costruiamo per proteggerlo.

Odio gli uomini

Tutto è iniziato l’agosto scorso: una piccola casa editrice francese, gestita da volontari, ha pubblicato, con una tiratura iniziale di sole 450 copie, il provocatorio e attualissimo saggio di Pauline Harmange. L’autrice, volontaria in una associazione contro le violenze sessuali, ha lanciato un grido di battaglia per le donne di ogni luogo e di tutte le età. E per Odio gli uomini, libro-manifesto diventato in poche settimane un bestseller del passaparola oltralpe, ha subìto minacce di interdizione e di denunce penali. A fine febbraio è in programma la pubblicazione del volume in Italia, per Garzanti, nella traduzione di Bianca Bernardi. Vedremo come sarà accolto nel nostro Paese…

Le divoratrici

Un “Fight Club femminista”. Una voce che ha molto in comune con Sally Rooney (per il Guardian): così viene presentato Le divoratrici (Blackie, traduzione di Dafne Calgaro e Marina Calvaresi), esordio dell’inglese Lara Williams. La protagonista ha quasi trent’anni ed è bloccata in un lavoro senza senso. Un giorno conosce Stevie, che è libera e pericolosa. Diventano amiche, vanno a vivere insieme. Poi inventano il Supper Club, un collettivo di donne stanche di sentirsi dire che devono parlare meno, mangiare meno, costare meno, essere meno. Ma più il club diventa popolare, più Roberta è costretta a riconciliarsi con la vulnerabilità del proprio corpo – e quel passato che ha lavorato così duramente per reprimere.

Chiaroscuro

Raven Leilani ha pubblicato racconti su importanti riviste e ha debuttato con il romanzo Chiaroscuro (in uscita a gennaio per Feltrinelli con la traduzione di Ilaria Piperno e Stella Sacchini): un comico e tenero ritratto di una giovane donna afroamericana che cerca di dare un senso alla sua vita, ai suoi desideri e alle sue rabbie, in un’epoca di grandi cambiamenti e di nuove consapevolezze. Edith, la protagonista del libro (apprezzato anche da Zadie Smith), orfana di una famiglia disfunzionale, è l’unica impiegata di colore nella casa editrice in cui lavora.

Io sono Gesù

A febbraio arriva per Sellerio l’ambizioso Io sono Gesù, il nuovo romanzo di Giosuè Calaciura, giornalista e scrittore. Strutturato quasi come un feuilleton, o una serie tv, ha per protagonista un adolescente (di nome Gesù) irrequieto che fugge di casa; un giovanissimo viandante in un cammino pieno di sorprese, passioni e tradimenti.

Splendi come vita

La nostra scelta di libri da leggere a inizio 2021 va avanti. La poetessa Maria Grazia Calandrone è al debutto narrativo con Splendi come vita (Ponte alle Grazie), potente lettera d’amore alla madre adottiva, che è anche il racconto di un fatto di cronaca che fece molto parlare negli anni Sessanta, quando una bambina di pochi mesi venne trovata nel bel mezzo di Villa Borghese, a Roma…

Piranesi

Piranesi (in libreria per Fazi a febbraio nella traduzione di Donatella Rizzati) è il secondo romanzo firmato da Susanna Clarke, classe ’59, a 16 anni dal noto debutto: Jonathan Strange & il Signor Norrell. Un testo onirico, metafisico, che racconta un mondo labirintico. Un’opera inserita dal New York Times nella lista dei 100 migliori libri del 2020.

Nel 2020 Finché il caffè è caldo, come si suol dire, è stato un vero successo del passaparola. I numeri parlano chiaro, compresi quelli legati al tempo di permanenza in classifica (mesi e mesi). Garzanti a gennaio propone Basta un caffè per essere felici, nuovo libro di Toshikazu Kawaguchi, sceneggiatore e regista classe ’71. L’autore (nato a Osaka) dell’esordio nella narrativa straniera più venduto del 2020, torna a raccontare storie ricche di imprevisti e regali del destino.

La regola d’oro

Amanda Craig è un’autrice e critica inglese. Nata in Sudafrica nel 1959, cresciuta in Italia, ha studiato a Cambridge e vive a Londra. Giornalista pluripremiata, ha scritto per numerose testate ed è stata tra le prime a capire la rilevanza di Harry Potter, Philip Pullman, Twilight e Hunger Games. È poi diventata scrittrice a tempo pieno, e di lei astoria ha già pubblicato Le circostanze (2019) e Un castello di carte (2020). A gennaio esce La regola d’oro, una moderna rielaborazione al femminile del capolavoro di Alfred Hitchcock L’altro uomo, tratto dal bestseller di Patricia Highsmith. Una storia nera che racconta le contraddizioni del nostro presente…

Le cose possono cambiare

Miku Sophie Kuhmel è l’autrice de Le cose possono cambiare (Corbaccio), acclamato (e premiato) esordio tedesco. La scrittrice, classe ’92, racconta i fragili equilibri dell’amore e la passione che infonde in chi lo vive. I protagonisti del romanzo sono Max e Reik, che formano una coppia invidiata. Stanno insieme da vent’anni. Ma durante un finesettimana le cose cambiano…

Dal Vietnam la saga familiare firmata da Nguyễn Quế Mai Phan. La narrazione di Quando le montagne cantano (Nord) attraversa tutto il secolo scorso: dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Hương e sua nonna Diệu Lan sentono il rombo dei bombardieri americani e scorgono il bagliore degli incendi che stanno devastando Hanoi. Tornate in città, scoprono che la loro casa è completamente distrutta, eppure non si scoraggiano e decidono di ricostruirla. Quando la nuova casa è pronta, la guerra è ormai conclusa, ma le difficoltà non sono finite… Un libro emozionante, che parla di tre generazioni di donne forti, che affrontano la vita con coraggio.

Rischi di un viaggio nel tempo

Rischi di un viaggio nel tempo (La Nave di Teseo, traduzione di Alberto Pezzotta) è sia un romanzo di fantascienza sia una storia d’amore. Il nuovo libro della prolifica scrittrice americana Joyce Carol Oates è un romanzo distopico, un ritratto della società che verrà. Non solo: è il racconto della resistenza di una giovane donna contro i vincoli di una società oppressiva.

Nuovo cielo, nuova terra

Sempre a proposito di Joyce Carol Oates, classe 1938, in Nuovo cielo, nuova terra – L’esperienza visionaria in letteratura (Il Saggiatore, traduzione di Viola Di Grado) la scrittrice attraversa tutta la letteratura moderna e contemporanea e va alla ricerca dei filoni nascosti che rappresentano il suo nucleo più prezioso: il tormento e l’estasi di scrittori memorabili.

La presa di Singapore

Un ironico romanzo sulla caduta dell’impero coloniale britannico, che presto diventerà una serie tv. La presa di Singapore (Neri Pozza, traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi), firmato da J. G. Farrell, racconta l’inizio della Seconda guerra mondiale e l’invasione e occupazione giapponese di Singapore. L’azione ruota attorno a una famiglia britannica che controlla una delle maggiori compagnie commerciali del paese. Un romanzo sullo snobismo dell’élite britannica nei confronti di persone di origine cinese, indiana, malese, e americana.

Io e Mr Wilder

Questo ampio spazio dedicato a numerosi libri da leggere a inizio 2021 continua. Ambientato tra Londra, Los Angeles, la Grecia, Monaco e Parigi, Io e Mr Wilder (in uscita in Italia a febbraio da Feltrinelli, nella traduzione di Mariagiulia Castagnone), romanzo di Jonathan Coe, è un ritratto immaginario di Billy Wilder, visto con gli occhi di una giovane donna ingaggiata per lavorare sul set del suo penultimo film, Fedora.

Il canto di Calliope

Il 21 gennaio è in uscita per Sonzogno Il canto di Calliope di Natalie Haynes (traduzione di Monica Capuani): una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi viene restituita così alla voce delle donne. Haynes compie infatti una rivisitazione dei classici e racconta come la guerra di Troia appartenga alle donne altrettanto quanto agli uomini. L’autrice, scrittrice e giornalista, classicista di formazione, con questo volume è entrata nella shortlist del Women’s Prize for Fiction 2020.

L’altro nome – Settologia

Cosa ci rende ciò che siamo? E perché conduciamo una vita e non un’altra? Romanzo in sette parti che sarà pubblicato in tre volumi, L’altro nome – Settologia è in corso di pubblicazione in oltre 20 paesi. In Italia è la Nave di Teseo a proporre quest’opera di Jon Fosse, nella traduzione di Margherita Podestà Heir.

Se fosse la luce a tenere la penna, / l’aria a respirare fra le parole, tutto sarebbe meglio. Veniamo alla poesia, con Crocetti che dal 22 gennaio propone Quegli ultimi rumori…, raffinata raccolta di Philippe Jaccottet, poeta, traduttore e critico letterario svizzero classe ’25.

Linea intera, linea spezzata

A proposito di poesia, esce a gennaio per Lo Specchio di Mondadori Linea intera, linea spezzata, “Spoon River italiana” di Milo De Angelis, tra fantasmi e ricordi: “l’atmosfera è quella di un perenne esilio, pur con improvvisi, rapidi squarci di una luce viva per quanto molto effimera, in quadri di sapore a volte onirico”.

Good Lord Bird – Storia di John Brown

Vincitore del National Book Award, arriva in libreria per Fazi l’11 febbraio Good Lord Bird – Storia di John Brown, firmato da James McBride e tradotto da Silvia Castoldi. Parliamo del romanzo – da cui è stata tratta l’omonima serie con Ethan Hawke come protagonista e produttore – ambientato nel Kansas del 1856, che narra la storia di un ragazzino che per sopravvivere si finge una donna, e che si aggiunge alla crociata abolizionista di John Brown. Di McBride Fazi pubblicherà anche l’ultimo testo, Deacon King Kong.

Perché fidarsi della scienza?

Come ha affermato Jim Al-Khalili, “in un’epoca di fake news, fatti alternativi, dove domina l’idea che l’opinione e l’ideologia prevalgano sull’evidenza empirica e sul metodo scientifico, come dovrebbe rispondere la scienza? Il titolo di questo libro incredibilmente importante pone una delle domande più urgenti del nostro tempo, perché se non ci fidiamo della scienza, allora l’umanità è condannata”. Al-Khalili si riferisce a Perché fidarsi della scienza? (Bollati Boringhieri) di Naomi Oreskes: l’autrice è docente di Storia della scienza e di Scienze della Terra a Harvard, dopo essere stata a lungo docente di Storia della scienza presso la University of California, a San Diego. Al di fuori degli ambienti accademici è nota in particolare per la sua battaglia contro i negazionisti climatici.

Fuga dalla città

Un’inchiesta giornalistica che mostra come la pandemia ha sconvolto l’ascesa di Milano, la città più europea d’Italia, che veniva da anni di straordinaria ascesa: parliamo di Fuga dalla città del giornalista Fabio Massa, in uscita a febbraio per Chiarelettere: dalla fuga dei capitali (i fondi speculativi hanno abbandonato la città, le grosse imprese immobiliari rischiano di implodere insieme ai loro progetti da miliardi di euro) alla fuga dei lavoratori (si prefigura uno scenario in cui oltre il 30% dello smartworking diventerà strutturale, mentre ristoranti e attività commerciali chiudono i battenti), passando per la fuga degli studenti (centinaia gli appartamenti abbandonati e un calo di iscrizioni mai visto prima) e la fuga dalla politica (un’attività considerata in perdita dall’élite degli amministratori pubblici, che preferiscono riprendere i propri mestieri, molto più redditizi). Il capoluogo lombardo, l’ex “prima della classe”, è oggi una città che prova a sopravvivere. Non solo: nel saggio di Massa trovano spazio le contraddizioni e i conflitti sociali, le sfide aperte e i poteri forti.

Rinascita americana

Rinascita americana – La nazione di Trump e la sfida di Biden (Sem) di Giovanna Pancheri, corrispondente dagli Usa per Skytg24, è il racconto di una nazione in un momento cruciale della sua storia, in cui può rinascere o “soccombere”. Uno spaccato su grandi temi come economia, salute, lavoro, ambiente, razzismo, immigrazioni e possibili scenari geopolitici all’indomani del cambio di rotta “democratico”.

Martin Luther King – Una storia americana

Martin Luther King è noto come l’uomo che seppe interpretare il “sogno” dell’America degli anni ’60, la visione di un paese unito che cercava di redimersi dal razzismo e dalla segregazione. Ma fu anche colui che denunciò l’incubo americano: la resistenza al cambiamento, le ingiustizie, la brutalità del potere bianco. Ne parla Paolo Naso nella biografia Martin Luther King – Una storia americana (Laterza).

Heartland. Al cuore della povertà nel paese più ricco del mondo

Discendente da cinque generazioni di agricoltori, in Heartland. Al cuore della povertà nel paese più ricco del mondo (in libreria a febbraio per BlackCoffee, traduzione di Federica Principi) Sarah Smarsh introduce i lettori alle vicende della sua famiglia per tratteggiare una storia molto più condivisa. Attraverso il racconto della sua infanzia – trascorsa perlopiù con la nonna in una fattoria a cinquanta chilometri da Wichita, in Kansas – e della vita dei suoi familiari, l’autrice invita infatti a comprendere le dinamiche sociali della classe media negli Stati rurali d’America, dove si produce il fabbisogno alimentare di un Paese intero, senza che i lavoratori possano di fatto goderne. Il libro della giornalista è stato finalista al National Book Award ed è stato scelto tra i migliori libri 2019 da Barack Obama.

Vivere per sempre

Come cambierà il mondo, se sarà abitato da ultracentenari attivi e in grado di fare qualsiasi cosa? Il 21 gennaio Il Saggiatore pubblica un tentativo di risposta a questa complessa domanda: Vivere per sempre – Scenari della nuova immortalità (traduzione di Allegra Panini), che viene definito dalla casa editrice “un oggetto editoriale non identificato, strutturato come un numero di una rivista di divulgazione in cui l’accuratezza dei contenuti scientifici ha lo stesso peso dell’impianto grafico, delle immagini e delle infografiche”. Il volume è curato da Sputnik Futures, un gruppo di ricerca specializzato in futurologia.

Il crogiolo americano – Schiavitù, emancipazione e diritti umani

Per più di tre secoli, la schiavitù nel mondo atlantico fu il principale motore che alimentò l’espansione del capitalismo, dando vita a un micidiale sistema economico, politico e sociale da cui tutto il mondo occidentale traeva vantaggio. Ne parla Robin Blackburn, che insegna alla University of Essex e che dal 2001 al 2010 ha insegnato alla New School for Social Research di New York, nel saggio Il crogiolo americano – Schiavitù, emancipazione e diritti umani (Einaudi, traduzione di Luigi Giacone).

La malattia americana

Il 3 dicembre 2019 lo storico americano Timothy Snyder si presenta in un ospedale di Monaco, Germania, con forti dolori addominali. Viene ricoverato, ma il mattino successivo lo dimettono. Di lì alla fine del mese si trova a lottare tra la vita e la morte per una grave infezione causata da un’appendicite non diagnosticata per tempo. Gira cinque ospedali, tra Europa e Stati Uniti, e viene operato più volte. Posto di fronte a un periodo decisamente buio della propria vicenda umana e della storia mondiale, Snyder riflette così sulla condizione in cui ci troviamo oggi e sui mali che affliggono le nostre “società avanzate”. Il risultato è La malattia americana. Quattro lezioni sulla libertà (Rizzoli): perché se la salute è uno dei diritti umani fondamentali, non sempre e non dappertutto è riconosciuta come tale, così come le libertà civili di cui l’America e l’Occidente vanno tanto fieri non hanno alcun valore se i cittadini stanno troppo male per goderne.

I rumori di quest’epoca

I lettori italiani (e non solo) hanno amato e premiato la saga familiare Patria. I rumori di quest’epoca (Guanda), vede Fernando Aramburu raccogliere una serie di ricordi e aneddoti, a partire da quelli legati all’infanzia a San Sebastián. Non manca l’ironia, in un testo ricco di umanità, firmato da uno dei più importanti autori europei contemporanei.

Una vita degna di essere vissuta

In Una vita degna di essere vissuta (Raffaello Cortina editore), Marsha Linehan, psicologa di fama mondiale (che ha sviluppato la Dialectical Behavior Therapy), rivela la sua “discesa all’inferno” con la malattia mentale e poi l’ascesa nel lavoro di ricerca e nell’accademia. Durante l’adolescenza, Marsha è entrata infatti in una terribile spirale che l’ha portata a manifestare tendenze suicidarie ma, dopo alcuni anni bui in un istituto psichiatrico, grazie alla sua tenacia è riuscita a iscriversi all’università e a specializzarsi in terapia comportamentale.

È durata poco, la bellezza

È durata poco, la bellezza (in uscita a fine febbraio per Garzanti, traduzione di Francesca Cristoffanini) raccoglie per la prima volta tutte le lettere di Truman Capote (con la cura di Gerald Clark). Dalle lettere inviate in oltre quarant’anni ad amici, nemici, editori, amanti, famigliari, emerge un Capote senza precedenti: scopriamo da vicino il ragazzo ingenuo che fa il suo improvviso ingresso nella scena letteraria della New York del dopoguerra; leggiamo lo scrittore maturo degli anni Cinquanta, al centro del jet-set e amato dalla critica; scrutiamo il dietro le quinte della stesura del suo capolavoro A sangue freddo nella corrispondenza con il detective Alvin Dewen e con uno dei killer, Perry Smith; ci commuoviamo nel leggerlo, disilluso e ormai isolato, nel corso degli ultimi giorni della sua vita.

Ballo di famiglia

A metà febbraio esce per Sem una nuova edizione della raccolta d’esordio di David Leavitt (qui la nostra intervista del 2018, ndr), Ballo di famiglia (traduzione di Delfina Vezzoli). Un libro di culto, con cui nel 1984 l’autore, dopo la laurea a Yale, si è affermato poco più che ventenne come scrittore centrale della nuova narrativa americana. Teneri, spiazzanti, divertenti, i nove racconti di Ballo di famiglia mettono in scena genitori, figli, figliastri, amici e amanti della middle-class americana degli anni Ottanta, rappresentanti di una generazione delusa, testimoni di conflitti profondi, in lotta per sopravvivere cercando nuove e scintillanti forme di fuga dal senso di vuoto e di precarietà.

Goro Goro

E veniamo al nuovo libro di Laura Imai Messina, scrittrice, docente e ricercatrice che vive nel paese del Sol Levante, terra a cui ha dedicato un blog, e che ha già pubblicato per Vallardi WA, la via giapponese all’armonia, per Piemme Quel che affidiamo al vento e Non oso dire la gioia e per Einaudi di Tokyo tutto l’anno. Viaggio sentimentale nella grande metropoli. In Goro Goro (che esce a fine febbraio per Salani) la scrittrice racconta storie e leggende giapponesi, e reinterpreta le fiabe tradizionali, inserendole in una cornice romanzesca. Un colorato libro illustrato per bambini (e non solo).

Cieli neri

Esce a febbraio per Ponte alle Grazie Cieli neri – Come l’inquinamento luminoso ci sta rubando la notte di Irene Borgna. L’autrice, un dottorato di ricerca in antropologia alpina con Marco Aime, ha fatto della montagna la sua passione e il suo mestiere, e ha già pubblicato Il Pastore di stambecchi, su e con Luigi Oreiller. In questo nuovo lavoro, con tra le mani una mappa dei cieli neri europei, è partita alla ricerca di quei luoghi che non sono toccati dall’inquinamento luminoso. Dalle Alpi Marittime al Mare del Nord, a bordo di un camper, ha compiuto un viaggio per tornare a vivere quelle tenebre che furono divise dalla luce all’inizio del mondo, per capire cosa voglia dire inquinare la notte, per raccontarci gli aspetti economici, antropologici, sociali, poetici e simbolici di quello che potremmo chiamare “uno stato d’animo in via d’estinzione”.

A sette anni dalla fine della Grande Guerra, Parigi è ancora in ginocchio. Eppure Blanche, co-protagonista de Il palazzo delle donne, nuovo romanzo di Laetitia Colombani, si rende conto che alla metà dei bisognosi è negato ogni aiuto. L’autrice de La treccia torna con il rittatto di due eroine dimenticate.

La spinta

Ashley Audrain ha lavorato a lungo come capo ufficio stampa di Penguin Books Canada. La spinta (Rizzoli, traduzione di Isabella Zani), suo romanzo d’esordio, mette in scena la discesa negli abissi dell’animo di una donna a cui nessuno è disposto a credere. Una storia di maternità, ossessioni e amore incondizionato.

In prima linea

A inizio gennaio esce per Bompiani il nuovo titolo della collana Munizioni curata da Roberto Sabiano: In prima linea (traduzione di Francesco Peri) è la raccolta degli articoli e dei reportage di una leggenda del giornalismo di guerra: Marie Colvin (Oyster Bay, 1956 – Homs, 2012). La giornalista ha coperto il Medio Oriente per più di vent’anni e scritto pezzi da Timor Est, Cecenia, Kosovo e Sri Lanka, dove rimase ferita in un’imboscata e perse l’occhio sinistro. Fu uccisa in Siria il 22 febbraio 2012 mentre documentava l’assedio di Homs. Dopo Daphne Caruana Galizia, quindi, la collana dà spazio a un’altra martire del suo mestiere. Come si spiega nella presentazione, per Colvin scrivere dal fronte non era solo una professione, era la vita stessa, guidata da una regola necessaria: non avere paura di avere paura.

La notte delle ninfee

Luca Ricolfi, autore del discusso La società signorile di massa, torna per la Nave di Teseo con il saggio La notte delle ninfee – Come si malgoverna un’epidemia, indagine “basata su dati rigorosi che smaschera gli errori italiani nella gestione della pandemia”. L’autore, dal suo osservatorio della Fondazione Hume, sin dallo scorso febbraio analizza infatti dati relativi all’emergenza Covid-19.

Piacere e fedeltà – I millennials italiani e il sesso

La sessualità ha un ruolo centrale nelle relazioni di coppia delle nuove generazioni, oggi più che per i giovani dei primi anni Duemila. Pornografia e autoerotismo sono adesso più diffusi che in passato, e si fa via via più flebile l’influenza della religione sulla sfera intima. Inoltre, il divario tra i comportamenti dei ragazzi e quelli delle ragazze è meno ampio rispetto all’inizio del secolo, ed escono infine dall’ombra le diverse dimensioni dell’omosessualità e della bisessualità. All’orizzonte, però, non si profila una vita sessuale libera da legami, orientata solo al piacere: le persone in coppia si dicono molto più appagate e soddisfatte sessualmente, la fedeltà al partner è praticata e considerata un valore importante, i giovani dichiarano di volersi sposare e di essere propensi ad avere figli. Il saggio Piacere e fedeltà – I millennials italiani e il sesso (Il Mulino) di Gianpiero Dalla Zuanna e Daniele Vignoli è basato su due grandi indagini svolte negli ultimi vent’anni.

La storia prende il treno

Non esiste invenzione umana che abbia trasformato il paesaggio rurale e urbano quanto il treno. La comparsa delle prime linee ferroviarie e delle prime stazioni, all’inizio del XIX secolo, suscita allo stesso tempo meraviglia e perplessità. Qualcuno pensa che il treno non abbia futuro… eppure la Storia prende il treno: proprio così si intitola il saggio di Sophie Dubois-Collet in uscita a febbraio per Add nella traduzione di Enrico Pandiani.

L’anno che a Roma fu due volte Natale

Roberto Venturini, romano, autore, soggettista e sceneggiatore, già vincitore nel 2018 del premio Bagutta Opera Prima, torna a febbraio per Sem con L’anno che a Roma fu due volte Natale. Classe 1983, lo scrittore porta i lettori a Torvaianica, sul litorale romano. Alfreda, accumulatrice seriale con i primi segni di demenza senile, ha reso il villino nel quale vive con il figlio Marco un tugurio invivibile. Lo spettro di un’azione da parte dell’ufficio d’igiene rende necessario svuotare in fretta l’abitazione, pena lo sfratto. Da qualche tempo la donna soffre di paralisi del sonno durante le quali le appare Sandra Mondaini, una vecchia conoscenza dei tempi d’oro del Villaggio Tognazzi, quando il complesso abitativo fu il ritrovo estivo del jet set culturale italiano. L’attrice, addolorata dalla sepoltura separata dal marito Raimondo Vianello, trova in Alfreda un tramite ricettivo al quale chiedere aiuto per porre fine alla loro sofferta separazione…

Nonostante tutto

A febbraio, in vista di San Valentino, Bao Publishing pubblica il graphic novel di Jordi Lafebre Nonostante tutto, che è uscito da poco in Francia: la storia d’amore di Anita e Zeno ci mette quarant’anni a compiersi. E l’autore la racconta a partire dal tardivo primo bacio…

La luna e i falò (a fumetti)

Un capolavoro della letteratura del ‘900. La narrazione dell’Italia contadina e della società tra le due guerre mondiali e la Resistenza. Un romanzo sul ritorno, la memoria e la ricerca di sé stessi. A inizio febbraio Tunuè propone La luna e i falò, classico di Cesare Pavese (9 settembre 1908 – 27 agosto 1950), nell’adattamento in graphic novel a opera di Marino Magliani e Marco D’Aponte, con la prefazione della scrittrice e traduttrice Marta Barone. Magliani e D’Aponte si sono già fatti apprezzare per l’adattamento di Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.

Caravaggio e la ragazza

Caravaggio e la ragazza, in uscita a febbraio per Feltrinelli Comics, è una graphic novel scritta da Nadia Terranova e disegnata da Lelio Bonaccorso. Tra ricostruzione storica e invenzione narrativa, il racconto ha per protagonista il grande e tormentato artista, durante il periodo che trascorse in Sicilia.

I lupi di Roma

Andrea Frediani, autore di numerosi romanzi storici, ne I lupi di Roma (Newton Compton) narra la saga della famiglia Orsini, tra le più potenti di Roma. Frediani, autore apprezzato anche all’estero, descrive una feroce lotta per il potere, che ci porta nel 1277… dopo sei mesi di sede vacante, la famiglia Orsini riesce a far eleggere un proprio esponente. Il nuovo pontefice, Niccolò III, si propone di arginare lo strapotere di Carlo D’Angiò, re francese di Napoli e senatore di Roma, ma mira anche a consolidare le fortune della famiglia. In breve gli Orsini assumono il controllo di Roma, di Viterbo e del collegio cardinalizio. Tuttavia le ambizioni del papa e di suo cugino, il cardinale Matteo Rubeo, obbligano alcuni membri della famiglia, come Orso, podestà di Viterbo, e Perna, spinta da un amore proibito, a sacrificare i loro stessi sentimenti. Ma l’ascesa della dinastia viene interrotta da un evento imprevedibile, che esporrà gli Orsini alla vendetta dei loro tanti nemici…

Il predatore di anime

Sabina, funzionario di Polizia a Roma, si trova a destreggiarsi tra la tormentata passione per un PM sposato e un caso di omicidio-suicidio tra coniugi che apparentemente non sembra rivelare troppe sorprese. Finché i sospetti non ricadono su un uomo con cui entrambe le vittime hanno avuto contatti telefonici il giorno della morte… A fine gennaio esce il thriller Il predatore di anime (Giunti), firmato da Vito Franchini. L’autore, 43enne di origini mantovane, in qualità di ufficiale dei carabinieri per anni ha condotto indagini in diversi ambiti criminali.

Prisma

Vilo Vulcano, libraio bolognese, è anche un investigatore privato (clandestino). Incapace di provare paura, è il protagonista del surreale Prisma (Tea), nuovo romanzo, in uscita a febbraio, del prolifico scrittore bolognese Gianluca Morozzi.

L’inganno delle buone azioni

Nominato per il Booker Prize 2020, L’inganno delle buone azioni (Garzanti, traduzione di Paola Bertante) di Kiley Reid, autrice esordiente classe 1984, parla di una donna e madre di successo, che crede nell’importanza di venire in soccorso di chi è meno fortunato. La sua babysitter, però, viene ingiustamente accusata di aver rapito una bambina. Non è però creduta a causa dei pregiudizi legati al colore della sua pelle. Eppure, in questa storia c’è un altro aspetto (misterioso) da considerare. Che riguarda proprio la protagonista…

La donna dalla gonna viola

La donna dalla gonna viola, che esce a fine febbraio per la nuova collana Salani Le Stanze, ci porta in Giappone e racconta la condizione della donna, l’abuso di potere (fino alla molestia sessuale sul luogo di lavoro) e il conflitto sociale tra ricchi e poveri. L’autrice, Natsuko Imamura, nata a Tokio nel 1980, premiata in patria da pubblico e critica, punta a ripetere anche in Italia (e in diversi altri paesi) il successo che il suo romanzo ha avuto nel paese del Sol Levante.

Storia di Shuggie Bain

Con Storia di Shuggie Bain, in uscita per Mondadori a gennaio, Douglas Stuart ha vinto il Booker Prize a novembre del 2020. Il libro ci porta nel 1981 a Glasgow, dove l’autore è nato e cresciuto: un tempo fiorente città mineraria, sta morendo sotto i colpi del Thatcherismo e i suoi abitanti lottano per sopravvivere.

Come governare il mondo

Veterano del mondo televisivo, film-maker spericolato e londinese disilluso, Baxter Stone è nei guai seri. Bruciati tutti i risparmi per un film che non ha mai visto la luce, Baxter è disperatamente a caccia di un’occasione. Ma The Vizz, l’agenzia multimediale per cui lavora, è un covo di vipere. È mai possibile uscire dal vortice di rogne in cui è sprofondato, riconquistare moglie e figlio, pagare i debiti e tener testa, fosse solo per un attimo, al mondo? Il 23 febbraio esce per marcos y marcos Come governare il mondo di Tibor Fischer (traduzione di Marco Rossari).

L’acqua del lago non è mai dolce

Giulia Caminito ha esordito con il romanzo La Grande A (Giunti 2016), seguito nel 2018 da Un giorno verrà (Bompiani). Il 13 gennaio torna con L’acqua del lago non è mai dolce, sempe edito da Bompiani: sulle rive del lago di Bracciano approda, in fuga dall’indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, madre coraggiosa con un marito disabile e quattro figli. Antonia crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua figlia femmina a non aspettarsi nulla dagli altri. E Gaia impara. Di fronte a un torto, reagisce con violenza, e consuma la sua vendetta con la determinazione di una divinità muta.

I poteri forti

Giuseppe Zucco, classe 1981, lavora alla Rai. Ha esordito con un racconto nell’antologia L’età della febbre (minimum fax, 2015) e ha pubblicato una raccolta di racconti, Tutti bambini (Egg Edizioni, 2016), e un romanzo, Il cuore è un cane senza nome (minimum fax, 2017). A febbraio torna in libreria per NN con la raccolta di racconti I poteri forti. Tutte le storie narrate nel libro parlano dei poteri dell’amore: una potenza tale da annullare i confini tra il dentro e il fuori di sé, tra la realtà e l’immaginazione, che parla spesso una lingua che gli stessi amanti non riescono a capire.

Le sorelle Chanel

Ne Le sorelle Chanel (tre60) Judithe Little, autrice di romanzi storici, propone il racconto di un’icona intramontabile, una saga familiare che descrive la storia e il sogno (che si avvera) delle sorelle, abbandonate sin da piccole e cresciute in un convento.

E sempre in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, esce per Cairo anche la biografia Coco Chanel, una donna del nostro tempo, firmata dalla giornalista e scrittrice Annarita Briganti.

Cinque sorelle

Cinque sorelle – La saga della famiglia Fendi (Newton Compton) di Cinzia Giorgio si inserisce in un filone narrativo di successo (basti pensare ai bestseller di Stefania Auci con I leoni di Sicilia e di Daniela Raimondi con La casa sull’argine, entrambi editi da Nord). Giorgio racconta la storia di cinque donne che hanno rivoluzionato il mondo della moda. Nel libro le vicende familiari si intrecciano con quelle di un Paese che risorge dalle ceneri del primo conflitto mondiale e che, attraverso le diverse stagioni della prima e della seconda Repubblica, si allunga fino ai nostri giorni.

Tutto a posto tranne l’amore

Anna Premoli, nata nel 1980 in Croazia, vive a Milano dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato per un lungo periodo per una banca privata, prima di accettare una nuova sfida nel campo degli investimenti finanziari. Nel suo caso la scrittura è arrivata come “metodo anti­stress” durante la gravidanza. L’autrice di Ti prego lasciati odiare e di numerosi altri romanzi torna a fine gennaio per Newton Compton con Tutto a posto tranne l’amore: Ludovico è decisamente prevenuto in fatto di donne, ma chi non lo sarebbe, al posto suo? L’epilogo del suo grande amore è stato infatti davvero infelice. In una parola: divorzio. E per giunta non è stato nemmeno amichevole. Ma all’improvviso Ginevra ricompare e sembra molto determinata nel volergli far cambiare idea…

L’inizio di ogni cosa

Luca Ammirati, responsabile interno della sala stampa del Teatro Ariston, dove ogni anno si svolge il Festival della canzone italiana, dopo Se i pesci guardassero le stelle torna per Sperling & Kupfer con L’inizio di ogni cosa. A far da sfondo alla trama, la cornice ligure del “borgo degli artisti” di Bussana Vecchia.

Non voglio più piacere a tutti

Abbiamo dato spazio a tante opere di narrativa e saggistica. Ora parliamo di un manuale di self help firmato da un’autrice finora autopubblicata (con grande successo, a giudicare dalle vendite de Il libricino della felicità): Maria Beatrice Alonzi, esperta di comunicazione, marketing, tecnologia e creatività. Alonzi, forte di un grande seguito sui social, entra nel catalogo Vallardi con Non voglio più piacere a tutti – Come imparare a non voler essere un’altra persona, un testo che mette davanti ai propri nemici interiori.

Detox in 7 – La dieta dell’aceto di mele

J.J. Smith, nutrizionista, coach, speaker ispirazionale e autrice di bestseller americana, negli Usa è “la” voce delle donne intenzionate a perdere peso, migliorare la propria salute, la vita sessuale e le relazioni con gli altri, a cui offre ispirazione e soluzioni concrete per ritrovare la fiducia e la gioia di vivere. Vallardi porta in libreria Detox in 7 – La dieta dell’aceto di mele: un programma dietetico che dura una settimana e sfrutta le proprietà ormai note dell’aceto di mele – alleato di bellezza e benessere – abbinate ai vantaggi del digiuno intermittente, capace di facilitare la perdita di peso senza intaccare la massa muscolare.

La traversata

Il 18 febbraio il Castoro pubbica il romanzo La traversata di Francesco D’Adamo, racconto fantastico (per ragazzi dai 10 anni) sull’importanza dei gesti inutili che, però, restituiscono il senso alle cose: protagonista un vecchio pescatore solitario, Ezechiele, che prende la decisione di partire dalla Sicilia per l’Africa per riportare uno zainetto (abbandonato sulla spiaggia dopo un naufragio) alla madre di un ragazzino che ha superato il mare sano e salvo.

Coraggiosa come una ragazza

A fine febbraio la collana Libri ribelli di Garzanti pubblica Coraggiosa come una ragazza di Sarah Allen, nella traduzione di Silvia Cavenaghi. Come Libby, la protagonista di questo suo romanzo d’esordio, è nata con la sindrome di Turner. La 12enne Libby è resa speciale non solo da un cuore più grande del normale, ma anche una passione sfrenata per la scienza…

Le streghe

A metà gennaio Salani propone una nuova edizione de Le Streghe, il capolavoro di Roald Dahl da cui è tratto il film di Robert Zemeckis, ora disponibile in digitale. Le illustrazioni interne sono di Quentin Blake, e questa edizione contiene capitoli inediti. A proposito delle Streghe, vi suggeriamo anche questa rilettura (da adulti) del libro di Dahl, firmata dalla scrittrice Ilaria Gaspari.

Harry Potter – Lo scrigno del mago

L’11 gennaio Magazzini Salani pubblica Lo scrigno del Mago, un nuovo libro ufficiale della saga fantasy Harry Potter: una guida, arricchita con gli oggetti indispensabili per il viaggio verso Hogwarts. Il volume include riproduzioni ufficiali di oggetti di scena, tra cui il biglietto del treno originale dell’Hogwarts Express, la mappa del Castello, gli spettacoli di Luna Lovegood e l’elenco di tutti i libri di testo e delle attrezzature necessarie per frequentare la scuola. In più adesivi, cartoline, il segnalibro del Platano Picchiatore, biglietti adesivi a forma di cioccorane, adesivi dei dolci di Mielandia e un taccuino con matita del binario 9 e ¾ e molte altre curiosità…

Il filo invisibile

Una mamma spiega ai suoi due bambini che siamo tutti uniti da un filo invisibile. Però loro non ci credono: “È impossibile!”. Sono curiosi e ne vogliono sapere di più: “Che tipo di filo?”. La risposta è la semplice verità che ci unisce tutti: “È un filo fatto di amore. Anche se non lo puoi vedere con gli occhi, lo puoi sentire con il cuore e sapere che sei sempre unito a tutte le persone che ami”. Il filo invisibile (Sonda, traduzione di Maria Teresa Sirna) di Patrice Karst è un albo illustrato (le illustrazioni sono di Joanne Lew-Vriethoff) che aiuta i genitori ad affrontare con i propri figli i traumi che la vita propone, e che purtroppo in questo momento sono diversi. Un invito al dialogo con i bambini e un inno all’amore universale. Negli Usa è stato un bestseller.

Conta sul tuo cuore

A fine gennaio esce per la collana Arya di Giunti Conta sul tuo cuore di Andrea Maggi. L’autore, insegnante noto in tv (per il docu-reality di Rai2 Il Collegio) e sui social, presenta una storia sulla bellezza e la fragilità dei ragazzi, alla continua ricerca di muri da abbattere ma anche di esempi da seguire.

The Greatest Secret

The Greatest Secret (HarperCollins Italia, traduzione di Francesca Pe’) è il nuovo libro di Rhonda Byrne, autrice del bestseller The Secret (tratto dall’omonimo documentario), pubblicato nel 2016. Un testo che nel tempo ha aiutato tanti lettori nel mondo a scoprire i poteri inespressi che si trovano dentro ciascuno, e a utilizzarli in ogni ambito della vita.