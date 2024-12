Narrativa, saggi, poesia, e fumetti: i migliori libri in traduzione del 2024

Quali sono i migliori libri in traduzione pubblicati in Italia nel 2024? Ecco le top ten della narrativa, della saggistica, della poesia e del fumetto per la giuria della rivista L’Indiscreto

Quali sono i migliori libri in traduzione pubblicati in Italia nel 2024? Quali le più importanti uscite nell’ambito della narrativa straniera? Quali i più rilevanti saggi stranieri? Quali le migliori raccolte di poesia in traduzione? E quali i più interessanti fumetti (e graphic novel) internazionali usciti negli ultimi 12 mesi?

Per tentare di rispondere a queste domande, arriva un nuovo appuntamento con la “classifica di qualità – edizione dicembre 2024” della rivista L’Indisceto.

La nuova classifica si riferisce alle opere in traduzione uscite tra gennaio e dicembre 2024.

A votare è una giuria di ‘grandi lettori e lettrici”, composta da critici/e, librerie, riviste letterarie, editor, traduttori/trici, giornalisti/e culturali, fumettisti e fumettiste, scrittrici e scrittori. Ovviamente si tratta di una classifica personale, non definitiva.

Ecco qui di seguito le quattro top ten, relative alla narrativa, alla poesia e a fumetti e graphic novel.

Narrativa

– Antoine Volodine – Liturgia del disprezzo (66thand2nd, traduzione di Anna D’Elia)

– Mircea Cărtărescu – Theodoros (il Saggiatore, traduzione di Bruno Mazzoni)

– Jon Fosse – Un nuovo nome (Settologia VI-VII) (La nave di Teseo, traduzione di Margherita Podestà Heir)

– Paul Lynch – Il canto del profeta (66thand2nd, traduzione di Riccardo Duranti)

– Jenny Erpenbeck – Kairos (Sellerio, traduzione di Ada Vigliani)

– Stephen Markley – Diluvio (Einaudi Stile Libero, traduzione di Manuela Francescon)

– Shelley Jackson – Riddance (Rina, traduzione di Valentina Maini)

– Neige Sinno – Triste tigre (Neri Pozza, traduzione di Luciana Cisbani)

– Can Xue – La strada di fango giallo (Utopia, traduzione di Maria Rita Masci)

– Sally Rooney – Intermezzo (Einaudi, traduzione di Norman Gobetti)

Saggistica

– Olga Tokarczuk – Il tenero narratore e altri saggi (Bompiani, traduzione di Silvano De Fanti)

– Noreen Masud – Terre piatte (Add, Sara Reggiani)

– Ilan Pappé – Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina (Fazi, traduzione di Valentina Nicolì)

– Antony Loewenstein – Laboratorio Palestina: come Israele esporta la tecnologia dell’occupazione in tutto il mondo (Fazi, traduzione di Moni Ovadia)

– David Graeber – Critica della democrazia occidentale (Elèuthera, traduzione di Stefano Boni)

– Theodore Kaczynski – Colpisci dove fa più male (D, traduzione di Emmanuele Pilia)

– Erika Dyck – Psichedelia: viaggio nel sogno della mente illuminata (Atlante, traduzione di Ilaria Valdiserra e Elisa Mazzoli)

– Emmanuel Carrère – Ucronia (Adelphi, traduzione di Federica Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco)

– Dipo Faloyin – L’Africa non è un paese (Altrecose, traduzione di Eugenio Cao) – Jonathan Haidt – La generazione ansiosa (Rizzoli, traduzione di Lucilla Rodinò e Rosa Prencipe)

– Boon Cazdyn Morton – Vuoto, nulla, vacuità (Ubiliber, traduzione di Andrea Libero Carbone) – Grafton Tanner – Nostalgoritmo (Tlon, traduzione di Marco Carassai)

Poesia

– Louise Glück – Una vita di paese (il Saggiatore, traduzione di Massimo Bacigalupo)

– Carol Ann Duffy – Poesie d’amore (Crocetti, traduzione di Floriana Marinzuli e Bernardino Nera)

– Jon Fosse – Ascolterò gli angeli arrivare (Crocetti, traduzione di Andrea Romanzi)

– Mahmud Darwish – Non scusarti per quel che hai fatto (Crocetti, traduzione di Sana Darghmouni e Pina Piccolo)

– Franny Choi – Soft Science (Timeo, traduzione di Vila Lo Moro e Alessandra Bava)

– Susana Chávez Castillo – Prima tempesta (SUR, traduzione di Concita De Gregorio)

– Rafael Cadenas – Lettera aperta in risposta (Einaudi, traduzione di Laura Pugno)

– Marija Stepanova – Sacro inverno 20/21 (Bompiani, traduzione di Daniela Liberti)

– Aa.Vv. – La mia vagina (Stilo, Massimo Maurizio) – Aa.Vv. – Poeti iraniani. Dal 1921 a oggi (Mondadori, traduzione di Faezeh Mardani e Francesco Occhetto)

– Virginia Aguilar Bautista – Seguire una buca (Interno Poesia, traduzione di Lia Ogno) – Luís García Montero – Un romanticismo illuminato (Crocetti, traduzione di Gabriele Morelli)

Fumetto

– Taiyō Matsumoto – Tokyo Higoro – Giorno per giorno (J-Pop)

– Ben Montero – Musica per cuccioli adulti (Rizzoli)

– Brian Blomerth – Mycelium Wassonii (WoM, Matteo Pinna)

– Emil Ferris – La mia cosa preferita sono i mostri (vol.2) (Bao Publishing)

– Paco Roca, Rodrigo Terrasa – L’abisso dell’oblio (Tunué, traduzione di Diego Fiocco)

– Bea Lema – Corpus Christi (minimum fax, traduzione di Chiara Rea)

– Manu Larcenet – La strada (Coconino, traduzione di Emanuelle Caillat)

– George Wylesol – Maledizioni (Coconino)

– Ancco – Ragazze cattive (Canicola)

– Laura Perez – Nocturnos (Oblomov, Francesco Satta) – Antoine Cossé – Metax (Add, traduzione di Claudia Durastanti)