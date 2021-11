“Più libri più liberi” 2021: il programma, le novità e tutti gli ospiti

Dopo essersi fermata per un’edizione a causa della pandemia, Più libri più liberi – la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria – torna in presenza alla Nuvola dell’Eur, dal 4 all’8 dicembre. L’evento editoriale della Capitale, promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Editori e dedicato esclusivamente agli editori italiani piccoli e medi compie 20 anni, un traguardo importante che arriva in un momento particolarmente significativo per la storia del nostro Paese: l’Italia esce finalmente dal lungo periodo buio dell’emergenza sanitaria e scommette sul futuro, un domani pieno di incognite ma anche e soprattutto di grandi speranze e aspirazioni.

484 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo. Cinque giorni e oltre 400 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. L’inaugurazione ufficiale della Fiera si svolgerà il 4 dicembre, alle 10.30, allo Spazio Rai.

Mario Vargas Llosa, Sandra Cisneros, Alessandro Baricco, Melania Mazzucco, Roberto Saviano, Fernando Savater, Tibor Fischer, Michela Murgia, Zerocalcare, Maurizio De Giovanni, Silvia Ronchey, Giulia Caminito, Chiara Valerio, Nadia Terranova, Vauro, Vera Gheno, Maura Gancitano, Riccardo Falcinelli, Reni Eddo-Lodge, Guadalupe Nettel, Michela Marzano, Francesco Piccolo, Donatella Di Pietrantonio, Stefano Bartezzaghi, Paolo Di Paolo, sono solo alcuni dei moltissimi autori e personaggi che si confronteranno sul tema di quest’edizione: La libertà.

Qual è il libro che ti ha liberato? È questa la domanda che faremo ai nostri grandi ospiti italiani e internazionali. In occasione dei 20 anni della manifestazione, a ogni autore verrà chiesto di portare un volume che si è rivelato significativo nella sua vita, che lo ha aiutato a superare barriere e tabù.

UN MERCATO IN CRESCITA

Meno editori, ma salgono le quote di mercato. Nel 2020 il numero di medi e piccoli editori si attesta a 4.748, in calo del 2,2% rispetto all’anno precedente. Importante (-14,7%) il calo degli editori che pubblicano tra 61 e 100 titoli l’anno: sono 116. Tuttavia continua a crescere la quota di mercato: il venduto a prezzo di copertina della piccola e media editoria nei canali trade è pari al 42%, in lento ma costante aumento rispetto al 39,8% del 2017.

La piccola e media editoria in Italia dà lavoro a 8.590 persone (esclusi collaboratori e consulenti) e il valore del venduto a prezzi di copertina nei canali trade ha superato per la prima volta nel 2020 quota 600 milioni (600,6, in crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente).

LA LIBERTÀ

Il tema scelto per questa edizione di Più libri più liberi è La Libertà. Il modo più appropriato per celebrare questo momento di rinascita ma anche di nuova condivisione. Un concetto cruciale per le vite di tutte e tutti, che la Fiera dei piccoli e medi editori – non a caso – contiene nel suo stesso nome, nel suo stesso DNA. Un ideale a lungo anelato e, dopo i duri mesi di lockdown, finalmente ritrovato. Ma anche un tema portante di ogni passata edizione, coniugato nelle sue molte possibili declinazioni: le libertà collettive e quelle personali, l’impegno per i diritti civili e politici, la libertà di stampa e di espressione, un dato concreto e irrinunciabile per milioni di persone nel mondo.

Ma c’è anche un altro significato: sono proprio i libri che ci liberano e ci elevano. In questo spirito è nata un’iniziativa speciale: chiederemo a tutti i nostri grandi ospiti italiani e internazionali di portare un libro che in qualche modo li ha liberati e di donarcelo. In ogni volume l’autore che lo ha regalato scriverà una frase, una dedica. I libri saranno destinati proprio a quei luoghi dove la libertà è sospesa: le carceri. Grazie alla collaborazione con il Ministero della Giustizia, i volumi andranno ai 17 Istituti per la Giustizia Minorile e di Comunità del territorio. Ogni ragazzo riceverà un libro. La cerimonia di consegna dei vari testi, moderata da Alessandra Sardoni con l’intervento di Gianrico Carofiglio, si svolgerà nel corso della Fiera e a ritirare simbolicamente i doni dei nostri ospiti sarà Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento del Ministero.

In Fiera saranno invitati anche i 17 direttori degli istituti, in rappresentanza dei ragazzi, che potranno seguire l’evento trasmesso in streaming sui nostri canali social. Inoltre, per l’occasione sarà presentato anche il progetto sulla scuola in carcere di Rai per il sociale, che ha l’obiettivo di mettere a disposizione il proprio bagaglio di prodotti, conoscenze, esperienze, esperti.

Per celebrare il proprio ventennale, Più libri più liberi ha realizzato anche, con la generosa collaborazione di Paolo Di Paolo, un podcast offerto da Emons audiolibri che sarà possibile scaricare gratuitamente durante i giorni della manifestazione, e che ripercorre, in una rapida carrellata, alcuni dei momenti salienti delle trascorse edizioni, raccontati dalla voce dell’autore ma anche da quella dei suoi protagonisti.

UN NUOVO SPAZIO NELLA NUVOLA

Per la prima volta, aprirà al pubblico di Più libri più liberi l’Auditorium della Nuvola. Uno spazio nel cuore della struttura progettata da Massimiliano Fuksas, che ospiterà una serie di eventi in una cornice adatta a una programmazione legata al mondo del teatro, della musica e del cinema.

In collaborazione con Più libri più liberi, EUR Spa presenta, all’interno della propria stagione culturale e artistica EUR Culture per Roma, Mamma Carissima – Lettere inedite dall’archivio Camilleri, ultimo capolavoro inedito del Maestro, in una lettura di Luca Zingaretti, suo interprete prediletto, che firmerà anche la regia. Il carteggio del giovane Camilleri con i genitori Giuseppe e Carmela Fragapane, che costituisce una fonte inedita sulla vita dello scrittore, chiuderà la Fiera.

Aprirà l’incontro Maurizio De Giovanni con un ricordo di Camilleri. Come sempre, uno degli appuntamenti più attesi della Fiera sarà quello con Zerocalcare che quest’anno dialogherà con Chiara Valerio: un excursus che toccherà tutti i lavori e i temi cari all’artista romano, fino ad arrivare alla recente serie animata prodotta da Netflix, Strappare lungo i bordi. Nel corso dell’incontro saranno proiettate alcune pillole (in collaborazione con Netflix).

Chiara Valerio parteciperà anche a un incontro con Serena Dandini, intitolato Dalla televisione al romanzo, il ritratto politico di un’intelligenza multiforme e di una signora della cultura italiana, con spezzoni di repertorio dei suoi programmi.

Sarà incentrata sul potere liberatorio dei libri la lectio di Alessandro Baricco.

Fabrizio Gifuni, con la partecipazione di Luigi Manconi, leggerà Todo Modo di Leonardo Sciascia.

Ascanio Celestini sarà il protagonista di un omaggio a Pier Paolo Pasolini, di cui tra qualche mese ricorrerà il centenario della nascita. Celestini reciterà dei brani dal suo spettacolo Museo Pasolini. A seguire, un dialogo sul grande intellettuale tra Celestini e l’assessore alla cultura di Roma Miguel Gotor.

Della libertà e del pericolo di perderla dialogheranno in un incontro Roberto Saviano e Michela Murgia.

Quanto sei bella Roma, tra Storia e Canzoni d’autore è il titolo dell’appuntamento dedicato al fascino “musicale” dei quartieri romani, con i racconti di Luca Barbarossa, Carl Brave e Francesca Reggiani.

L’Auditorium ospiterà anche uno degli appuntamenti musicali dedicati ai più giovani, in cui Ernesto Assante incontrerà il cantautore Franco126, capace di mescolare la logica dell’hip hop e quella della canzone d’autore.

Molto attesa anche la presentazione della serie prodotta da Fandango Sarah Scazzi. La ragazza di Avetrana.

Parteciperanno i due autori del libro e della serie, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, il regista della serie Christian Letruria, il produttore Matteo Rovere (Groenlandia) e Roberto Pisoni, Director Sky Entertainment Channels.

Durante l’incontro saranno proposte delle clip dalla prima puntata della serie. Prodotto da Chora Media, sarà presentato in anteprima in Fiera il nuovo podcast di Pablo Trincia sul naufragio della Costa Concordia, un lavoro di inchiesta e ricostruzione attraverso le voci dei testimoni di una delle tragedie che ha più colpito il nostro Paese negli ultimi anni.

La liberazione dalla schiavitù è il perno del racconto di Alessandro Barbero. Uno dei più originali e amati storici italiani discuterà del suo nuovo libro Alabama. La guerra di secessione, il suprematismo bianco, il razzismo profondo che pervade persino le istituzioni: uno sguardo su i lati oscuri della storia degli Stati Uniti, all’origine di quegli spettri che sono tornati ad agitarsi.

AUTORI INTERNAZIONALI

A Più libri più liberi interverranno, a parlare di libertà e letteratura, importanti esponenti del panorama culturale mondiale, a cominciare da Mario Vargas Llosa. Il Premio Nobel sarà a Più libri più liberi per un dialogo sul suo lavoro e la sua produzione letteraria con Tony Raful Tejada, Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia e per consegnare il premio IILA letteratura assegnato a Samanta Schweblin, autrice argentina, e il Premio alla miglior traduzione assegnato a Laura Scarabelli per la versione in italiano di Mano de obra della cilena Diamela Eltit.

Jill Abramson presenterà il suo saggio Mercanti di verità. il business delle notizie nella grande guerra dell’informazione: la prima donna a diventare direttrice esecutiva del New York Times, descrive la crisi e la trasformazione che sta avvenendo nel mondo dei media, mettendo a confronto due storici quotidiani americani come New York Times e Washington Post con due realtà digitali come Vice e Buzzfeed.

Tra gli eventi più attesi di questa edizione, il dialogo Imparare la libertà con il filosofo e scrittore Fernando Savater e Giuseppe Laterza.

La libertà di pensiero e l’importanza della democrazia saranno al centro dell’incontro con la giornalista, scrittrice e attivista turca Ece Temelkuran, che nei suoi libri affronta argomenti molto controversi in Turchia, come la questione curda e quella armena. A intervistarla, Francesca Mannocchi.

Lo scrittore cileno Benjamín Labatut, per la prima volta in Italia, sarà presente in Fiera in un incontro con Marino Sinibaldi per parlare dei suoi romanzi.

Alla Nuvola arriverà Sandra Cisneros, scrittrice e poetessa americana di origine messicana, esponente di spicco della letteratura chicana, con un intervento dedicato al tema della fiera e alla lotta contro il razzismo, argomento ricorrente in tutta la sua produzione letteraria.

Di razzismo e discriminazioni parlerà anche la giovane scrittrice e giornalista britannica Reni Eddo-Lodge che presenterà, in un dialogo con Nadeesha Uyangoda, il suo libro Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, una guida essenziale per chiunque voglia capire perché le questioni razziali segnano il destino delle nazioni e delle comunità che le abitano.

Poi, Georgi Gospodinov, uno dei più raffinati scrittori contemporanei, vincitore del premio Strega europeo, parlerà del suo libro Fisica della malinconia.

Miguel Bonnefoy discuterà del suo libro Eredità, che racconta la saga di una famiglia di possidenti terrieri francesi emigrati in Cile.

Come governare il mondo è il titolo del libro dello scrittore britannico di origine ungherese Tibor Fischer, che sarà in Fiera a raccontarci la sua produzione letteraria.

Guadalupe Nettel, una delle voci più interessanti e promettenti del panorama contemporaneo, indagatrice dei sentimenti e dell’animo umano, dialogherà con Chiara Valerio.

La pluripremiata autrice spagnola Sara Mesa presenterà con Sabina Minardi il suo nuovo romanzo Un amore.

Tom Kuka, vincitore del Premio Europeo per la Letteratura 2021, presenterà, con Anna Lattanzi e David Frati, il suo romanzo L’ora del male.

L’islandese Jón Kalman Stefansson parlerà del volume La prima volta che il dolore mi salvò la vita, che contiene tre raccolte poetiche con testo originale a fronte.

L’attrice e scrittrice francese Sophie Daull porterà il suo libro Il lavatoio, una storia toccante che mescola elementi autobiografici e finzione.

Benjamin Taylor parlerà in generale della sua produzione, a partire da Siamo ancora qui. La mia amicizia con Philip Roth, un ritratto del grande scrittore americano attraverso le opere, i rapporti umani, le passioni e le idiosincrasie.

Andrés Neuman porterà il suo libro Anatomia sensibile, mappa letteraria che celebra il corpo in tutte le sue declinazioni, scritta nella forma di un viaggio poetico, politico ed erotico.

Juan Gomez-Jurado, giallista campione d’incassi in Spagna con la serie che ha come protagonista l’investigatrice Antonia Scott, presenterà Regina rossa, da poco pubblicato in Italia, insieme a Mariolina Venezia e Laura Pezzino.

C Pam Zhang sarà in Fiera a raccontarci del suo ultimo romanzo Quanto oro c’è in queste colline, finalista al Man Booker Prize.

Due i volumi presentati dal cinese Feng Tang: Una ragazza per i miei 18 anni e Palle imperiali e altri racconti.

Il filosofo, romanziere e drammaturgo francese Jean-Christophe Bailly presenterà Il versante animale.

Tra gli autori cechi più conosciuti in patria e nel mondo, Jáchym Topol presenterà il romanzo Una persona sensibile.

Vincent Message discuterà del suo Cora nella spirale, romanzo che parla la lingua del presente per comporre il ritratto di una donna dei nostri giorni.

Il “poeta cittadino” di Amsterdam Gershwin Bonevacia presenterà la sua raccolta Ho comprato una bicicletta, per la prima volta pubblicata in Italia in collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi.

AUTORI ITALIANI

Riccardo Falcinelli ci porterà alla scoperta del saggio Libro d’ombra di Junichiro Tanizaki, un elogio delle qualità della luce e della sua assenza.

Nadia Terranova interverrà in Fiera per la presentazione della collana tutta al femminile Mosche d’oro, con Giulia Caminito, Melissa Panarello, Viola Lo Moro, Lisa Ginzburg e Florinda Fiamma.

Caminito parteciperà anche a una Lezione di scrittura con la Scuola del libro.

Antonella Napoli presenterà il suo libro dedicato a Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo, con Miguel Gotor (nello spazio delle Biblioteche di Roma).

Gotor sarà anche relatore della presentazione del libro di Massimiliano Smeriglio Se bruciasse la città.

La scrittrice femminista e attivista culturale italo-ghanese Djarah Kan curerà tre incontri dal titolo “bussole d’oro”: il primo, con Ubah Cristina Ali Farah e Fumettibrutti, è Libere solo sulla carta: la liturgia della libertà nella letteratura nera italiana; nel secondo, con l’attivista per i diritti delle donne Carlotta Vagnoli e con la filosofa Maura Gancitano, si affronterà il tema delle “rivoluzioni femministe ai tempi di Mark Zuckerberg: chi controlla il controllore?”; infine, l’appuntamento con Concita De Gregorio, intitolato Squid Game e l’estetica della libertà.

Fabrizio Barca presenterà il suo nuovo saggio Disuguaglianze Conflitto Sviluppo con Elly Schlein.

Gancitano presenterà anche il suo libro Le regine della filosofia.

Vera Gheno e Federico Faloppa presenteranno il libro Trovare le parole. Del valore della lettura si discuterà nell’incontro con Paolo Di Paolo, con le letture di Valerio Aprea (a cura del Centro per il libro e la lettura).

Alla Nuvola interverrà anche Carlo Verdone per presentare il libro di Ciriaco Scoppetta La ladra di cervelli.

Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil saranno a Più libri più liberi per parlarci del loro volume Invasione di campo.

Il gioco del calcio nel linguaggio e nel racconto della politica, con Marco Damilano e Valeria Della Valle.

Remo Rapino presenterà insieme a Fabio Stassi il suo romanzo Cronache delle terre di Scarciafatta.

Antonio Talia parlerà con Massimo Carlotto del suo libro Milano sotto Milano.

Leonardo Bianchi ci parlerà di Complotti! Da Qanon alla pandemia Cronache dal mondo capovolto con Christian Raimo.

La signorina Crovato è il titolo del romanzo di Luciana Boccardi, un racconto di formazione che l’autrice presenterà in Fiera.

Desy Icardi presenterà il suo L’annunciatrice di libri, con Giulia Ciarapica, mentre Franco Faggiani parlerà del suo libro Tutto il cielo che serve.

Gaetano Savatteri sarà in Fiera a presentare Le Siciliane, dedicato alle indomite donne isolane.

Di personaggi femminili parla anche il libro Donne medievali. Sole, indomite, avventurose di Chiara Frugoni.

Guido Guidorizzi racconterà il suo volume Roma antica e i suoi sette re.

Alessio Arena presenterà il suo Ninna nanna delle mosche, con Vinz Gallico.

Flavio Nuccitelli sarà in Fiera per parlare del suo libro Frenesia, insieme a Pietro Turano e Ivan Cotroneo.

Johnny Palomba parteciperà alla presentazione-reading del suo volume Recinzioni serie tv, con Luca Ravenna, Edoardo Ferrario ed Emanuela Fanelli.

Fabio Stassi interverrà in Fiera per presentare il suo nuovo libro Mastro Geppetto, che racconta le peripezie del papà di Pinocchio.

Melania Mazzucco racconterà a Dario Pappalardo il quadro più importante della sua vita.

Stefania Auci farà un intervento sulle eroine in letteratura.

Francesco Filippi e Michela Marzano affronteranno il tema del fascismo.

Sandra Petrignani racconterà il suo Leggere gli uomini, con Paolo Di Paolo.

Anna Pavignano presenterà il suo ultimo romanzo La prima figlia, con Paola Saluzzi.

Gianluca De Sanctis presenterà il suo volume Roma prima di Roma. Miti e fondazioni della Città eterna, con Alfonsina Russo e Paolo Conti.

Il giornalista del Corriere della Sera sarà anche relatore della presentazione del libro di Annella Prisco Specchio a tre ante.

Con Luigi Mascilli Migliorini si discuterà della figura storica di Bonaparte, a partire dalla sua “classica” biografia Napoleone, tornata in libreria quest’anno in occasione del bicentenario della morte dell’imperatore, in un’edizione aggiornata e accresciuta da un nuovo ampio capitolo introduttivo. Interverrà anche Paolo Di Paolo.

Stefano Bartezzaghi e Gregorio Botta saranno i protagonisti di un dialogo che spazierà da Calvino ai cruciverba.

A Più libri più liberi ci saranno anche: Teresa Ciabatti, Michela Marzano, Francesco Filippi, Melania Mazzucco, Francesco Piccolo, Viola Ardone, Stefano Bartezzaghi, Silvia Ronchey e moltissimi altri.

AMBIENTE

La Fiera non poteva non dedicare ampio spazio a uno dei nodi cruciali dei nostri tempi, quello della salvaguardia dell’ambiente. Moltissimi gli incontri e le presentazioni di volumi che affrontano il tema della lotta al cambiamento climatico e della protezione del pianeta.

Stefano Mancuso e Antonio Pascale, partendo dai loro libri, parleranno della riforestazione.

Roberto della Seta presenterà il suo saggio Ecologista a chi?, una riflessione sul pensiero ambientalista, con Ermete Realacci e Nicola Zingaretti.

I giornalisti e attivisti Matteo Nardi e Letizia Palmisano ci spiegheranno come contribuire, nella vita quotidiana, alla lotta per l’ambiente, con il loro libro 10 idee per salvare il Pianeta.

Matteo Oreggioni presenterà il suo volume Filosofia tra i ghiacci, in cui racconta quale lezione sul rapporto uomo-ambiente e sul futuro della Terra possiamo trarre dalla fusione dei ghiacciai.

Dedicato ai più piccoli è il libro di Simonetta Lambertini L’orto di città, la luna e la gallina.

Pierluigi Adami, giornalista e ingegnere esperto di monitoraggio ambientale, presenterà il suo saggio Ritorno al pianeta, un viaggio nei mali dell’ecosistema Terra ma soprattutto una dichiarazione di fiducia nel futuro e nelle buone pratiche.

Antonello Pasini, fisico del clima del Cnr, ci parlerà del suo ultimo libro L’equazione dei disastri, in cui affronta, in una nuova luce, i temi del riscaldamento globale e del dissesto del territorio italiano.

ATTUALITÀ E GIORNALISMO

Al mondo dell’informazione spetta la missione cruciale di raccontare il delicato momento storico che stiamo vivendo e i mutamenti che ci attendono. A poche ore dal nuovo processo che lo vedrà coinvolto, alla Nuvola sarà presente Mohamed Hazem Abbas, amico di Patrick Zaki, in un incontro in collaborazione con Amnesty International, con Francesca Caferri e Riccardo Noury.

Sul tema della libertà e dei totalitarismi Ezio Mauro dialogherà con Adam Michnik, giornalista ed editore polacco, fondatore e direttore della Gazeta Wyborcza, mentre Francesca Mannocchi e Tonia Mastrobuoni converseranno insieme a Iwona Wyszogtodzka (membro di Obywatele RP e The Polish Women’s Strike).

Il direttore del Messaggero Massimo Martinelli sarà in Fiera per presentare il nuovo libro di Riccardo De Palo, il thriller Sequestro virtuale.

Valerio Renzi di Fanpage presenterà il suo libro Fascismo mainstream.

Simone Pieranni del Manifesto ci porterà alla scoperta della Cina nuova.

Roberto Cicala ci parlerà del funzionamento del mondo dei libri, dall’autore al lettore, nel corso della presentazione del suo saggio I meccanismi dell’editoria, con Giampiero Mughini e Paolo Mauri.

Repubblica parteciperà alla Fiera con un proprio spazio, l’Arena Robinson. Tutte le mattine, gli studenti potranno partecipare a delle speciali lezioni di giornalismo. Tra i diversi incontri con i molti giornalisti del quotidiano, quello con il direttore Maurizio Molinari, che analizzerà il nuovo ruolo dell’Italia nel mondo insieme a Bianca Berlinguer. Corrado Augias sarà ospite dell’Arena per un dialogo con Dario Olivero. Ezio Mauro e Wlodek Goldkorn ci porteranno alla scoperta di Bulgakov. Poi, un bel ricordo di Miriam Mafai con Annalisa Cuzzocrea, Lucia Annunziata e la figlia Sara Scalia. L’Arena ospiterà anche Silvia Ronchey, Valerio Magrelli, Viola Ardone, Giuseppe Scaraffia e molti altri.

Diversi gli eventi a cura di Paperfirst, la collana di libri del Fatto Quotidiano. Marco Travaglio parlerà del suo ultimo volume: I segreti del Conticidio. Il “golpe buono” e il “governo dei migliori”.

Antonio Padellaro presenterà il suo libro 7 cose di cui vergognarsi. Ora e allora, con le illustrazioni di Mario Natangelo.

Sfascistoni. Manuale di resistenza a tutte le destre è il titolo del volume di Andrea Scanzi, che sarà presentato in Fiera dall’autore.

Si intitola I soldi della P2. Sequestri, casinò, mafie e neofascismo: la lunga scia che porta a Licio Gelli il volume di Fabio Repici, Antonella Beccaria e Mario Vaudano, che sarà presentato dagli autori insieme a Marco Lillo.

La Rai, Main Media Partner di Più libri più liberi, sarà la voce narrante della Fiera. Uno spazio dedicato per ospitare eventi e garantire approfondimenti con i protagonisti della manifestazione. A partire dai libri editi dalla Rai: i lettori potranno incontrare Flavio Insinna con la sua favola Il gatto del Papa; Ilaria Grillini che racconta Elisabetta, la Regina italiana; Massimiliano Ossini che in Kalipè a passo d’uomo parla del valore del cammino; Ricki Tognazzi nell’omaggio a suo padre Ugo.

La Rai sarà protagonista anche di incontri speciali: Più libri più liberi sarà l’occasione per presentare il progetto del consorzio IDMO (Italian Digital Media Observatory) un osservatorio della Rai con partner come Tim e Luiss sulle fake news e contro la disinformazione. Si parlerà del rapporto tra letteratura e fiction con la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.

Con Rai per il Sociale si affronteranno temi sensibili come le carceri e il ruolo fondamentale della cultura per la rieducazione di chi ha sbagliato.

Un confronto sulla creatività senza dimenticare i temi di attualità verrà garantito da servizi e approfondimenti nelle principali edizioni dei Tg nazionali, Gr, Tgr Lazio e nelle rubriche del Tg2. Rainews24 sarà in diretta tutti i giorni dalla Nuvola con la trasmissione Eureka Street. Rai1 darà il buongiorno agli amanti dei libri con Il Caffè di Raiuno (in onda il sabato alle 6); Dalle 7 Uno Mattina e Uno mattina in Famiglia (dal lunedì al venerdì) e nella notte Milleeunlibro di Marzullo.

La piccola e media editoria sarà protagonista di Quante Storie, alle 12.45 su Rai3 il 6, 7 e 8 dicembre. Nel pomeriggio di Rai3 i libri a tema ‘green’ troveranno spazio anche in Geo. Numero speciale per il magazine MovieMag su Rai Movie e Rai4.

Radio3 sarà protagonista di un grande evento dedicato ai ragazzi delle scuole: sabato 5 alle 12, alunni grandi e piccoli potranno ascoltare in diretta Le Ripetizioni degli attori Daniele Parisi, Gioia Salvatori e Ivan.

Ma non mancheranno l’ironia e la curiosità in musica de L’Idealista, dal lunedì al venerdì dalle 14.30; e poi tutti i giorni dalle 15 Fahrenheit sarà in Fiera per un confronto sulle proposte editoriali internazionali.

Le parole di Più libri andranno in onda anche per i viaggiatori di Isoradio.

Per Radio1 gli speciali di Prima fila (sabato 4 dicembre alle 12.20), Plot Machine, lunedì 6 dicembre alle 23.05 e Che giorno è (dal lunedì al venerdì alle 10.30).

Anche Isoradio accompagnerà i viaggiatori tra le idee e le parole libere della Fiera.

Pillole e curiosità dalla manifestazione anche sul portale di Rai Cultura e su RaiPlay con Play Books e PlayMagazine.

Rai Pubblica Utilità sarà di supporto agli eventi in linguaggio Lis. Uno spot della Rai promuoverà l’iniziativa per tutto il periodo della manifestazione.

GRAPHIC NOVEL E ILLUSTRATI

Tra i molti autori presenti in Fiera, oltre a Zerocalcare, ci sarà Zuzu (Giulia Spagnulo), che presenterà il suo nuovo e attesissimo graphic novel Giorni felici, con Giorgio Poi e Andrea Delogu.

Pera Toons (Alessandro Perugini) porterà il suo Sfida all’ultima battuta.

Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, presenterà il primo volume della sua spettacolare nuova trilogia Geist Machine.

Poi GUD (Daniele Bonomo) che, in un incontro con le scuole, a partire dal suo libro Timothy Top. La rivoluzione sottosopra, spiegherà ai più piccoli l’importanza di mobilitarsi per l’ambiente.

Davide Reviati racconterà la sfida di cimentarsi con l’opera del grande giornalista e scrittore svedese Stig Dagerman in Ho remato per un lord.

La scrittrice Kate Reed Petty e l’illustratrice Andrea Bell presenteranno Fuga di notizie, una storia sulla corruzione, l’inquinamento e la libertà di stampa, ispirata a eventi realmente accaduti.

Vauro presenterà il suo libro Coronadelirius, la pandemia ripercorsa in una serie di vignette che ricostruiscono l’impatto del Covid-19 in Italia.

A Più libri più liberi torna la libreria tematica che per la prima volta sarà dedicata ai fumetti. L’iniziativa rientra tra quelle organizzate da AIE in collaborazione con Lucca Comics & Games a seguito di un protocollo di intesa firmato nei mesi scorsi. Su un’area di 56 mq al piano Forum, Games Academy/Funside offrirà ai visitatori della fiera una panoramica di fumetti, graphic novels e manga.

In collaborazione con Lucca Comics sarà anche l’incontro Chi è il lettore di fumetti in Italia?, a cura della Commissione comics and graphic novels di AIE e in collaborazione con Aldus UP e Eudicom: saranno presentati alcuni dati che emergono dalla prima indagine condotta nel nostro Paese all’interno dell’Osservatorio Aie sulla lettura per una riflessione più generale sul fenomeno. A cura della stessa commissione AIE anche l’incontro I mestieri del fumetto, un appuntamento per tutti coloro che sognano di lavorare in una casa editrice di fumetti raccontato da chi ci lavora quotidianamente.

RAGAZZI

La filosofa, accademica e traduttrice Laura Boella terrà una lectio sul tema della libertà, organizzata dalla Fondazione Treccani Cultura.

Lo zoologo Bruno Cignini presenterà il suo libro Bugie bestiali, con le illustrazioni di Andrea Antinori.

L’accademica e studiosa di Dante Arianna Punzi, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, presenterà il suo adattamento per ragazzi della Divina commedia, con le illustrazioni di Desideria Guicciardini.

Nicola Brunialti parlerà dei nuovi libri della serie Super pollo.

Bruno Tognolini sarà in fiera per presentare il suo libro Rime quartine, mentre Daniela Palumbo e Francesca Carabelli parleranno della graphic novel Fuga in punta di piedi.

Nello Spazio Bambini e ragazzi, una serie di appuntamenti a cura di Biblioteche di Roma: La torta è troppo in alto, a cura di Terre di mezzo, è il titolo della mostra allestita nell’area Nati per Leggere – NPL (fascia d’età 0-6) insieme al consueto appuntamento quotidiano Ti leggo una storia che accompagnerà i più piccoli alla scoperta del mondo dei libri con letture a cura dei bibliotecari, dei volontari del Servizio Civile e del progetto Nati per Leggere.

Beaver, come castoro, realizzata in collaborazione con Settenove Edizioni, per bambini dagli 8 anni, e Bao presenta Geist Maschine volume 1, per i ragazzi dai 13 ai 99 anni, sono le mostre dell’area ragazzi. Inoltre sono previsti molti Laboratori didattici interattivi rivolti ai giovani lettori.

SPETTACOLI

Numerosi gli ospiti legati al mondo della musica, del cinema e della televisione. Mogol, Presidente SIAE, parteciperà alla presentazione del libro La musica perduta di Antonio Mistretta.

Lillo & Greg ci parleranno della loro Biografia non autorizzata.

Al pubblico più giovane sono dedicati due incontri curati da Ernesto Assante: quello con i Pop X, il gruppo musicale che vuole cambiare il volto del pop italiano attraverso testi provocatori, divertimento intelligente e un pizzico di poesia, e quello con il duo romano degli Psicologi.

Sergio Rubini dialogherà su Eduardo De Filippo con Leonetta Bentivoglio.

Gabriele Mainetti sarà a Più libri più liberi con Luca Valtorta per parlarci dei suoi film.

Arianna Finos intervisterà, in diversi appuntamenti, due dei più importanti registi italiani contemporanei: Cristina Comencini e Paolo Virzì.

In Fiera arriveranno anche Carlo Verdone, Valerio Lundini, Riccardo Cotumacco, Michela Giraud, Jerry Calà, Enrico Vanzina, Saverio Raimondo.

E poi, una parte della banda di Boris parteciperà alla presentazione del volume Siamo tutti Boris di Gianluca Cherubini e Marco Ercole: ci saranno Corrado Guzzanti, Carlo De Rugeri, Alessandro Tiberi, Andrea Santoretti, Luca Amorosini e Antonio Catania.

PREMI

Ogni anno Più Libri Più Liberi ospita in fiera Premi nazionali di grande rilievo:

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi viene assegnato a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione, ed è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, organizzatori del Premio Strega, con il Centro per il libro e la lettura e Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, in collaborazione con BPER Banca e IBS.it La Feltrinelli. Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l’alto valore formativo, il Premio è assegnato da una giuria composta da duemila studenti, fra i 6 e i 13 anni di età, di 160 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all’estero. A Più libri più liberi verranno proclamati i vincitori dell’edizione 2021 nelle tre categorie di concorso e sarà consegnato il premio per il miglior libro d’esordio a Annet Schaap, autrice di Lucilla (Mercoledì 7 dicembre, Sala La Nuvola, ore 14).

Si stringe la partnership della Fiera con il Premio Mastercard Letteratura. Il 4 dicembre (ore 18,30) Più libri più liberi ospiterà la Premiazione dei vincitori dei premi Mastercard Letteratura e Mastercard Letteratura Esordienti. La cerimonia si svolgerà finalmente in presenza e vedrà la partecipazione di alcuni dei membri della giuria, tra cui Donatella Di Pietrantonio, Valeria Parrella, Sandro Veronesi ed Emanuele Trevi (presidente). A presentare l’evento, Giorgio Zanchini. Il Premio Mastercard Letteratura nasce nel 2020 con l’intento non solo di dare un riconoscimento ai migliori autori italiani, ma anche di offrire al vincitore l’occasione per finanziare progetti nel campo della solidarietà. Le organizzazioni umanitarie selezionate, tra le quali il vincitore del Premio sceglierà come distribuire 100 mila euro, sono: Busajo ONLUS, Caritas Italiana, Progetto Rwanda e Save the Children.

Il Premio Malerba, fondato nel 2009 per onorare la memoria dello scrittore cui è dedicato si rivolge alternativamente a opere indite di narrativa, premiando un romanzo o una raccolta di racconti o di cinema premiando una sceneggiatura o un trattamento, per ricordare le attività alle quali Malerba si è dedicato con passione e successo.

Si terrà alla Nuvola anche la premiazione organizzata da Premio Demetra. Il primo concorso dedicato alla letteratura “verde” indipendente, pensato da Comieco ed Elba Book Festival, giunto quest’anno alla VII edizione, con il sostegno di ESA Ambiente, Unicoop Tirreno e il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. La giuria del premio è composta da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, Sabrina Giannini, giornalista e scrittrice, Duccio Bianchi, responsabile scientifico, dall’editrice Ilaria Catastini e da Giorgio Rizzoni della direzione del festival.

FOTOGRAFIA

Come ogni anno, grande risalto alla fotografia. Lo spazio fotografia a cura di Marco Delogu sarà un luogo vivo con mostre, talks, un workshop su Pier Paolo Pasolini e la fotografia (a pochi mesi dal centenario della nascita e a pochi metri dalla casa dove Pasolini viveva) tenuto da Pino Musi, e molti booksigning.

Sempre di più il libro diventa l’elemento fondante dell’identità di un fotografo, e sempre di più la fotografia contemporanea si confronta con gli altri linguaggi, primo fra tutti quello della letteratura. Più libri più liberi è quindi l’evento dove molti editori di libri di fotografia presentano i loro ultimi lavori e il rinnovato linguaggio fotografico.

Emanuele Trevi, che molto ha scritto di fotografia e recente vincitore dello Strega, i direttori delle accademie di cultura straniere a Roma, il direttore del MAXXI Bartolomeo Pietromarchi, e molti fotografi e curatori della scena contemporanea italiana animeranno lo spazio fotografia. Il tutto alla Nuvola dove il progetto EUR Culture darà alla fotografia un ruolo fondamentale.

LE ISTITUZIONI E LA FIERA

Continua la collaborazione tra Più libri più liberi e le istituzioni nazionali e locali. Il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, sarà presente in Fiera con un suo stand e con una serie di appuntamenti e laboratori. Anche per questa edizione, torna il “Buono Libro” della Regione Lazio. Nei giorni della Fiera, saranno messi a disposizione dei più giovani 10 mila voucher del valore di 10 euro da spendere in libri tra gli editori presenti. 8 mila saranno dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del Lazio che visiteranno la Fiera e 2 mila saranno a disposizione dei possessori della Lazio Youth Card, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 29 anni. Roma Capitale e l’Istituzione Biblioteche di Roma rinnovano la fondamentale collaborazione con la manifestazione attraverso le molte iniziative dedicate ai ragazzi. La Camera di commercio di Roma ha realizzato uno spazio per gli editori del Lazio.

IL POLO PROFESSIONALE

Dopo l’anno forzato di stop torna nei consueti spazi e con un’agenda di appuntamenti il polo Business, l’area professionale ideata e gestita direttamente dall’Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con ALDUS, la rete europea delle fiere del libro coordinata da AIE e co-finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Creative Europe.

L’obiettivo è accrescere l’importanza e la visibilità che queste attività (convegni, servizi alle aziende, incontri b2b) hanno per gli operatori italiani e stranieri, seguendo una delle vocazioni costitutive della Fiera: essere punto di riferimento, di aggiornamento, di formazione, di dibattito per gli addetti ai lavori e confermarsi punto di riferimento internazionale per le piccole e medie case editrici europee (ma non solo).

Gestito in collaborazione con ALDUS UP, il Rights Centre è stato ulteriormente potenziato rispetto all’ultima edizione del 2019 grazie al sostegno di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Gli operatori troveranno nel suggestivo ambiente de La Nuvola un allestimento raddoppiato ai piani N4 e N5 per accogliere circa 60 operatori provenienti da Paesi europei ed extraeuropei e che incontreranno il 6 e 7 dicembre gli espositori italiani in incontri one-to-one per lo scambio diritti.

Dodici di questi operatori specializzati in libri per bambini e ragazzi parteciperanno inoltre al fellowship program in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair: un calendario di attività volto alla scoperta e al dialogo con il mondo del libro italiano per giovani lettori con visite a case editrici, librerie e biblioteche distribuite in diverse città.

Il Business centre al Piano Forum de La Nuvola sarà in funzione dal 6 all’8 dicembre in 500 mq a uso esclusivo degli operatori professionali come punto di incontro per gli attori del mondo editoriale italiano e internazionale. Sarà suddiviso in tre zone: la Sala ALDUS, una sala semiaperta da 40 posti in cui si potranno seguire incontri, presentazioni aziendali, workshop; la Lounge, 300 mq ad accesso controllato riservato agli espositori, alla stampa e ai relatori, uno spazio in cui svolgere gli appuntamenti in un ambiente più informale o anche solo bere un caffè; il Club B2B, il cuore del business centre a cui quest’anno aderiscono 13 aziende tra promotori editoriali e distributori, stampatori, società di servizi digitali e marketing editoriale, aziende attive nel campo degli audiolibri e dei podcast.

Sarà infine dedicata al “dopo”, a come sta evolvendo l’editoria, l’agenda dei 26 incontri professionali: dopo l’emergenza, dopo le chiusure, dopo il 2020 che ha ridisegnato le regole del gioco degli attori della filiera. Si parte con un’anteprima in diretta streaming sul sito di AIE il 2 dicembre alle ore 11.30 con l’incontro Venti giorni a Natale in cui saranno presentati i dati dell’andamento del mercato di varia adulti e ragazzi nei canali trade, in collaborazione con NielsenIQ.

Ad apertura degli incontri professionali in Fiera, il 4 dicembre ci sarà invece la presentazione dell’indagine La piccola e media editoria tra 2019 e 2020. Basta dire indie? (ore 12.00, Sala ALDUS) per delineare e iniziare a discutere come questi profili si sono trasformati. E poi molti altri incontri nella sala ALDUS dedicati ai fumetti (Chi è il lettore di fumetti in Italia?, 5 dicembre, ore 11.00), all’editoria per i più giovani (La lettura nella prima infanzia, 4 dicembre ore 15.30), all’aumento dei prezzi della carta (Carta vince, carta perde, 4 dicembre, ore 17.00), all’interazione tra serie tv ed editoria libraria (Libri, film e serie tv: un amore in crescita?, 5 dicembre ore 14.00), all’uso dei social network (Dai bookblogger ai booktoker. Come cambia il racconto del libro sui social, 5 dicembre, ore 18.30) e altro ancora.

Il programma professionale è frutto anche delle collaborazioni in essere tra AIE e importanti realtà pubbliche e private: dagli incontri con il CEPELL a quelli con Lucca Comics & Games, alla collaborazione con Bologna Children’s Book Fair, solo per citarne alcuni.

IL MANIFESTO DI LORENZO MATTOTTI

A firmare il manifesto dell’edizione 2021 è Lorenzo Mattotti. Il fumettista, illustratore, regista e sceneggiatore bresciano (ma parigino d’adozione) ha voluto mettere la nuvola al centro del manifesto, trasformandola in una mongolfiera con a bordo due lettori. Un’immagine eterea che – come nel finale del Barone Rampante di Calvino – richiama il potere della letteratura di portarci in volo verso gli infiniti territori della fantasia.

LA FIERA – Più libri più liberi è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Camera di Commercio di Roma, Unioncamere Lazio, e da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e di BNL Gruppo BNP Paribas. È realizzata in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, ATAC Azienda per i trasporti capitolina, EUR SpA e si avvale della Main Media Partnership di RAI e con il Giornale della Libreria. Più libri più liberi partecipa ad Aldus Up, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa.

La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Silvia Barbagallo.