Cosa saremmo diventati senza i romanzi letti prima ancora di sapere chi eravamo? Quando si è giovani, i libri si incontrano spesso per caso e possono contribuire a trasformare chi siamo e chi diventeremo. Abbiamo raccolto una selezione di titoli da leggere prima dei diciott’anni: non un elenco imprescindibile, ma una mappa di racconti classici e contemporanei, di saggi brevi sul femminismo e grandi storie sull’identità, di poesie del quotidiano e di autori che si incontrano a scuola e che meritano di essere riscoperti. Sono opere (molto) diverse tra loro, ma attraversate da un’idea comune: quella di non limitarsi a galleggiare sulla superficie delle cose, ma di mantenere uno sguardo attento e consapevole sul mondo

Sulle domande esistenziali sembra ci si possa soffermare solo da giovani.

È quella stagione in cui la ricerca – nella vita come nella letteratura – diventa una forma di sopravvivenza, qualcosa a cui dedicarsi con ostinazione e casualità insieme, perché in fondo qualsiasi strada percorsa, o qualsiasi storia incontrata, finirà per rivelarci qualcosa di noi.

Cosa saremmo diventati senza i libri letti prima ancora di sapere chi eravamo? Senza quelle pagine che ci hanno dato forma quando eravamo ancora materia plasmabile, quando le parole degli altri potevano diventare le nostre e le loro ferite apparivano misteriosamente familiari.

Incontrare un libro al momento giusto, quando si è ancora adolescenti, può davvero cambiare tutto.

Perché una lista di titoli da leggere prima dei diciott’anni?

Per questo abbiamo deciso di costruire una lista di titoli da leggere prima dei diciott’anni. Non è una classifica e non ha la pretesa di essere esaustiva, ma si tratta di una selezione “ambiziosa” di romanzi, poesie e saggi che custodiscono scintille, fuochi da accendere proprio nel momento in cui si è più pronti a divampare.

E se poi volete continuare a esplorare questi territori, ci sono anche le nostre liste dedicate ai romanzi di formazione da leggere, dove spiccano pilastri come Il giovane Holden di J.D. Salinger, manifesto della ribellione adolescenziale, o Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder, splendido viaggio romanzato nella filosofia.

Spazio poi ai 150 libri per ragazzi e ragazze consigliati, uno scrigno di grandi classici capaci di accompagnare dall’infanzia all’età adulta come Piccole donne di Louisa May Alcott, Il buio oltre la siepe di Harper Lee e I tre moschettieri di Alexandre Dumas, solo per citarne alcuni. Infine, non mancano i must have da divorare durante l’adolescenza: dai contemporanei capaci di sintonizzarsi sulle fragilità di oggi – come Enrico Galiano con Eppure cadiamo felici e il cult Norwegian wood di Haruki Murakami – fino ai travolgenti fenomeni nati sul BookTok come La canzone di Achille di Madeline Miller.

Cosa saremmo diventati senza i libri letti prima ancora di sapere chi eravamo?

A proposito, ricordiamo anche il nostro progetto Il Libraio Scuola, e in particolare le guide digitali gratuite Leggere il mondo, che contengono consigli di lettura pensati appositamente per le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori. Qui i particolari sull’ultimo numero, in vista dell’estate 2026.

Il signore delle mosche

Iniziamo questo viaggio da un titolo imprescindibile: Il signore delle mosche (Mondadori, traduzione di Filippo Donini) di William Golding. Un classico che continua a porci davanti alla scomoda domanda: cosa resta di noi quando le strutture sociali crollano? Un gruppo di ragazzi inglesi naufraga su un’isola deserta: non ci sono adulti, non ci sono regole, e la violenza inizia lentamente a emergere. Golding pubblica il romanzo nel 1954, e da allora ogni generazione che lo legge si ritrova davanti alla stessa verità difficile da accettare: la civiltà è una conquista fragile, non un istinto naturale. La cosa più inquietante del libro non è quello che i ragazzi fanno, ma la rapidità con cui smettono di chiedersi se sia giusto farlo.

Bartleby, lo scrivano

E se parliamo di scegliere cosa fare o non fare, allora c’è un personaggio che chi sta crescendo dovrebbe incontrare almeno una volta: Bartleby. Anche qui siamo davanti a uno dei grandi capisaldi della letteratura: il racconto lungo di Herman Melville che ha per protagonista un impiegato capace di rispondere a tutto con la stessa frase: “Preferirei di no”. In quel rifiuto apparentemente quieto si nasconde una delle forme di opposizione più radicali che si possano incontrare da giovani. Melville non mette in scena una ribellione spettacolare, ma qualcosa di molto più destabilizzante per chi gli sta intorno: la sottrazione totale al sistema. Letto a diciassette anni, Bartleby, lo scrivano insegna che il confine tra adattamento e resa è sottilissimo, e che a volte il gesto più difficile non è combattere, ma rifiutarsi di partecipare.

Jack Frusciante è uscito dal gruppo

Da questa resistenza interiore al rumore di una generazione intera: Jack Frusciante è uscito dal gruppo (Mondadori) di Enrico Brizzi racconta la storia di Alex D., diciassettenne di Bologna, 1994, che si innamora di Adelaide con quella totalità senza protezioni che è il marchio dell’amore a quell’età. Brizzi pubblica il romanzo a vent’anni, e la sua giovinezza si sente tutta: nel gergo, nel ritmo, nell’urgenza emotiva che attraversa ogni pagina. A distanza di anni – e dopo il ritorno del seguito Due (HarperCollins Italia) – resta un romanzo generazionale perché ha saputo fotografare una crisi identitaria che continua a ripresentarsi: quella sensazione di essere troppo sensibili per un mondo troppo rumoroso, di voler uscire dal gruppo senza avere ancora le parole per dire dove si vuole andare.

Lo straniero

E quando uscire dal gruppo non basta – quando il problema non è il gruppo, ma il mondo intero – entra Lo straniero (Bompiani, traduzione di Sergio Claudio Perroni) di Albert Camus. Meursault è un uomo che non riesce (o non vuole) recitare le emozioni che gli altri si aspettano. Al funerale della madre resta asciutto, distante. E dopo, quando uccide inspiegabilmente un uomo, non simula rimorso per ciò che accade. Ed è proprio questo, più ancora del gesto che compie, a segnarne la condanna: non il crimine, ma la sua sottrazione alla grammatica sociale del sentimento. È un testo molto breve, ma incredibilmente denso: una sfida per chi è giovane e inizia a interrogarsi su giustizia, verità, responsabilità. Un libro filosofico, destinato a essere riscoperto nel tempo, ma che in adolescenza ha la capacità di spiazzare, e di formare una coscienza.

Persone normali

Ma passiamo ad altri lidi, perché se c’è una cosa di cui i ragazzi e le ragazze hanno bisogno nei libri, sono le storie d’amore. I romanzi che sondano i sentimenti sono molti: da quelli più drammatici a quelli più ossessivi, da quelli più spicy fino a quelli contemporanei che intercettano le nuove generazioni. Tra i casi editoriali degli ultimi anni c’è sicuramente Persone normali (Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli ) di Sally Rooney. La storia di Connell e Marianne funziona proprio perché è ordinaria nel modo giusto: si amano, si perdono, si ritrovano, costruiscono identità che, senza l’altro, non esisterebbero nella stessa forma. Rooney scrive di classe sociale, desiderio e potere, e sotto la superficie emerge la convinzione che le relazioni formative non sono mai semplici. E la loro complessità non è un difetto, ma la loro essenza.

Non lasciarmi

Un altro libro da leggere prima dei diciott’anni – e che difficilmente non entrerà nel cuore – è Non lasciarmi (Einaudi, traduzione di Paola Novarese) di Kazuo Ishiguro. Kathy, Tommy e Ruth crescono in un collegio inglese immerso nella campagna: vengono educati, protetti, incoraggiati a coltivare l’arte e la sensibilità. Ma il lettore capisce piano piano, insieme a loro, che fuori da quel luogo li aspetta qualcosa di terribile. L’autore, premio Nobel per la Letteratura nel 2017, non rivela subito il meccanismo del romanzo: lascia che l’orrore emerga poco a poco dalla normalità, rendendo questa storia d’amore anche una delle distopie più inquietanti del secondo Novecento.

Brevemente risplendiamo sulla terra