Cosa saremmo diventati senza i romanzi letti prima ancora di sapere chi eravamo? Quando si è giovani, i libri si incontrano spesso per caso e possono contribuire a trasformare chi siamo e chi diventeremo. Abbiamo raccolto una selezione di titoli da leggere prima dei diciott’anni: non un elenco imprescindibile, ma una mappa di racconti classici e contemporanei, di saggi brevi sul femminismo e grandi storie sull’identità, di poesie del quotidiano e di autori che si incontrano a scuola e che meritano di essere riscoperti. Sono opere (molto) diverse tra loro, ma attraversate da un’idea comune: quella di non limitarsi a galleggiare sulla superficie delle cose, ma di mantenere uno sguardo attento e consapevole sul mondo
Sulle domande esistenziali sembra ci si possa soffermare solo da giovani.
È quella stagione in cui la ricerca – nella vita come nella letteratura – diventa una forma di sopravvivenza, qualcosa a cui dedicarsi con ostinazione e casualità insieme, perché in fondo qualsiasi strada percorsa, o qualsiasi storia incontrata, finirà per rivelarci qualcosa di noi.
Cosa saremmo diventati senza i libri letti prima ancora di sapere chi eravamo? Senza quelle pagine che ci hanno dato forma quando eravamo ancora materia plasmabile, quando le parole degli altri potevano diventare le nostre e le loro ferite apparivano misteriosamente familiari.
Incontrare un libro al momento giusto, quando si è ancora adolescenti, può davvero cambiare tutto.
Perché una lista di titoli da leggere prima dei diciott’anni?
Per questo abbiamo deciso di costruire una lista di titoli da leggere prima dei diciott’anni. Non è una classifica e non ha la pretesa di essere esaustiva, ma si tratta di una selezione “ambiziosa” di romanzi, poesie e saggi che custodiscono scintille, fuochi da accendere proprio nel momento in cui si è più pronti a divampare.
E se poi volete continuare a esplorare questi territori, ci sono anche le nostre liste dedicate ai romanzi di formazione da leggere, dove spiccano pilastri come Il giovane Holden di J.D. Salinger, manifesto della ribellione adolescenziale, o Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder, splendido viaggio romanzato nella filosofia.
Spazio poi ai 150 libri per ragazzi e ragazze consigliati, uno scrigno di grandi classici capaci di accompagnare dall’infanzia all’età adulta come Piccole donne di Louisa May Alcott, Il buio oltre la siepe di Harper Lee e I tre moschettieri di Alexandre Dumas, solo per citarne alcuni. Infine, non mancano i must have da divorare durante l’adolescenza: dai contemporanei capaci di sintonizzarsi sulle fragilità di oggi – come Enrico Galiano con Eppure cadiamo felici e il cult Norwegian wood di Haruki Murakami – fino ai travolgenti fenomeni nati sul BookTok come La canzone di Achille di Madeline Miller.
Cosa saremmo diventati senza i libri letti prima ancora di sapere chi eravamo?
A proposito, ricordiamo anche il nostro progetto Il Libraio Scuola, e in particolare le guide digitali gratuite Leggere il mondo, che contengono consigli di lettura pensati appositamente per le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori. Qui i particolari sull’ultimo numero, in vista dell’estate 2026.
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Il signore delle mosche
Iniziamo questo viaggio da un titolo imprescindibile: Il signore delle mosche (Mondadori, traduzione di Filippo Donini) di William Golding. Un classico che continua a porci davanti alla scomoda domanda: cosa resta di noi quando le strutture sociali crollano? Un gruppo di ragazzi inglesi naufraga su un’isola deserta: non ci sono adulti, non ci sono regole, e la violenza inizia lentamente a emergere. Golding pubblica il romanzo nel 1954, e da allora ogni generazione che lo legge si ritrova davanti alla stessa verità difficile da accettare: la civiltà è una conquista fragile, non un istinto naturale. La cosa più inquietante del libro non è quello che i ragazzi fanno, ma la rapidità con cui smettono di chiedersi se sia giusto farlo.
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Bartleby, lo scrivano
E se parliamo di scegliere cosa fare o non fare, allora c’è un personaggio che chi sta crescendo dovrebbe incontrare almeno una volta: Bartleby. Anche qui siamo davanti a uno dei grandi capisaldi della letteratura: il racconto lungo di Herman Melville che ha per protagonista un impiegato capace di rispondere a tutto con la stessa frase: “Preferirei di no”. In quel rifiuto apparentemente quieto si nasconde una delle forme di opposizione più radicali che si possano incontrare da giovani. Melville non mette in scena una ribellione spettacolare, ma qualcosa di molto più destabilizzante per chi gli sta intorno: la sottrazione totale al sistema. Letto a diciassette anni, Bartleby, lo scrivano insegna che il confine tra adattamento e resa è sottilissimo, e che a volte il gesto più difficile non è combattere, ma rifiutarsi di partecipare.
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Jack Frusciante è uscito dal gruppo
Da questa resistenza interiore al rumore di una generazione intera: Jack Frusciante è uscito dal gruppo (Mondadori) di Enrico Brizzi racconta la storia di Alex D., diciassettenne di Bologna, 1994, che si innamora di Adelaide con quella totalità senza protezioni che è il marchio dell’amore a quell’età. Brizzi pubblica il romanzo a vent’anni, e la sua giovinezza si sente tutta: nel gergo, nel ritmo, nell’urgenza emotiva che attraversa ogni pagina. A distanza di anni – e dopo il ritorno del seguito Due (HarperCollins Italia) – resta un romanzo generazionale perché ha saputo fotografare una crisi identitaria che continua a ripresentarsi: quella sensazione di essere troppo sensibili per un mondo troppo rumoroso, di voler uscire dal gruppo senza avere ancora le parole per dire dove si vuole andare.
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Lo straniero
E quando uscire dal gruppo non basta – quando il problema non è il gruppo, ma il mondo intero – entra Lo straniero (Bompiani, traduzione di Sergio Claudio Perroni) di Albert Camus. Meursault è un uomo che non riesce (o non vuole) recitare le emozioni che gli altri si aspettano. Al funerale della madre resta asciutto, distante. E dopo, quando uccide inspiegabilmente un uomo, non simula rimorso per ciò che accade. Ed è proprio questo, più ancora del gesto che compie, a segnarne la condanna: non il crimine, ma la sua sottrazione alla grammatica sociale del sentimento. È un testo molto breve, ma incredibilmente denso: una sfida per chi è giovane e inizia a interrogarsi su giustizia, verità, responsabilità. Un libro filosofico, destinato a essere riscoperto nel tempo, ma che in adolescenza ha la capacità di spiazzare, e di formare una coscienza.
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Persone normali
Ma passiamo ad altri lidi, perché se c’è una cosa di cui i ragazzi e le ragazze hanno bisogno nei libri, sono le storie d’amore. I romanzi che sondano i sentimenti sono molti: da quelli più drammatici a quelli più ossessivi, da quelli più spicy fino a quelli contemporanei che intercettano le nuove generazioni. Tra i casi editoriali degli ultimi anni c’è sicuramente Persone normali (Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli ) di Sally Rooney. La storia di Connell e Marianne funziona proprio perché è ordinaria nel modo giusto: si amano, si perdono, si ritrovano, costruiscono identità che, senza l’altro, non esisterebbero nella stessa forma. Rooney scrive di classe sociale, desiderio e potere, e sotto la superficie emerge la convinzione che le relazioni formative non sono mai semplici. E la loro complessità non è un difetto, ma la loro essenza.
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Non lasciarmi
Un altro libro da leggere prima dei diciott’anni – e che difficilmente non entrerà nel cuore – è Non lasciarmi (Einaudi, traduzione di Paola Novarese) di Kazuo Ishiguro. Kathy, Tommy e Ruth crescono in un collegio inglese immerso nella campagna: vengono educati, protetti, incoraggiati a coltivare l’arte e la sensibilità. Ma il lettore capisce piano piano, insieme a loro, che fuori da quel luogo li aspetta qualcosa di terribile. L’autore, premio Nobel per la Letteratura nel 2017, non rivela subito il meccanismo del romanzo: lascia che l’orrore emerga poco a poco dalla normalità, rendendo questa storia d’amore anche una delle distopie più inquietanti del secondo Novecento.
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Brevemente risplendiamo sulla terra
Tra i casi letterari degli ultimi anni c’è Brevemente risplendiamo sulla terra (La nave di Teseo, traduzione di Claudia Durastanti) di Ocean Vuong — un giovane autore vietnamita-americano che è prima di tutto un poeta (ha pubblicato per Guanda Il tempo è una madre, che ha poi proposto il suo ultimo acclamato libro, L’imperatore della gioia), e che in questo romanzo porta sulla pagina tutto il peso di quella formazione. Little Dog scrive una lettera alla madre analfabeta: dentro c’è la storia della sua famiglia, la guerra portata nei corpi, il lavoro nei campi di tabacco, il primo amore con un ragazzo. È un libro stratificato, a tratti abbacinante, di quelli che non si capiscono del tutto – come accade con la poesia, non è necessario capire ogni cosa per esserne attraversati. E se pensiamo che Una vita come tante di Hanya Yanagihara è stato uno dei romanzi più amati dai giovanissimi su BookTok, abbiamo qualche ragione per credere che i lettori giovani sappiano riconoscere e apprezzare anche i libri considerati “difficili”. E che sappiano andare incontro alla complessità quando qualcuno gliela porta davanti senza troppe spiegazioni.
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La gioia di scrivere
E restando in campo poetico: quando si è giovani si leggono poesie. Si scrivono anche, quasi sempre di nascosto, su quaderni che nessuno vedrà mai. Leggere poesia da adolescenti abitua l’occhio a fermarsi, a trovare il peso specifico di una parola, a cercare senso dove sembra non essercene. Una delle poetesse che riesce a fare questo è Wisława Szymborska: Nobel per la Letteratura nel 1996, polacca, capace di scrivere di incontri casuali che sembrano voluti dal destino, di un cuore a cui rendere grazie, della luce che gioca su un davanzale come se fosse la cosa più seria del mondo. La raccolta La gioia di scrivere (Adelphi, traduzione di Pietro Marchesani) è un libro da tenere sul comodino e da sfogliare come routine quotidiana. Ha quella capacità di rendere filosofica la meraviglia senza toglierle leggerezza, e di farci sentire che prestare attenzione al mondo è la forma di intelligenza più raffinata e umana che si possa avere.
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La campana di vetro
E ancora: non volendo spostarci dai territori di incontro tra prosa e poesia, c’è un romanzo che generazioni di adolescenti hanno letto come se contenesse qualcosa di proibito. La campana di vetro (Mondadori, traduzione di Adriana Bottini) di Sylvia Plath è il libro in cui Esther Greenwood – brillante, ambiziosa, ironica – racconta il proprio sgretolamento con quella lucidità che viene solo da chi ha guardato in faccia il proprio buio senza distogliere lo sguardo. Plath scrive nel 1963, e ciò che ha messo nel suo racconto riguarda la salute mentale, le aspettative sul genere femminile, la pressione di essere una ragazza con troppe domande in un mondo che chiede risposte conformi.
Acciaio
Dai libri in cui si impara a stare dentro se stessi, a quelli in cui si impara a stare con gli altri. L’amicizia è uno dei grandi temi della letteratura adolescenziale – ci sono tantissimi romanzi che la raccontano, in tutte le sue forme. Tra questi, Acciaio (BUR) di Silvia Avallone occupa un posto a sé. Anna e Francesca hanno tredici anni, vivono nei casermoni di Piombino, si aggrappano l’una all’altra con quella totalità simbiotica dell’amicizia adolescente che somiglia all’amore – perché in fondo lo è. Avallone guarda il corpo femminile senza filtri e la periferia operaia senza indulgenza, raccontando come anche l’ancora che sembra più sicura possa spezzarsi. Vincitore del Campiello Opera prima 2010, è un libro doloroso e crudo, come certi momenti dell’adolescenza che non si dimenticano.
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I ragazzi della Nickel
Sempre di legami parla I ragazzi della Nickel (Mondadori, traduzione di Silvia Pareschi) di Colson Whitehead. Elwood Curtis è un ragazzo nero della Florida degli anni ‘60, cresciuto sugli insegnamenti di Martin Luther King, che per un errore innocente viene mandato in un riformatorio dove la violenza è sistema. Leggere di maltrattamenti, di strade che si interrompono, di corpi giovani che il mondo decide di non proteggere fa male – soprattutto quando si è giovani. Ma è forse proprio per questo che è così importante: perché la letteratura è uno dei pochi luoghi in cui ci si può avvicinare a una realtà crudele con abbastanza strumenti da sopportarla. Whitehead vince il Pulitzer nel 2020 con questo romanzo, e la cosa che resta, concluso il libro, non è la rabbia ma un sentimento più sottile e perturbante: la consapevolezza che certe ingiustizie non finiscono mai davvero.
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Denti bianchi
Dalla Florida alla Londra multiculturale degli anni ’80: Denti bianchi (Mondadori, traduzione di Susanna Basso) di Zadie Smith porta invece la questione delle radici al centro di tutto. Tre famiglie, tre generazioni, tre continenti – e la domanda che le attraversa tutte: chi sei quando non appartieni completamente a nessun luogo? Smith ha ventiquattro anni quando pubblica questo “romanzo epico-comico” e subito si impone come una delle voci più significative del nostro tempo: non spaventatevi dalla mole, sono oltre cinquecento pagine che scorrono velocissime e poi: se non ci si lancia da ragazzi in queste “imprese” letterarie, quando?
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Non buttiamoci più
C’è poi un libro che affronta un tema difficile – il suicidio, che attraversa l’adolescenza con più frequenza di quanto si voglia ammettere – con un tono che riesce nell’impresa quasi impossibile di essere al tempo stesso serio e divertente. Non buttiamoci giù (TEA-Guanda, traduzione di Massimo Bocchiola) di Nick Hornby racconta quattro persone che si incontrano sul tetto di un palazzo dove sono salite con intenzioni suicide, e che per ragioni diverse decidono di non buttarsi. Hornby scrive di sofferenza con il registro della commedia, senza che l’una cancelli l’altra – anzi, la commedia serve proprio a tenere quel dolore in piedi, a renderlo comprensibile.
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Fiori per Algernon
Sempre sul filo della salute mentale, ma in un registro completamente diverso, Fiori per Algernon (Nord, traduzione di Bruno Oddera) di Daniel Keyes è un romanzo cult, riscoperto di recente dalle nuove generazioni. Charlie Gordon ha un’intelligenza limitata, viene operato, il suo quoziente intellettivo cresce straordinariamente, poi ricomincia a scendere. Il romanzo è scritto come una serie di diari, e la trasformazione della scrittura di Charlie – che diventa via via più sofisticata e poi regredisce – è un effetto letterario che rende questa lettura memorabile.
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Lettere luterane
Passiamo adesso a un’altra categoria: i saggi. Un genere che può sembrare “da adulti”, ma che in realtà offre tantissimi spunti di riflessione per i ragazzi e le ragazze. Pier Paolo Pasolini è uno di quegli autori che si incontra a scuola quasi sempre attraverso Ragazzi di vita o le poesie, e che spesso rimane lì, associato a un’interrogazione. Noi suggeriamo di cercarlo altrove: Lettere luterane (Garzanti) è un libro di lettere aperte – a studenti, a professori, a politici – in cui Pasolini smonta il sistema educativo italiano, la televisione, il consumismo, la perdita dell’identità culturale. I temi che affronta sono ancora fortemente attuali, e questo è uno dei motivi per cui andrebbe letto prima dei diciotto anni – quando si è ancora abbastanza liberi da non aver già scelto da che parte stare.
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Lezioni americane
Lezioni americane (Mondadori) di Italo Calvino nasce come serie di conferenze che l’autore avrebbe dovuto tenere ad Harvard, e che non tenne mai, perché morì prima. Rimangono sei proposte di valori per la letteratura del nuovo millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità. Letto a sedici, diciassette anni, questo libro insegna a comunicare meglio e a sviluppare un vocabolario critico che non è accademico, ma personale. È uno di quei libri che si rileggono ogni dieci anni trovando, ogni volta, qualcosa di nuovo da scoprire.
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I sommersi e i salvati
E pensiamo ancora a un altro autore del Novecento, Primo Levi, un nome che anche si incontra a scuola ma che raramente si ha davvero il tempo di approfondire. Se Se questo è un uomo (Einaudi) è un passaggio imprescindibile, I sommersi e i salvati (sempre Einaudi) è il libro da leggere quando si inizia a capire che la storia non è mai qualcosa di concluso. Levi torna sull’esperienza del lager molti anni dopo, interrogandosi sulla memoria, sulla responsabilità e soprattutto sulle “zone grigie” dell’essere umano. È un testo che costringe a rinunciare alle semplificazioni e insegna che comprendere il passato significa imparare a riconoscere ciò che continua a ripetersi nel presente.
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Dovremmo essere tutti femministi
Dovremmo essere tutti femministi (Einaudi, traduzione di Francesca Spinelli e illustrazioni di Bianca Bagnarelli) di Chimamanda Ngozi Adichie è circa cinquanta pagine – un TED talk trascritto e rifinito – in cui Adichie smonta i luoghi comuni sul femminismo, affrontando tematiche di genere “quotidiane” per capire chi siamo veramente. È un tipo di divulgazione che apre riflessioni e aiuta soprattutto a sviluppare uno sguardo: non tanto per dare risposte definitive, quanto per riconoscere le domande giuste.
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Questa è l’acqua
E probabilmente è proprio questo il senso dei libri incontrati prima dei diciott’anni: non insegnarci chi diventare, ma preservare il modo in cui guardiamo il mondo prima che si irrigidisca.
Per questo l’ultimo titolo di questa lista non può che essere Questa è l’acqua (Einaudi, traduzione di Giovanna Granato) di David Foster Wallace, libro di brevi saggi che raccoglie, in chiusura, il discorso pronunciato dall’autore nel 2005 agli studenti del Kenyon College, diventato negli anni una sorta di testo di culto generazionale. Wallace parla della vita adulta, della routine, dell’egoismo automatico, della fatica di continuare a prestare attenzione agli altri e alle cose. E lo fa evocando un’immagine semplicissima: i pesci non sanno cos’è l’acqua perché ci nuotano dentro, da sempre. Leggerlo da giovani serve anche a questo: a non diventare adulti che finiscono per sguazzare nell’acqua, senza accorgersi più di esserci immersi.
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