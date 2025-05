Scrittura creativa: tutti i consigli per scrivere narrativa (e non solo)

Libri da leggere per migliorare la scrittura e per imparare a scrivere narrativa, consigli d’autore, approfondimenti su tecniche di narrazione, fonti di idee e ispirazione, strumenti digitali utili, possibili sbocchi per la pubblicazione: ecco tutti i consigli dedicati al mondo della scrittura creativa

Fra coloro che hanno la lettura tra i propri hobby preferiti, spesso nasce anche una passione parallela, e cioè quella per la scrittura creativa. Perdersi tra le pagine di un libro dalla trama coinvolgente, ammirare la composizione di liriche suggestive e rimanere affascinati dalla proprietà di linguaggio di narratori e saggisti esperti fa crescere la voglia di imparare a scrivere, nel senso artistico del termine.

Pensando a chi ha questo desiderio, in questo articolo abbiamo voluto raccogliere consigli per chi vuole avvicinarsi o perfezionare le proprie abilità narrative, in termini tecnici, stilistici, di proprietà linguistica, e così via.

Libri da leggere per migliorare la scrittura e per imparare a scrivere di mestiere, consigli d’autore, approfondimenti su tecniche di narrazione, fonti di idee e ispirazione, strumenti digitali utili, possibili sbocchi di pubblicazione: qui di seguito si possono trovare approfondimenti dedicati a tutte le esigenze di chi si accinge a scrivere romanzi (ma anche racconti, saggi e poesie).

Il primo consiglio? Leggere…

Iniziamo quindi dalle basi.

Quando si chiede agli esperti come imparare a scrivere, c’è un consiglio che viene offerto sempre, persino da coloro che ritengono che la scrittura non possa essere insegnata: questo consiglio è leggere, e leggere tanto (senza contare che, come suggerito da alcune ricerche scientifiche, leggere fa anche bene).

Ma la produzione letteraria è sconfinata; da dove iniziare? Una buona idea potrebbe essere partire dalle letture classiche o fondative del genere che corrisponde maggiormente allo stile che si vorrebbe raggiungere: in questo articolo raccoglitore in costante aggiornamento si possono scovare liste e percorsi di lettura dedicati alla gran parte delle preferenze di lettrici e lettori.

Dalla narrativa declinata in tutti i suoi generi (dall’horror al fantasy, dai gialli ai libri per ragazzi), passando per i saggi dedicati ai grandi temi di ieri e di oggi, fino a fumetti e alle graphic novel, qui è possibile scovare numerosi spunti da leggere per migliorare nei propri componimenti.

Se invece non si ha uno stile specifico in mente, magari perché ci si trova ancora in una fase esplorativa delle proprie capacità narrative, una buona idea potrebbe essere partire dai “classici“, anche se li si hanno già letti.

Diverso è infatti leggere con l’obiettivo di arricchire i ferri del mestiere di scrittore e leggere con la prospettiva di lasciarsi trasportare dalla storia. Quanti stratagemmi, finezze e tecnicismi si potrebbero imparare per esempio dedicandosi, nel tempo, alla rilettura di questi 100 libri da leggere assolutamente?

Ma cosa significa leggere?

Ma cosa significa leggere, esattamente? Come accennavamo, ci sono molti modi per dedicarsi a un testo. C’è chi legge di fretta, chi assapora ogni frase, chi sottolinea e ritorna sulle pagine che più ha apprezzato, chi, dopo aver chiuso un libro, lo vuole dimenticare subito per poi magari riscoprirlo dopo qualche anno.

Porsi questa domanda è importante, anche per meglio identificarsi nei futuri lettori dei propri testi. Per elaborare una risposta, un punto di partenza può essere questo approfondimento sull’esperienza della lettura, sul ruolo del lettore e sulla nostra capacità di comprendere per davvero quello che leggiamo.

Leggere però non basta, altrimenti per tutti i grandi lettori e lettrici sarebbe semplicissimo avvicinarsi alla scrittura creativa. Fondamentale è infatti anche l’allenamento, e quindi dedicarsi in modo costante alla scrittura, consiglio che vale per la narrativa così come per qualsiasi altra attività da perfezionare.

Per correre una maratona è necessario allenarsi spesso e per imparare una nuova lingua serve praticarla: allo stesso modo anche per scrivere un buon testo è importante dedicarsi spesso e con costanza alla scrittura, mettendo in conto che i primi risultati non saranno necessariamente all’altezza delle proprie aspettative.

Ecco che quindi per iniziare non bisogna imporsi subito di sviluppare un capolavoro caratterizzato da uno stile complesso (e cioè il genere di componimento che giunge nella fase matura di chi scrive di mestiere).

Per questa ragione un consiglio comune dedicato a chi è alle prime armi di fronte alla scrittura creativa è quello di scrivere in modo semplice e diretto. Ciò non significa ovviamente appiattire il proprio linguaggio, ma al contrario concentrarsi di più per veicolare a chi legge un significato chiaro e preciso.

Non è possibile però condensare in una breve guida tutto ciò che è necessario sapere per rendere la propria scrittura più chiara e scorrevole, per affinare il proprio stile, e in generale per migliorare il proprio linguaggio (non solo quello scritto e non solo quello dedicato alla narrativa).

Libri da leggere per migliorare il linguaggio e la scrittura

Questo percorso di lettura ad hoc è quindi dedicato a saggi pubblicati negli ultimi anni da linguisti ed esperti di lingua italiana, sia scritta sia parlata, che propongono consigli, metodologie ed esercizi per migliorare le proprie doti di comunicazione. Ricordiamo inoltre che numerosi approfondimenti su questo tema specifico si possono trovare nella sezione dedicata alla grammatica del nostro sito.

Esistono inoltre numerose guide, saggi e memoir dedicati in modo specifico a consigli di scrittura per chi vuole trasformare questa passione in un mestiere. In questo approfondimento abbiamo esplorato i titoli di più di 40 libri sulla scrittura creativa tra i quali aspiranti autrici e autori possono trovare l’incoraggiamento, le nozioni e l’ispirazione di cui vanno in cerca. Si tratta di una panoramica molto ampia, in cui trovare i memoir ricchi di consigli di grandi scrittori, manuali con esercizi pratici e riflessioni letterarie.

Ma al di là dei consigli più specifici sulle parole da usare, sulla grammatica o sulla composizione delle frasi, è risaputo che il vero ostacolo è iniziare: la sindrome della paura della pagina bianca affligge quasi tutti coloro che si accingono a scrivere per la prima volta.

Un trucco può essere quello di rendersi consapevoli che difficilmente le parole che si lasciano sulla pagina saranno quelle definitive. Numerose fasi di rilettura e revisione separano la prima stesura dal lavoro finito, quindi tanto vale iniziare a scrivere ciò che ci viene in mente, anche se non ci soddisfa appieno.

Per quando invece anche l’ispirazione viene a mancare, questa panoramica degli incipit più celebri della storia della letteratura può rappresentare un utile spunto.

Come superare “il blocco dello scrittore”

Se anche questi non bastassero (è infatti anche vero che, di fronte a tanta bravura, non è raro sentirsi inibiti) potrebbero essere utili questi consigli per superare il blocco dello scrittore. Il blocco dello scrittore infatti non è un problema che affligge solamente gli esordienti alla scrittura, ma anzi rimane un ostacolo anche per scrittrici e scrittori più esperti.

Questi consigli provengono da alcune delle più celebri penne del romanzo contemporaneo. Da Margaret Atwood e Haruki Murakami a Joan Didion e Jonathan Franzen, molti hanno deciso di condividere i propri trucchi per far fluire nuovamente le parole sullo schermo:

Una delle attività che è risaputo sia capace di far sorgere nuove idee e ispirazioni (o dare soltanto un po’ di sollievo dal lavoro mentale) è il gioco: ecco che un altro modo che può aiutare a sbloccare la propria creatività è quello di provare con alcuni esercizi tematici e stilistici.

A insegnare come fare sono i membri del gruppo sperimentale dell’OuLiPo (Officina di Letteratura Potenziale) che tramite le loro idee fuori dalle righe hanno prodotto testi insoliti ma dal fascino intramontabile.

Tra le parti più problematiche della scrittura di un racconto o di un romanzo non c’è solamente l’incipit: è facile bloccarsi anche quando è il momento di scrivere dei dialoghi. Alla prima stesura, il rischio di cadere negli stereotipi, di utilizzare espressioni poco credibili, o di far sembrare i personaggi poco realistici purtroppo è alto: ecco perché alla scrittura dei dialoghi abbiamo dedicato una guida specifica.

Dove e come scrivere?

Parlando di scrittura però, non si può dimenticare l’aspetto pratico: dove e come scrivere? Per quanto ispiri immaginari romantici (e sia decisamente un miglior mezzo per evitare le distrazioni) la macchina da scrivere al giorno d’oggi può risultare problematica, soprattutto per chi poi ha il desiderio di pubblicare i propri componimenti e non ha la pazienza di trasformare le pagine scritte a macchina in un file digitale.

Proprio il mondo digitale offre oggi molti strumenti per gli scrittrici e scrittori: non solo enciclopedie, dizionari e correttori automatici, ma anche editor di testo anti-distrazione e app che producono suoni che aiutano a concentrarsi. Ecco una panoramica dedicata a questi ausili del mondo della scrittura contemporanea.

Una volta comprese le regole di base per una buona scrittura narrativa, è ora di capire cos’è che rende un libro apprezzato dal pubblico. Affinché ottenga grande successo spesso non basta che un libro sia dotato di una trama avvincente e di una scrittura ammirevole: ci vuole una scintilla in più, difficile da definire a parole, ma facilmente riconoscibile quando la si incontra.

Chi desidera quindi comprendere meglio le dinamiche che garantiscono una buona accoglienza di un testo (non solo durante il proprio tempo storico) può esplorare questo excursus dedicato ai libri che si stima siano i più venduti della storia.

Oltretutto, come in qualsiasi altro ambito, anche in quello della scrittura creativa conoscere la storia del settore e di chi ci ha preceduti aiuta a schiarirsi le idee su come contribuire e diventare parte del suo futuro.

Come, ma soprattutto, perché è nato il romanzo? A quali esigenze ha risposto uno dei formati narrativi di maggior successo nella storia, fautore di una vera a propria rivoluzione del modo di raccontare? In questo articolo proviamo a delineare una risposta a questa domanda fondamentale:

Consigli per chi sogna di pubblicare…

Giungiamo quindi al tema della pubblicazione: da dove iniziare per provare a far conoscere i propri scritti? La risposta non è semplice: dipende ovviamente dalle caratteristiche dei testi, dal pubblico di riferimento, dal formato, dalla lunghezza, e così via.

Poiché molte scrittrici e scrittori esordienti trovano più semplice partire da testi brevi (e quindi in termini di scrittura creativa ci troviamo nell’ambito del racconto), un modo per iniziare potrebbe essere quello di capire se la propria produzione è in linea con le richieste delle riviste letterarie italiane, alle quali ci siamo dedicati in questo articolo.

E per chi ha un’idea di romanzo nel cassetto…

Chi invece avesse come sogno nel cassetto quello di pubblicare un romanzo, può mettersi alla prova con il torneo letterario online gratuito IoScrittore (qui tutti i dettagli dell’edizione del 2025), promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol in partnership con ilLibraio.it, Libraccio, Ubik e Taobuk – Taormina International Book Festival. La partecipazione, oltre a rappresentare un’utile palestra di scrittura grazie al confronto con gli altri partecipanti, potrebbe diventare il primo passo per entrare in contatto con professionisti dell’editoria e per vedere il proprio romanzo tra gli scaffali di una libreria. Senza contare che anche il sito del Torneo è ricco di consigli di scrittura provenienti da editor e scrittori.