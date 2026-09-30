99 racconti da non perdere, consigliati da Luca Ricci

Da E. T. A. Hoffmann a Lucia Berlin, passando per Edgar Allan Poe, Herman Melville e Virginia Woolf… La storia del racconto moderno in 99 testi, consigliati da Luca Ricci, che firma la raccolta di racconti “Foglie d’acero”

Quali sono i racconti che hanno segnato la storia del genere nella letteratura degli ultimi due secoli? Quali sono le autrici e gli autori più rilevanti della modernità, quando si parla di storie brevi?

“Ho compilato questa lista personalissima tentando di abbracciare diversi Paesi e declinazioni, cercando di allargarla il più possibile mantenendo fermi i miei gusti. Prendetela con le molle, è solo un tentativo per accendere la curiosità verso un modo bistrattato, quello del racconto”.

A rispondere è Luca Ricci, che torna in libreria con Foglie d’acero, volume edito da Racconti. Si tratta di una raccolta di racconti speciale. Sì perché proprio come le foglie d’acero arrivano al loro massimo splendore appena prima di staccarsi dal ramo, anche i racconti si compiono davvero appena prima della loro caduta. Da qui il titolo dell’ultimo lavoro di Ricci. E così, il triangolo alle cui punte si collocano l’amore, l’autunno e il racconto offre combinazioni potenzialmente infinite, perché parlano tutti e tre della stessa cosa. Ogni amore ha una fine inscritta nel suo inizio; ogni autunno racconta la finitudine umana; e il racconto, forma breve della narrazione, ha un termine imminente…

Ricci firma 33 nuove storie, “in cui l’amore, la letteratura e il racconto trovano la loro definitiva unità e coesione nel vettore che li accomuna tutti: la vertigine di una perdita imminente”.

Nato a Pisa nel 1974, Ricci (qui i suoi articoli per ilLibraio.it) vive a Roma. Ha scritto L’amore e altre forme d’odio (2006, Premio Chiara, nuova edizione La nave di Teseo, 2020), La persecuzione del rigorista (Einaudi, 2008), Come scrivere un best seller in 57 giorni (Editori Laterza, 2009), Mabel dice sì (Einaudi, 2012), Fantasmi dell’aldiquà (La Scuola di Pitagora, 2014), I difetti fondamentali (Rizzoli, 2017).

Per La nave di Teseo ha pubblicato Gli autunnali (2018), Trascurate Milano (2018), Gli estivi (2020), Il nero abisso esistente tra noi (2020), Gli invernali (2021), Vitalità dell’amore (2022) e I primaverili (2023).

99 racconti consigliati

E ora ecco 99 racconti moderni più significativi, che ha selezionato per noi lo scrittore:

*Ove non sia stato possibile reperire la data esatta di composizione del racconto, si è scelto di mettere la data della prima pubblicazione in lingua originale (rivista o libro).