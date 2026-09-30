99 racconti da non perdere, consigliati da Luca Ricci

Da E. T. A. Hoffmann a Lucia Berlin, passando per Edgar Allan Poe, Herman Melville e Virginia Woolf… La storia del racconto moderno in 99 testi, consigliati da Luca Ricci, che firma la raccolta di racconti “Foglie d’acero”
Quali sono i racconti che hanno segnato la storia del genere nella letteratura degli ultimi due secoli? Quali sono le autrici e gli autori più rilevanti della modernità, quando si parla di storie brevi?
Scoprite questa selezione di articoli a tema racconti:
“Ho compilato questa lista personalissima tentando di abbracciare diversi Paesi e declinazioni, cercando di allargarla il più possibile mantenendo fermi i miei gusti. Prendetela con le molle, è solo un tentativo per accendere la curiosità verso un modo bistrattato, quello del racconto”.
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A rispondere è Luca Ricci, che torna in libreria con Foglie d’acero, volume edito da Racconti. Si tratta di una raccolta di racconti speciale. Sì perché proprio come le foglie d’acero arrivano al loro massimo splendore appena prima di staccarsi dal ramo, anche i racconti si compiono davvero appena prima della loro caduta. Da qui il titolo dell’ultimo lavoro di Ricci. E così, il triangolo alle cui punte si collocano l’amore, l’autunno e il racconto offre combinazioni potenzialmente infinite, perché parlano tutti e tre della stessa cosa. Ogni amore ha una fine inscritta nel suo inizio; ogni autunno racconta la finitudine umana; e il racconto, forma breve della narrazione, ha un termine imminente…
Ricci firma 33 nuove storie, “in cui l’amore, la letteratura e il racconto trovano la loro definitiva unità e coesione nel vettore che li accomuna tutti: la vertigine di una perdita imminente”.
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Nato a Pisa nel 1974, Ricci (qui i suoi articoli per ilLibraio.it) vive a Roma. Ha scritto L’amore e altre forme d’odio (2006, Premio Chiara, nuova edizione La nave di Teseo, 2020), La persecuzione del rigorista (Einaudi, 2008), Come scrivere un best seller in 57 giorni (Editori Laterza, 2009), Mabel dice sì (Einaudi, 2012), Fantasmi dell’aldiquà (La Scuola di Pitagora, 2014), I difetti fondamentali (Rizzoli, 2017).
Per La nave di Teseo ha pubblicato Gli autunnali (2018), Trascurate Milano (2018), Gli estivi (2020), Il nero abisso esistente tra noi (2020), Gli invernali (2021), Vitalità dell’amore (2022) e I primaverili (2023).
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99 racconti consigliati
E ora ecco 99 racconti moderni più significativi, che ha selezionato per noi lo scrittore:
- L’uomo della sabbia di E. T. A. Hoffmann (1816)
- Il mortale immortale di Mary Shelley (1833)
- Wakefield di Nathaniel Hawthorne (1835)
- Il naso di Nikolaj Vasil’evič Gogol’ (1836)
- La morta innamorata di Théophile Gautier (1836)
- Il cuore rivelatore di
- Bartleby lo scrivano di Herman Melville (1853)
- Sylvie di Gérard de Nerval (1853)
- Il sipario cremisi di Barbey d’Aurevilly (1874)
- La lupa di Giovanni Verga (1880)
- Vera di Auguste de Villiers de L’Isle-Adam (1883)
- Scuola normale femminile di Matilde Serao (1885)
- Lo specchio curvo di Anton Čechov (1883)
- La chioma di Guy de Maupassant (1884)
- Kabuliwala di Rabindranath Tagore (1892)
- I buchi della maschera di Jean Lorrain (1895)
- La falena di H. G. Wells (1895)
- La tredicesima notte di Ichiyō Higuchi (1895)
- La cifra nel tappeto di Henry James (1896)
- Yuki-onna di Lafcadio Hearn (1904)
- La vecchia signorina e la morte di Alfred Döblin (1905)
- I salici di Algernon Blackwood (1907)
- I morti di James Joyce (1907)
- Accendere un fuoco di Jack London (1908)
- Dopo di Edith Wharton (1910)
- La carriola di Luigi Pirandello (1917)
- Il segno sul muro di Virginia Woolf (1921)
- La paura di Federico de Roberto (1921)
- Nel bosco di Ryūnosuke Akutagawa (1922)
- Un artista del digiuno di Franz Kafka (1922)
- La festa in giardino di Katherine Mansfield (1922)
- Il guado dello Zbruč di Isaak Babel’ (1924)
- Il richiamo di Cthulhu di H. P. Lovecraft (1926)
- Colline come elefanti bianchi di Ernest Hemingway (1927)
- Il ballo di Irène Némirovsky (1930)
- Babilonia rivisitata di Francis Scott Fitzgerald (1930)
- L’ultima nebbia di María Luisa Bombal (1934)
- Luna di pioggia di Colette (1940)
- Elena di Anaïs Nin (1940)
- Mio marito di Natalia Ginzburg (1941)
- Eppure battono alla porta di Dino Buzzati (1942)
- Natale di Friedrich Dürrenmatt (1942)
- Un giorno ideale per i pescibanana di J. D. Salinger (1948)
- La lotteria di Shirley Jackson (1948)
- Le Ortensie di Felisberto Hernández (1949)
- L’Aleph di Jorge Luis Borges (1949)
- Il fucile da caccia di Inoue Yasushi (1949)
- Il pranzo di Babette di Karen Blixen (1950)
- Casa occupata di Julio Cortázar (1951)
- Casa d’altri di Silvio D’Arzo (1952)
- Un paio di occhiali di Anna Maria Ortese (1953)
- Sei piedi di terra di Nadine Gordimer (1953)
- Impostore di Philip K. Dick (1953)
- Il gorgo di Beppe Fenoglio (1954)
- Un marziano a Roma di Ennio Flaiano (1954)
- Sentinella di Fredric Brown (1954)
- Un brav’uomo è difficile da trovare di Flannery O’Connor (1955)
- L’ultima domanda di Isaac Asimov (1956)
- La sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1957)
- L’avventura di due sposi di Italo Calvino (1958)
- Il vestito di velluto di Silvina Ocampo (1959)
- L’imitazione della rosa di Clarice Lispector (1960)
- I costruttori di Richard Yates (1962)
- Lo scialle andaluso di Elsa Morante (1963)
- Il nuotatore di John Cheever (1964)
- Dove vai, dove sei stata? di Joyce Carol Oates (1966)
- La mattinata dello scrittore di Tommaso Landolfi (1966)
- Oggetto d’amore di Edna O’Brien (1967)
- Il pallone di Donald Barthelme (1968)
- Ad infinitum: un racconto breve di John Barth (1968)
- Una sirena scopereccia di Charles Bukowski (1972)
- Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia (1973)
- Una conversazione con mio padre di Grace Paley (1974)
- Cocker a teatro di Ian McEwan (1975)
- Storia di Lydia Davis (1976)
- Postoristoro di Pier Vittorio Tondelli (1980)
- Cattedrale di Raymond Carver (1981)
- Any where out of the world di Antonio Tabucchi (1985)
- Il poeta continua a tacere di Abraham B. Yehoshua (1987)
- Condizioni di luce sulla via Emilia di Gianni Celati (1987)
- Solo per fumatori di Julio Ramón Ribeyro (1987)
- Sono venuta solo per telefonare di Gabriel García Márquez (1992)
- La più lucente corona d’angeli in cielo di Rick Moody (1995)
- Neve fresca di Tobias Wolff (1996)
- Un’avventura letteraria di Roberto Bolaño (1997)
- Per sempre lassù di David Foster Wallace (1999)
- Intimità di Richard Ford (2001)
- Nemico, amico, amante… di Alice Munro (2001)
- Quel che hai sul collo di Chimamanda Ngozi Adichie (2004)
- Greed di Amy Hempel (2006)
- La ragazza perduta di Salvatore Mannuzzu (2011)
- Il candelabro d’argento di Abelardo Castillo (2013)
- Il frutto della mia donna di Han Kang (2013)
- Il letto di pietra di Margaret Atwood (2014)
- Manuale per donne delle pulizie di Lucia Berlin (2015)
- Cat Person di Kristen Roupenian (2017)
- Un mondo senza bastoncini per selfie di Etgar Keret (2024)
- Il femminista di Tony Tulathimutte (2024)
- Benvenuta fra noi di Samanta Schweblin (2025)
*Ove non sia stato possibile reperire la data esatta di composizione del racconto, si è scelto di mettere la data della prima pubblicazione in lingua originale (rivista o libro).
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