Dalle dediche d’amore alle citazioni sull’amicizia, passando per le citazioni dal carattere più esistenziale e per quelle a cui fare ricorso durante l’una o l’altra ricorrenza annuale, fino ad arrivare alle frasi più memorabili di tante opere letterarie di ieri e di oggi, ecco oltre cento aforismi tratti dalla letteratura di ieri e di oggi, per accompagnare ogni istante della nostra vita a un pensiero in grado di lasciare il segno…

Spesso, quando leggiamo, finiamo per cercare delle risposte alle nostre domande interiori nei grandi discorsi di un romanzo, nei serrati dialoghi di un’opera teatrale o nelle strofe di una poesia, anche se in molti casi capita poi che a colpirci sia piuttosto un aforisma, una singola frase del testo.

Decidiamo allora di sottolinearla, e ce la ripetiamo mentalmente fino a impararla quasi a memoria, trasformandola in una massima di vita che, lo sappiamo, da quel momento in poi potrebbe tornarci utile in diverse occasioni.

Dalle dediche d’amore alle citazioni sull’amicizia, passando per le sentenze dal carattere più esistenziale e per quelle a cui fare ricorso durante l’una o l’altra ricorrenza annuale, fino ad arrivare alle citazioni più memorabili di numerose opere letterarie di ieri e di oggi, ecco quindi oltre 100 frasi e aforismi tratti dai libri dai quali prendere spunto.

Una selezione che include tanto i classici quanto i successi contemporanei, tanto autrici e autori italiani quanto le più note firme internazionali, per accompagnare ogni istante della nostra vita a un pensiero in grado di ispirarci e di farci riflettere, di emozionarci e di lasciare il segno…

Frasi e aforismi d’amore

Cominciamo dagli aforismi d’amore, perfetti da indirizzare alla propria dolce metà, o anche solo da consultare per osservare in che modo questo sentimento sia stato declinato e interpretato dalla letteratura.

Immancabili, quindi, le nostre proposte di frasi d’amore e di frasi romantiche di stampo libresco: fra le frasi d’amore troverete, tra le altre, alcune citazioni di William Shakespeare e di Alda Merini, di Emily Dickinson e di Italo Calvino, perfette – per esempio – per il giorno di San Valentino, e riguardanti gli amori più romantici così come quelli passionali, senza dimenticare quelli traditi o non corrisposti.

Fra le frasi romantiche che abbiamo selezionato per voi, invece, spiccano quelle di Wisława Szymborska, Emily Brontë e Jacques Prévert, pronte a farci ragionare sulle molteplici concezioni di amore possibili, e sull’impatto che quest’ultimo può avere nella nostra vita di ogni giorno.

Da non perdere, poi, le nostre frasi sui baci, che attingono ad autori del calibro di Gaio Valerio Catullo, Edmond Rostand e Dante Alighieri per celebrare la manifestazione d’amore per antonomasia, così come i nostri aforismi sull’anima gemella che, dal canto loro, si concentrano sulle possibili reazioni a cui andiamo incontro quando si verifica un colpo di fulmine, quantomeno secondo Saffo, Charlotte Brontë, Gabriel García Márquez e non solo.

E, per chi non si accontenta degli aforismi brevi, ecco anche i nostri speciali sulle lettere d’amore e sulle poesie d’amore della letteratura, che con un respiro più ampio ci offrono uno sguardo acuto e delicato sulle più disparate manifestazioni di un sentimento a dir poco totalizzante, davanti al quale prima o poi sarà successo anche a noi di ritrovarci con una penna in mano a scrivere di getto su un foglio bianco…

Frasi e aforismi sull’amicizia

Uno spazio a sé meritano poi gli aforismi sull’amicizia, visto che, nel corso dei secoli, molti scrittori e scrittrici illustri hanno tentato di descrivere le sfumature di questo legame affascinante e complesso, che unisce gli uni agli altri gli esseri umani senza secondi fini.

La nostra selezione raccoglie alcune tra le più belle frasi sull’amicizia di tutti i tempi, a cominciare da Cicerone e da Honoré de Balzac, fino ad arrivare a Oscar Wilde, Kahlil Gibran e Luis Sepúlveda, per onorare l’affetto puro e sincero di chi ci vuole bene e sa come rendere ogni nostra gioia più intensa, o come risollevarci nei momenti più bui.

Del resto, non è un caso che proprio l’amicizia sia al centro di tanti capolavori letterari fra i quali menzioniamo, a titolo esemplificativo, Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse, L’amico ritrovato di Fred Uhlman e Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry…

Ricorrenze annuali

Tra le circostanze in cui gli aforismi possono venirci in soccorso nella vita giornaliera, ci sono poi senza dubbio le ricorrenze annuali, intese sia come date specifiche da tenere a mente sia come periodi durante i quali, più in generale, capita di prestare particolare attenzione a un determinato macrotema.

Un esempio? Gli aforismi sul matrimonio a partire dai mesi di aprile e maggio, quando centinaia di coppie si preparano a pronunciare il fatidico “Sì!” e, fra testimoni, damigelle e altri affetti coinvolti nel grande giorno, l’aiuto della letteratura può risultare fondamentale (noi abbiamo pensato a Rainer Maria Rilke, André Maurois, Stephen King…).

Ma vale anche per le quattro stagioni dell’anno: primavera, estate, autunno e inverno, ciascuna foriera di suggestioni e di stati d’animo che numerosi scrittori e scrittrici hanno saputo descrivere con minuzia nelle loro opere; nonché per la pioggia e per la neve, nelle settimane di intemperie, e per il mare quando si avvicina il solleone.

Da non dimenticare anche gli aforismi letterari per la Festa del papà e per la Festa della mamma, che hanno il merito di farci guardare alla genitorialità con tenerezza, gratitudine e cognizione di causa, e quelli dedicati alla famiglia (la cui Giornata internazionale cade il 15 maggio), a fratelli e sorelle (che in Europa vengono festeggiati il 31 maggio) e alla Festa dei nonni (che si celebra invece il 2 ottobre).

Fra le ricorrenze da tenere a mente, c’è inoltre la Giornata della Terra, fissata per il 22 aprile in onore del 22 aprile 1970, giorno in cui più di 20 milioni di americani manifestarono in difesa del pianeta: le nostre frasi sulla Terra firmate da Emily Dickinson, Stanisław Jerzy Lec e Paulo Coelho – per citare solo alcuni dei nomi più noti – hanno lo scopo di farci ritrovare il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, indagando le profonde connessioni che da sempre esistono fra la natura e noi.

Non poteva mancare poi una selezione di frasi sulla Resistenza tra le più significative fra quelle pronunciate nel corso del tempo da partigiani, studiosi e intellettuali del nostro Paese, che abbiamo raccolto per continuare a onorare e a fare nostro il loro senso di responsabilità e il loro desiderio di libertà: uno spunto di riflessione immancabile nella giornata del 25 aprile, in ricordo del Giorno della Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo.

Per non parlare di uno dei giorni più magici del calendario, ovvero il 25 dicembre, in preparazione del quale abbiamo scelto dieci auguri di Natale per rendere unici i biglietti delle persone a voi più care, con l’aiuto di autori e autrici come Victor Hugo, Frida Kahlo e Gianni Rodari.

D’altronde, comunque venga vissuta, questa festività sa come ispirare le nostre azioni e rimettere in prospettiva i nostri pensieri. Ed ecco perché, per prepararci meglio al suo arrivo, ecco anche una selezione di frasi letterarie sul Natale, che vanno da Charles Dickens a Louisa May Alcott, e da Alda Merini a John Ronald Reuel Tolkien…

Frasi e aforismi per affrontare al meglio la vita

Al di là di alcuni giorni specifici da segnare in agenda, il potere degli aforismi letterari può manifestarsi nei frangenti meno prevedibili e colpirci per l’assertività con cui sembra entrare in contatto con le dinamiche che ci coinvolgono più da vicino.

Vale per le frasi sui nuovi inizi, che possono incoraggiarci non solo durante il Capodanno, ma prima di qualunque esperienza ci apprestiamo a vivere per la prima volta, e per lo stesso motivo vale per le frasi motivazionali e per quelle focalizzate sul concetto di resilienza, che sanno come risuonare dentro di noi quando abbiamo bisogno di ritrovare la voglia e la forza di portare avanti i nostri obiettivi.

Ma, in senso più lato, un discorso analogo si applica agli aforismi sulla vita tratti dalla letteratura, o a tutte quelle frasi belle e corte con cui certi testi riescono a imprimersi immediatamente nella nostra memoria, svelandoci qualcosa di noi o del mondo che in qualche modo, forse, sapevamo già, ma che ora d’un tratto riusciamo a mettere a fuoco con molta più chiarezza.

E che dire, poi, delle frasi sui viaggi, che tanto nelle nostre fasi di maggiore staticità, quanto in quelle più dinamiche e all’insegna dell’avventura, ci spronano a esplorare il mondo con occhi curiosi, per aprire la nostra mente a incontri sempre più insoliti e affascinanti?

Basta imbatterci in aforismi come quelli di Ryszard Kapuściński, Marguerite Yourcenar, Claudio Magris e Banana Yoshimoto per tornare a sentire che da ogni percorso compiuto al di là dei nostri confini (personali e geografici, letterali e metaforici) torneremo a casa con un altro livello di consapevolezza, e con l’impressione di essere persone diverse rispetto a quelle che erano partite…

Citazioni di opere letterarie

Venendo, infine, a una dimensione più strettamente letteraria, non possiamo trascurare tutti quegli aforismi tratti dai libri che si sono imposti per l’efficacia del loro messaggio tout court, senza cioè rimandare per forza a un argomento specifico, ma facendo breccia nel cuore di lettrici e lettori “soltanto” per il loro stile e per il loro contenuto.

È il caso di alcuni degli incipit più famosi di sempre, che abbiamo raccolto in questo articolo e che vanno da Moby Dick di Herman Melville a La signora Dalloway di Virginia Woolf, passando per I promessi sposi di Alessandro Manzoni e per Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.

Come pure di alcune frasi entrate ormai nel linguaggio comune, ma di cui talvolta, senza saperlo, sbagliamo la fonte. “Tutto scorre”, “Il fine giustifica i mezzi”, “Elementare, Watson!”: sappiamo davvero se si tratta di citazioni riportate in maniera esatta, e se sono attribuite agli intellettuali a cui noi d’istinto le associamo? C’è un solo modo per scoprirlo, ed è dare un’occhiata al nostro focus sulla questione.

Molto amati da lettrici e lettori di ogni età sono anche gli aforismi sui libri, cioè tutte quelle frasi tratte dalle opere letterarie e aventi come protagonista proprio la lettura: un’attività che denota amore e interesse per il sapere a 360°, che ci fa mettere in discussione e scoprire nuovi orizzonti, e di cui abbiamo raccolto 50 tra le frasi più incisive pronunciate da Marguerite Duras, Umberto Eco, Francis Scott Fitzgerald…

Quanto agli aforismi provenienti da alcune tra le opere letterarie più conosciute nel panorama occidentale, non possiamo non menzionare le frasi di William Shakespeare, drammaturgo inglese passato alla storia per lo spessore dei dilemmi psicologici e morali di testi teatrali come Otello (Garzanti, traduzione di Sergio Perosa), Macbeth (Garzanti, traduzione di Nemi D’Agostino) e Amleto (Garzanti, traduzione di Nemi D’Agostino).

Restando nel Regno Unito, sono da segnalare anche le frasi tratte da grandi romanzi come Alice nel paese delle meraviglie (Garzanti, traduzione di Milli Graffi) del grande autore britannico Lewis Carroll e Orgoglio e pregiudizio (Garzanti, traduzione di Isa Maranesi), il romanzo più celebrato di Jane Austen, senza dimenticare il celeberrimo Winnie Puh (Salani, traduzione di Luigi Spagnol), caposaldo della letteratura per l’infanzia scritto da A. A. Milne (1882-1956).

Rimanendo in tema di scrittori e scrittrici del Novecento, invece, abbiamo concentrato la nostra attenzione sugli aforismi più significativi dell’amato longseller Il piccolo principe (Garzanti, traduzione di Massimo Birattari), dell’aviatore francese Antoine de Saint-Exupéry, e sul romanziere americano ormai cult Philip Roth (1933-2018), del quale abbiamo selezionato alcune citazioni di libri e interviste che ha rilasciato nel corso degli anni.

Menzione a parte meritano alcune delle frasi più significative che la grande pedagogista e medica italiana Maria Montessori (1870-1952) ha lasciato scritte nelle sue opere, nel mettere a punto il metodo educativo che porta il suo nome, poi diffuso e applicato in tutto il mondo da oltre un secolo: citazioni che ci ricordano i principi cardine su cui si basa la sua visione dell’infanzia e della crescita, permettendoci di capire meglio e di fare nostra la sua prospettiva rivoluzionaria.

Spostandoci infine a un panorama più contemporaneo, non potevano mancare all’appello le frasi più belle della saga di Harry Potter, nata dalla fantasia della scrittrice inglese J.K. Rowling e che, dal 1998 a oggi, non ha mai smesso di appassionare lettrici e lettori di tutto il mondo, diventando con i suoi sette volumi una delle saghe fantasy più vendute di sempre.

E, sempre a proposito di record, concludiamo con una selezione di aforismi tratti da Fabbricante di lacrime (Magazzini Salani), l’esordio-bestseller della giovane scrittrice italiana Erin Doom (a cui nel 2024 Netflix si è ispirato per una trasposizione cinematografica diretta da Alessandro Genovesi), poi diventato il libro più venduto nel 2022 e rimasto a lungo nei piani alti delle classifiche, anche nel corso degli anni successivi.

