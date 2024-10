Quali sono le più interessanti novità in arrivo in libreria? Ecco alcuni dei romanzi, saggi, manuali e fumetti più attesi, un viaggio tra i libri del momento e le ultime uscite da non perdere a ottobre 2024…

Per le lettrici e i lettori sempre attenti alle novità in arrivo, ecco un viaggio autunnale tra i libri, e in particolare tra le ultime uscite di ottobre 2024.

In questo articolo abbiamo infatti cercato di individuare alcune tra le pubblicazioni più attese, una selezione di nuove uscite che non può, naturalmente, avere la pretesa di essere esaustiva (servirebbe un elenco decisamente più lungo, vista la quantità di nuovi libri pubblicati ogni settimana!).

Libri: alcune tra novità da non perdere a ottobre 2024

La nostra selezione dedicata alle ultime uscite in ambito libri inizia proprio con un thriller, firmato non a caso dall’autore italiano di thriller più conosciuto al mondo, lo scrittore-bestseller Donato Carrisi: parliamo di La casa dei silenzi, in libreria dal 29 ottobre per Longanesi, uno dei bestseller annunciati dei prossimi mesi. Come sempre con Carrisi, impossibile ottenere troppe anticipazioni sulla trama del suo nuovo libro. Quel che è certo è che lettrici e lettori dell’autore di Martina Franca ritroveranno Pietro Gerber, “l’addormentatore di bambini”: “Sono un ipnotista, come lo era mio padre, e con l’ipnosi aiuto i bambini a elaborare traumi e a superare paure e fobie. Non sembrerebbe, ma il mio è un mestiere pericoloso. Perché la mente dei bambini è un labirinto ed è facile smarrirsi e non riuscire più a tornare…”. In attesa di leggere il romanzo, qui trovate lo speciale su tutti i romanzi e i film da regista di Donato Carrisi.

A proposito di novità attesissime in libreria a ottobre 2024, non si può poi non citare La città e le sue mura incerte (Einaudi) di Murakami Haruki, un libro “immerso nelle atmosfere ipnotiche e rarefatte” che hanno fatto amare in tutto il mondo l’autore giapponese. Il nuovo libro è definito “una riflessione sullo scorrere del tempo, sul rimpianto di ciò che abbiamo perduto, sugli sconfinamenti della verità, sul senso della nostra esistenza”.

Continuiamo a raccontare le novità editoriali, e passiamo alla serie-bestseller di Antonio Scurati, che prosegue con M. L’ora del destino (Bompiani). Anche in questo caso siamo davanti a uno dei libri più attesi a ottobre 2024: si tratta del quarto “pannello” dell’epopea letteraria e civile firmata dallo scrittore Premio Strega, un affresco dell’Italia fascista sui fronti del secondo conflitto mondiale, che dà spazio agli errori, agli orrori e all’eroismo ancora possibile per uomini e donne reduci da vent’anni di dittatura. In parallelo, cresce l’attesa per M – Il figlio del secolo, la serie in 8 puntate tratta dall’omonimo romanzo di Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Diretta da Joe Wright, la fiction sarà disponibile in esclusiva Sky e in streaming su Now nel 2025.

Il nostro speciale dedicato ai libri più importanti di ottobre continua con Erin Doom, l’autrice di uno dei bestseller più citati degli ultimi anni, Fabbricante di lacrime (qui la nostra intervista all’autrice italiana, partita da Wattpad e capace di conquistare #BookTok). Magazzini Salani pubblica Arcadia. Stigma 2, in cui lettrici e lettori ritrovano Mireya e Andras, feriti e segnati dalla vita. Eppure, nonostante il destino sembri remare contro, il sentimento tra i due protagonisti continua a crescere, testardo e disperato: chi ama il romance non può mancare il seguito di Stigma…

Veniamo a un’altra scrittrice amatissima, sia per la serie-bestseller con Teresa Battaglia (protagonista anche in versione serie tv), sia per i suoi altri romanzi, in cui la storia incontra le atmosfere thriller e noir: ci riferiamo alla friulana Ilaria Tuti, in uscita a ottobre per Longanesi con Risplendo non brucio, “una storia di resistenza e coraggio, di orrore e saggezza, di fragilità ed eternità”: la storia di un padre e una figlia, divisi dalla Storia e costretti a lottare perché la luce possa tornare a splendere… La trama, non a caso, porta in piena Seconda Guerra Mondiale.

Sandro Veronesi, per due volte vincitore del Premio Strega (con Caos calmo e con Il Colibrì), torna a ottobre per La Nave di Teseo con Settembre nero. Nel suo nuovo romanzo lo scrittore toscano racconta “la fioritura di un ragazzo di dodici anni, Gigio Bellandi, durante un’estate in Versilia nel 1972: la scoperta della musica, della lettura, dell’inquietudine, del desiderio, dell’amore – e poi di tutto questo l’impensabile, fulminea interruzione”. La voce narrante è quella dello stesso protagonista, ormai 60enne.

Proseguiamo con un altro scrittore amato dalla critica in uscita in queste settimane: Mircea Cărtărescu, classe 1956, considerato il maggiore romanziere di lingua romena e tra i più importanti d’Europa. Il Saggiatore pubblica Theodoros (traduzione di Bruno Mazzoni), la saga epica di un uomo che ha sfidato se stesso e Dio in nome del suo destino: comandare o morire. Il romanzo di un antieroe che, per vivere all’altezza delle proprie ambizioni, si costringe a bruciare come una cometa, dal Mediterraneo al Corno d’Africa, fino alla fine, fino al Giorno del Giudizio.

Tra gli scrittori italiani che tornano in libreria a ottobre 2024 troviamo anche il Premio Campiello Marco Balzano, con Bambino (Einaudi): la trama di questo romanzo “storico e civile” porta a Trieste, nel dopoguerra. Un uomo beve un caffè al bancone del bar. Qualcuno lo chiama, lui si gira ma sente già la canna di una pistola puntata contro la schiena. Tutti lo conoscono come “Bambino”: è stato la camicia nera più spietata della città. “Ho ucciso e fatto uccidere. Ho sempre cercato di stare dalla parte del più forte e mi sono sempre ritrovato dalla parte sbagliata”. Una storia “che attraversa guerre, confini, tradimenti”.

Erediterai la terra di Jane Smiley, in uscita il 22 ottobre, romanzo vincitore del Premio Pulitzer e del National Book Critics Circle Award, è il libro dell’autunno per La nuova frontiera. Come spiegato dall’autrice, si tratta di un riadattamento – dal punto di vista delle figlie – del Re Lear: tre sorelle che reagiscono in modo diverso quando il padre annuncia l’immediato trasferimento di tutto il suo patrimonio – le sue terre di mille acri – proprio a loro tre e ai loro mariti. Verrà a galla di tutto, in un’America rurale che va cambiando sempre più…

A ottobre ritroviamo uno scrittore molto amato in Italia, e che è a sua volta molto legato al nostro Paese. Con Un’educazione sentimentale (Guanda, traduzione di Valeria Bastia), André Aciman (l’autore di Chiamami col tuo nome) firma un racconto intimo – e a tratti ironico – con cui apre una finestra sulla sua eccentrica famiglia e, in particolare, sul periodo romano della sua vita.

Tra gli scrittori che ritroviamo a ottobre, anche il poeta e narratore Daniele Mencarelli. L’autore di Tutto chiede salvezza firma infatti per Mondadori Brucia l’origine: al centro della trama del nuovo romanzo, il quartiere Tuscolano a Roma, “che potrebbe essere una qualsiasi periferia, concreta ed esistenziale, in cui il protagonista coltiva un desiderio di esprimersi che non si appaga mai, un bisogno di appartenenza che non sa come incarnarsi”.

Proseguiamo questo viaggio tra alcune delle più interessanti novità in libreria in uscita: a fine ottobre Atlantide propone Godfall, esordio di Van Jensen, sceneggiatore della DC Comics e autore di graphic novel, che il regista Ron Howard ha già opzionato per la sua prima serie tv. In parte romanzo di fantascienza, in parte thriller, il libro (tradotto da Alessandra Osti) è ambientato a Little Springs, Nebraska: un enorme asteroide sta per cadere sulla Terra nei pressi della tranquilla cittadina americana. Man mano che si avvicina all’impatto, però, risulta evidente che non si tratta di un asteroide, ma di qualcos’altro: è il corpo immenso di un gigante quello che impatta sul terreno appena fuori Little Springs, un gigante alieno lungo chilometri e composto, apparentemente, di una materia sconosciuta. Little Springs è salva, ma presto diventa il centro operativo di misteriose operazioni del governo americano e della Nasa, e contemporaneamente in città iniziano a susseguirsi degli omicidi incomprensibili opera della mano di un serial killer dotato di risorse quasi sovrannaturali…

E veniamo a un libro ricco di grandi nomi della letteratura contemporanea, nato dei mesi più difficili della pandemia: Quattordici giorni (Ponte alle Grazie), un vero e proprio “romanzo collaborativo“, a cura di Margaret Atwood e Douglas Preston, che tessono una trama composta dai contributi di alcuni tra i migliori autori contemporanei: “un Decameron dei nostri tempi“, che celebra il potere delle storie e dei libri che le contengono. L’autrice del bestseller Il racconto dell’Ancella ha coinvolto, tra gli altri, Celeste Ng, Dave Eggers, John Grisham, David Byrne, Louise Erdrich, Neil Gaiman, Rachel Kushner, Scott Turow e Tommy Orange.

Terzo e conclusivo volume di Morgana, “progetto letterario e politico” a cui Michela Murgia e Chiara Tagliaferri hanno dato vita nel 2019 attraverso un podcast di grande successo (Storielibere.fm), che è poi diventato il primo libro della serie: in uscita a ottobre per Mondadori Morgana – Il corpo della madre. Spiega Tagliaferri nella prefazione: “Troverete Morgane terroriste, ragazzine che arrivano da Nazaret per cambiare il mondo, madri che non smettono di marciare intorno all’obelisco di Plaza de Mayo, scrittrici senza corpo o rinchiuse in campane di vetro, pioniere del femminismo e della chirurgia estetica… Le loro storie mostrano un mondo liberante ricco di fecondità alternative, tutte diverse, nel quale nessuna è una madre migliore o peggiore delle altre”.

A proposito di ritorni, tra i libri da non perdere a ottobre c’è quello di Irvine Welsh, in libreria per Guanda (traduzione di Massimo Bocchiola) con Resolution, l’ultimo capitolo della serie iniziata con Crime. L’autore di Trainspotting dà ancora una volta voce all’ossessione del suo protagonista, l’ex detective Ray Lennox, per la ricerca e la punizione dei colpevoli, costi quel che costi…

Roma è nel pieno delle feste natalizie e al Parco dei Daini, nel territorio di competenza del commissariato di Villa Borghese, si è installato il colorato tendone di un circo. Invitato alla prima, il commissario Buonvino ha modo di conoscere i componenti della carovana e avverte tra loro strane tensioni sotterranee. Una nuova indagine per il commissario nato dalla fantasia di Walter Veltroni, che per Marsilio firma Buonvino e il circo insanguinato, uno dei nuovi gialli destinati all’alta classifica in libreria a ottobre.

A ottobre torna una coppia di autori molto apprezzati: Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli firmano per Giunti Un disco dei Platters – Romanzo di un maresciallo e una regina, noir che porta ai tempi della Seconda guerra mondiale: in un paese dell’Appennino Tosco-emiliano, durante una notte gelida e nevosa, una Schwimmwagen percorre a fari spenti una stradina nel bosco. A bordo un ufficiale nazista e un milite repubblichino devono portare a termine una missione di vitale importanza: mettere al sicuro quattro cassette di documenti che per nessun motivo devono cadere in mano al nemico.

Tra le novità editoriale di ottobre, il nuovo romanzo di Paula Hawkins, l’autrice del bestseller La ragazza del treno: Piemme propone L’ora blu, thriller ambientato a Eris, un’isola con “una sola casa, un solo abitante, una sola via d’uscita”…

E veniamo a un’uscita molto particolare, che vede dopo alcuni anni il ritorno della scrittrice Violetta Bellocchio: come si spiega nella presentazione di Electra (Il Saggiatore), l’autrice ha infatti deciso di “sparire, cancellando ogni traccia del suo passaggio sulla Terra dopo che un uomo ha abusato di lei nel tragitto verso casa“. E ancora: “La spinta alla disintegrazione della propria identità arriva dal trauma, dall’urgenza di allontanarsi dalla quotidianità ormai compromessa”. La scrittrice, traduttrice e giornalista (qui i suoi articoli per ilLibraio.it), autrice, tra gli altri, del memoir Il corpo non dimentica, dopo aver abbandonato la vita pubblica si appresta dunque a ritornare…

Continuiamo a parlare delle nuove uscite di ottobre e passiamo a un premiato romanzo olandese, in libreria dal 15 ottobre per Neri Pozza: Il canto della cicogna e del dromedario (traduzione di Laura Pignatti) di Anjet Daanje, autrice classe ’65, è ispirato dalla vita di Emily Brontë e dal suo capolavoro, Cime tempestose: “Si è detto che Emily Brontë fosse pazza. Non sono affatto d’accordo, era semplicemente una donna. E nel mio libro ho messo ogni genere di cose che penso le sarebbero piaciute”.

Continuiamo a raccontare le ultime uscite e arriviamo al nuovo romanzo di un’autrice molto amata, Cristina Caboni: La ragazza senza radici (Garzanti), ha per protagonista Adeline che, senza avere un passato, aiuta un’altra donna a scoprire il suo. Il mondo affascinante del vino e della coltivazione della vite “fa da sfondo a una storia che parla di tutti noi, perché tutti siamo un intreccio di relazioni, legami familiari e affettivi“.

Per chi apprezza la letteratura francese contemporanea, Edizioni Clichy pubblica Racconto della lotta di Luc Lang (traduzione di Tommaso Gurrieri), “un romanzo/saggio che pesca nel repertorio del memoir e si propone anche come una sorta di trattato filosofico ed estetico sulle arti marziali“.

Un cognato nei guai, una lotta di potere, la fuga verso una nuova vita… e l’arrivo della prima radio. Lettrici e lettori di Andrea Vitali a fine ottobre ritroveranno le amate atmosfere del prolifico scrittore di Bellano. Garzanti propone infatti Il sistema Vivacchia, ambientato a fine anni ’20: a Bellano le cose non vanno mai come ci si aspetta… c’è sempre l’imprevisto che cambia le carte in tavola.

Un’opera lirica, un macabro omicidio e un teatro pieno di segreti. Marcello Simoni, autore bestseller di gialli storici, già vincitore del Premio Bancarella, a fine ottobre torna per Newton Compton con Il teatro dei delitti: nella Firenze di fine Settecento, i protagonisti di La taverna degli assassini, Vitale Federici e Bernardo della Vipera, indagano su un dramma che sembra essersi consumato tra le quinte del Teatro della Pergola…

Dal 2004 a oggi, lo scrittore Vanni Santoni (protagonista all’ultimo premio Campiello) ha scritto migliaia e migliaia di “personaggi” in forma di epigramma, che negli anni sono apparsi su riviste e giornali, sono stati trasformati in fumetti e in illustrazioni, letti in programmi radiofonici e poetry slam, e sono tuttora ospiti della prima pagina del dorso toscano del Corriere della Sera. I personaggi precari raccontano un panorama umano stralunato e in affanno, ma vigile e disperatamente autoconsapevole. Esce ora per Voland l’edizione conclusiva.

Tra le nuove uscite di ottobre da non perdere anche L’insaziabile (Fazi, traduzione di Velia Februari) di A.K. Blakemore, autrice inglese emergente (già apprezzata ad esempio per Le streghe di Manningtree). Traendo spunto dalla storia di un personaggio realmente esistito, A.K. Blakemore (paragonata anche a Hilary Mantel) si conferma brava nel riportare in vita il passato. Il risultato è un’opera perturbante, acclamata dalla critica britannica.

Il nostro percorso dedicato ad alcune delle novità in arrivo in libreria prosegue con La dedica, che rivela a lettrici e lettori un’incredibile storia famigliare, che solo il destino ebraico del ’900 poteva contenere. Nata a Napoli, testimone di seconda generazione, Miriam Rebhun, l’autrice, narra per La Giuntina un appassionante ricerca, e ripercorre i tempi tumultuosi della Seconda guerra mondiale, della Shoah e della nascita dello Stato d’Israele, passando da Napoli a Haifa, fino a Berlino.

“Una profonda immersione nell’amicizia dei ventenni queer“: così il Guardian ha definito Pranzo di famiglia, il nuovo romanzo di Bryan Washington pubblicato in Italia da NN: una storia intima e profonda, “un’ode all’amicizia, alla vita, al cibo e alla ricerca del proprio posto nel mondo”.

In cerca di nuovi libri da leggere? Nicholas Sparks è uno dei narratori più amati al mondo: i suoi romanzi-bestseller sono tradotti in più di cinquanta Paesi e hanno venduto oltre cento milioni di copie nel mondo. Il suo nuovo libro, Quanti miracoli, è uscito per Sperling & Kupfer (nella traduzione di Alessandra Petrelli) in contemporanea con gli Stati Uniti. Quest’anno, tra l’altro, ricorrono i 20 anni dall’uscita di uno dei suoi libri più amati, The notebook (Le pagine della nostra vita), da cui è stato tratto il celebre film.

Claudio Bisio, attore molto amato, debutta nella narrativa e lo fa con Il talento degli scomparsi (Feltrinelli), definito un romanzo “comico e dissacrante” (e non potrebbe essere altrimenti). Bisio racconta un mondo che conosce bene: non a caso tra i protagonisti c’è Marco, un noto attore milanese sul viale del tramonto. I film in cui recitava vincevano Oscar, adesso interpreta “prestigiosi” ruoli da defunto in pellicole di serie B…

Gianni Oliva, docente di Storia delle istituzioni militari, ha dedicato molti studi al periodo 1940-45. Autore di diversi libri, il presidente del conservatorio Giuseppe Verdi di Torino firma ora per Mondadori Il pendio dei noci, romanzo storico ambientato al tempo della Prima Guerra Mondiale, una storia “di amore e guerra, di montagne e neve, di uomini piccoli e grandi rimescolati dalla Storia”.

Sempre a ottobre la scrittrice e storica dell’arte Alessandra Sarchi firma per Effequ Ragazza senza nome, quinto episodio della serie Elettra (in cui le figlie racconta i padri): la protagonista è una ragazza senza nome, come tutte, che si dibatte alla ricerca della propria voce e della propria espressione, senza rendersi conto che prima di cercarla nelle altre persone, l’approvazione va cercata dentro di sé… “una parabola, in cui si indaga il significato delle parole e dei sentimenti, in cui si scopre che talvolta la figura paterna non è un padre, e che nessun padre, nemmeno quello di tutta l’umanità, è davvero onnipotente”.

Lia Levi, classe ’31, di famiglia piemontese, vive a Roma, dove ha diretto per trent’anni il mensile ebraico Shalom. Il suo nuovo libro, in libreria a fine ottobre per e/o, si intitola E se non partissi anch’io e porta nella Capitale, ai primi del Novecento: tra le macerie della guerra e il tumulto della modernità, Ida, una giovane ebrea, lotta tra le tradizioni della sua famiglia e le aspirazioni del suo cuore.

Dopo Mi prometto il mare – Ricomincio da me! e Ovunque io sia – Torno a prendermi, Riccardo Bertoldi, autore molto seguito sui social, torna a metà ottobre per Rizzoli con il romanzo Se mi amassi davvero. Nato a Trento nel 1990, Bertoldi ha frequentato il liceo scientifico e oggi è un nomade digitale, viaggia per il mondo lavorando da remoto. Il suo nuovo libro esplora il lato più oscuro delle relazioni, la paura di restare soli e la strada per superarla attraverso l’amore per se stessi.

Tangeri, addio (Mondadori, traduzione di Eva Mascolino), segna il debutto narrativo di Salma El Moumni: il romanzo esplora il potere distruttivo dello sguardo maschile, e descrive l’impossibilità di tornare a casa, il dolore dello sradicamento e l’esperienza dell’esproprio struggente di un corpo e di un’identità. La protagonista è Alia, giovane e bella studentessa di Tangeri, che si rende conto ogni giorno di più, e con grande disagio, delle reazioni che il suo corpo suscita per le strade della città: sguardi invadenti, fischi e battute…

Parliamo di un fenomeno di culto, che unisce generazioni molto diverse: oggi, infatti, Lego è un simbolo per i bambini e gli adulti di tutto il mondo e i suoi mattoncini colorati sono molto più di un giocattolo. Ma pochi conoscono la storia di questa azienda globale, una storia ricca di colpi di scena… Salani pubblica Lego – Una storia di famiglia di Jens Andersen, (con la partecipazione diretta dei Kristiansen). Una delle storie aziendali più attese dell’autunno editoriale.

“Il Kurt Vonnegut del rock“. Così il Sunday Times ha definito Mark Oliver Everett (conosciuto anche come Mr. E), fondatore e leader della band Eels, che nel libro autobiografico Cose che i miei nipoti devono sapere (Blackie, traduzione di Clara Nubile) racconta una storia di rivalsa. Una lettura non solo per i fan del gruppo, ma una dichiarazione di amore e odio verso la musica.

Cresciuta alla scuola del nonno Andrea Camilleri (a proposito, nel 2025 ricorre il centenario dalla nascita, e le iniziative in programma saranno numerose), a inizio ottobre Arianna Mortelliti torna in libreria per Mondadori con Quel fazzoletto color melanzana. Nata a Roma nel 1987, laureata in Scienze Biologiche, insegnante, nel nuovo libro l’autrice narra di una comunità piccola, che dietro alla maschera della solidarietà nasconde guasti e nodi.

Tra i nuovi libri in uscita a ottobre anche il secondo thriller di Jacopo De Michelis, dopo il successo dell’esordio del 2022, La stazione. La montagna nel lago (Giunti) è “un’indagine fra le omertà del presente e i fantasmi del passato”, “dove gli sprazzi di luce nell’idilliaco borgo di pescatori con le reti stese al sole si alternano ad affondi bui come le profondità del lago, come gli abomini della Storia, come gli abissi dell’anima”. La trama porta infatti sul lago d’Iseo, a Monteisola. L’autore, traduttore dal francese, è curatore di collane e antologie e consulente editoriale.

Laureato in filosofia, ex libraio ed ex docente di inglese a Shanghai, dopo il successo di Le sette morti di Evelyn Hardcastle (2019), e Il diavolo e l’acqua scura (2020), Stuart Turton si ripresenta a lettrici e lettori italiani con L’ultimo omicidio alla fine del mondo, “detective story distopica”/”thriller postapocalittico“. La trama? Fuori dall’isola non c’è nulla: il mondo è stato distrutto da una fitta nebbia che ha invaso il pianeta, devastando ogni cosa e annientando ogni forma di vita. Sull’isola, invece, ogni cosa è idilliaca…

Tra le ultime uscite di ottobre 2024 anche il thriller Tempo di caccia (Rizzoli), firmato da un grande nome, lo scrittore americano Jeffery Deaver: Ferrington, un tempo ricco centro industriale, è oggi solo una landa desolata attraversata da un fiume di liquami tossici. Qui Colter Shaw è in missione per conto di un eccentrico uomo d’affari, Marty Harmon. L’obiettivo? Recuperare con ogni mezzo il prototipo di un rivoluzionario dispositivo per piccoli reattori nucleari sottratto da una delle sue aziende. Un lavoro fuori dagli schemi per “il cacciatore di ricompense più famoso d’America“…

A ottobre torna in libreria per Marcos Y Marcos uno dei personaggi più apprezzati del giallo italiano, l’ispettore Stucky di Fulvio Ervas, in uscita con Il tatuatore innamorato. La trama porta a Treviso: è mattina presto, e un urlo si leva da Michelangelo’s Tattoo. Il titolare della bottega, noto per aver “arredato” la pelle delle signore bene di Treviso e dintorni, viene trovato con un chiodo di singolari origini conficcato nel cuore. Accanto al chiodo, la riproduzione di un’effimera…

Proseguiamo con la selezione di alcune tra le uscite più attese di ottobre parlando di Anna Vera Viva, scrittrice e sceneggiatrice di docufilm e cortometraggi: dopo Questione di sangue Garzanti propone il noir Malammore: da molti anni Antonio Capasso è Brunella, una creatura della notte il cui fascino è incontrastato nel mondo delle drag queen. Quando il suo corpo viene trovato senza vita nel suo appartamento del Rione Sanità, appare subito chiaro che non si tratta di morte naturale…

Tra le ultime uscite per gli appassionati di gialli e thriller segnaliamo anche Loro – Il primo caso del tenente Ludivina Vancker (Salani): a firmare il romanzo è Maxime Chattam, scrittore di culto in Francia, conoscitore della psicologia criminale e delle tecniche di indagine poliziesca.

Si può raccontare la vita di una donna, di una madre, a partire da un giorno soltanto, il giorno in cui è diventata adulta? È questa la domanda che si pone il figlio, cinquant’anni dopo, quando si accorge che la sua giovinezza a New York non è così diversa da quella di Gloria: quel figlio è lo scrittore Andrés Felipe Solano, che nel libro omonimo, in uscita per Sur a inizio ottobre nella traduzione di Giulia Zavagna, ripercorre uno dei giorni più significativi per la ragazza che sarebbe poi diventata sua madre con una scrittura piena di tenerezza.

“Un memoir profondo e poetico. Una pietra miliare”, così il New York Times ha definito Enigma di Jan Morris, in libreria a fine ottobre per astoria: il racconto (ormai considerato un classico) di un percorso transgender, compiuto all’inizio degli anni ‘70. Perché James Morris – ufficiale dell’esercito durante la Seconda guerra mondiale, celebrato giornalista, avventuroso scrittore di viaggi – diventa Jan/Catherine? La risposta è semplice: fin dall’infanzia, James si è sentito in un corpo “sbagliato”, non-femminile. E, arrivato a quarant’anni, con una moglie amatissima e cinque figli, decide che è arrivato il momento di prendere possesso del suo “vero” corpo, ben consapevole che si tratta di un processo doloroso, fisicamente ed emotivamente.

Una fiaba moderna sull’amore e la paura di non essere abbastanza, sul tempo che abbiamo avuto e su quello che ci resta, un viaggio nei cuori di quattro ragazzi in bilico tra l’orrore di diventare adulti e quella forma di amore puro e feroce che continua a esistere anche quando noi smettiamo di farlo. C’è attesa per l’uscita in Italia del primo romanzo di Kelly Link, The Book of Love, edito da Mercurio e tradotto da Claudia Durastanti.

“Un romanzo ipnotico, epico, un gioiello di fantascienza letteraria che spazia fra la dimensione intima e quella cosmica”: Sur pubblica il romanzo che ha vinto lo Scottish National Book Award nel 2023, Ascensione di Martin MacInnes. La traduzione è a cura di Daniele Gewurz e Isabella Zani.

Dopo quasi vent’anni di onorato servizio, Mick Hardin è finalmente pronto a congedarsi dall’esercito e a godersi i risparmi di una vita trasferendosi in Corsica. Prima però deve tornare a Rocksalt, la minuscola cittadina incassata tra le colline del Kentucky dove è nato e ha trascorso gli anni dell’adolescenza, per salutare amici e parenti. Come gli è già accaduto in passato, non fa quasi in tempo a rimettere piede nei luoghi della sua infanzia che si trova coinvolto in un caso di omicidio… A metà ottobre minimum fax propone La legge delle colline di Chris Offutt (considerato uno degli esponenti di spicco della nuova letteratura degli Appalachi e del Sud), nella traduzione di Roberto Serrai.

Proseguiamo la selezione di novità in libreria a ottobre con Shifra Horn, una delle più importanti scrittrici israeliane contemporanee: per Fazi firma Figlie di Gerusalemme, una saga familiare tutta al femminile, che si sviluppa nell’arco di due secoli e ruota intorno a Gerusalemme. La traduzione è di Silvia Pin.

Liz non sa com’è finita ad Altrove. Sa solo che non può più tornare indietro ed è quindi obbligata a restare in quello strano posto fatto di spiagge bianche, palazzi eleganti, negozi affollati; un posto in cui lei non conosce nessuno e in cui nessuno può ammalarsi, né invecchiare, né morire. E il motivo è semplice: sono già morti. Per chi ha amato i libri di Gabrielle Zevin, autrice di bestseller come La misura della felicità e Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, Nord porta in libreria Elsewhere (traduzione di Chiara Brovelli), “un’originale favola moderna che indaga con profonda delicatezza sul significato dell’amore e della perdita”.



È possibile cancellare il passato e liberarci della persona che siamo stati? Mara Paladini ci sta provando da tredici anni, dopo aver scontato una pena in una struttura psichiatrico-giudiziaria per il tentato omicidio del marito e dei due figli. Il nome di quella donna, affetta dalla sindrome di Münchhausen per procura – una patologia che porta a far ammalare le persone che si amano per poi curarle e prendersi il merito della loro guarigione – era Mariele Pirovano, ma quel nome Mara lo deve dimenticare, perché quella persona non esiste più… Parte da queste premesse il nuovo romanzo di Paola Barbato, La torre d’avorio, in libreria a fine ottobre per Neri Pozza. L’autrice, che dal 1999 sceneggia Dylan Dog per la Sergio Bonelli Editore, è stata definita “la scrittrice italiana del Male“, Male che nelle sue storie trova spazio dove non ci aspetteremmo di trovarlo, in vite che potrebbero essere la nostra. E che per questo fa ancora più paura…

Un impulso, un nervo indomabile e capriccioso, porta l’autrice classe ’91 Anna Pazos lontano dalla sua Barcellona, in Grecia, Israele, Turchia e Stati Uniti. La conduce lontano, in mare aperto, a bordo di una barca a vela con un equipaggio improvvisato e un amore sfuggente. La trascina tra esperienze e relazioni che spesso le lasciano l’amaro in bocca – ma, ogni volta, anche il desiderio di andare oltre, di non fermarsi. In uscita a ottobre per nottetempo Tagliare il nervo, nella traduzione di Amaranta Sbardella.

Andiamo avanti con le novità di ottobre 2024 e parliamo di La scomparsa (Solferino), primo romanzo di Alberta Aureli, che ha studiato cinema e fotografia a Roma, ed è autrice del documentario Yanqui (2011). Già autrice di racconti, Aureli narra una protagonista che, superati da poco i trent’anni, decide di abbandonare il posto di lavoro, di rompere la relazione con un uomo sposato, e semplicemente di… lasciar perdere…

A ottobre esce per Ne/oN, il nuovo marchio di e/o, Juniper and Thorne di Ava Reid, romanzo ambientato nello stesso universo di The Wolf and The Woodsman, primo successo dell’autrice. Si tratta di un retelling in chiave gotica di Il Ginepro, una delle fiabe più oscure dei fratelli Grimm. Autrice femminista apprezzata dalla critica, Ava Reid fonde generi diversi come il gotico, l’horror psicologico e il fantasy.

Sempre a proposito di libri in uscita, a fine ottobre Il Castoro Off pubblica un romance fantasy pieno di creature misteriose, firmato da Sarah A. Parker: When the Moon Hatched – La ballata della luna infranta, traduzione di Elisa Leonzio e Claudia Valentini. Al centro della trama, un sistema magico unico e un amore che brucia attraverso i secoli.

Finlay Donovan è alle prese con un nuovo romanzo da finire e con l’acrobatica gestione di una vita frenetica da madre single di due figli. Se non altro, può contare sulla tata Vero, alleata preziosa e confidente fidata nel caos delle sue giornate. Tra i nuovi romanzi in uscita c’è Finlay Donovan colpisce ancora (Newton Compton) dell’autrice americana Elle Cosimano.

Sempre a proposito delle ultime uscite, a ottobre HarperCollins Italia pubblica Indipendenza di Chitra Banerjee Divakaruni (traduzione di Valeria Bastia): la trama del nuovo romanzo dell’autrice di La maga delle spezie porta in India, nel 1947: in un villaggio rurale del Bengala vivono tre sorelle, figlie di uno stimato medico…

Peter Harper ha bisogno di una pausa. Dal dolore del divorzio, dall’insoddisfazione di una carriera arrivata a un punto morto. Perciò decide di passare l’estate in un villaggio isolato sulla costa irlandese. Ancora un’uscita di ottobre in ambito thriller: Ultima notte a Tremor di Mikel Santiago (autore classe ’75 dei Paesi Baschi, già apprezzato dal pubblico italiano, e che suona in una band), pubblicato da Nord. Dal 25 ottobre 2024, su Netflix, la serie tv omonima, Ultima notte a Tremor.

In una calda notte d’agosto, quando gli incendi divampano nelle campagne di Spillace, tre amici si riuniscono per chiacchierare fino a tardi. È un rito che compiono ogni sera, forse per cercare di spegnere almeno il fuoco che sentono dentro, nell’estate così inquieta in cui, dopo la maturità, devono decidere cosa fare delle loro vite: tra le novità editoriali di ottobre, L’olivo bianco di Carmine Abate (Aboca), che con La collina del vento (2012) vinse il 50esimo Premio Campiello.

Scorrono senza essere davvero vissute le dieci vite che attraversano l’intera giornata del nuovo romanzo di Giulio Perrone, Tante parole, poi l’amore, in uscita per SEM a ottobre. L’autore, editore dell’omonima casa editrice romana, narra una serie di doppie vite che procedono parallele: a volte sembrano a un passo dal cedere, altre volte vicine a un gesto rivoluzionario capace di stravolgere tutto…

Nel quartiere di Shibuya, schiere di lavoratori attraversano il crocevia di due delle più grandi strade di Tokyo, a testa bassa e passo svelto. Ma giunti a un certo angolino tutti rallentano, attirati dal profumo inebriante di noodles freschi e riso saltato. Lì c’è il chiosco gestito da tre signore, Kōko, Matsuko e Ikuko… A ottobre Garzanti propone una novità che sarà apprezzata da lettrici e lettori che amano la narrativa giapponese, il romanzo Le tre signore del chiosco di Tokyo di Areno Inoue (tradotto da Maria Cristina Gasperini).

Restiamo nel Paese del Sol Levante: Giulia Berti, autrice all’esordio per Garzanti di Preferisco le stelle, è un’appassionata di Giappone, della sua cultura, delle sue storie. Il suo amore per questa terra carica di fascino si sprigiona da queste pagine…

Alexandra Benedict, autrice di A cena con l’assassino, firma per Newton Compton Quattro delitti prima di mezzanotte, un romanzo intricato, per i fan dei gialli intelligenti e dei rompicapo. La trama? Il 19 dicembre, la rinomata risolutrice di giochi enigmistici Edie O’Sullivan, solitaria e refrattaria al Natale, trova un regalo sulla soglia di casa. Scartandolo, scopre una scatola al cui interno ci sono sei tessere di un puzzle. Unendoli, i pezzi mostrano parte di una scena del crimine…

Tra le uscite di People dell’autunno c’è Mia madre mi fa impazzire, nuovo romanzo di Lucrezia Sarnari, autrice, giornalista e direttrice del Premio Dolores Prato. Tra i temi del libro, il benessere mentale, la vita familiare e il rapporto che instauriamo con chi è presente e pensiamo di conoscere molto bene e con chi è, invece, da sempre assente.





C’era davvero qualcuno là fuori che riusciva a mantenere le promesse di fedeltà e a vivere felice per sempre? La risposta nel romanzo Vieni dal buio (Castelvecchi) di Mariagloria Fontana, autrice e giornalista, che ha fondato e dirige il Premio Le Città delle Donne.

Andiamo avanti con la nostra lista di libri in uscita a ottobre da non mancare: selezionato fra i migliori libri dell’anno dal New York Times, I gufi dei ghiacci orientali (Iperborea, traduzione di Luca Fusari) è, allo stesso tempo, il racconto avventuroso di una missione nel profondo della tundra russa alla ricerca del misterioso gufo pescatore e una galleria di tipi umani. Jonathan Slaght, scienziato e scrittore americano, firma un reportage narrativo dal taglio romanzesco.

In questa lista dedicata alle uscite di ottobre 2024 c’è spazio anche per i libri di poesia: per Crocetti è in uscita Sorriso arcaico, raccolta d’esordio di A. E. Stallings, poetessa e traduttrice statunitense classe ’68, premiata nel 1999 con il Richard Wilbur Award: “un felice intreccio di mito e attualità”.

Venendo al fumetto d’autore, a ottobre c’è un importante novità da segnalare: la Trilogia esplicita di Fumettibrutti diventa una tetralogia con l’uscita di Tutte le mie cose belle sono rifatte (Feltrinelli Comics), graphic novel che si colloca in continuità con Romanzo esplicito, P. La mia adolescenza trans e Anestesia. Josephine Yole Signorelli torna a raccontare sé stessa, la propria storia, tra momenti drammatici e risate liberatorie.

Alfred, classe 1976, è uno dei fumettisti e illustratori più celebri e apprezzati della Bande Dessinée francese. BAO Publishing porta nelle librerie e nelle fumetterie Maltempo, il suo nuovo graphic novel, una storia sulla forza dirompente dei sogni di gioventù. Il protagonista, Mimmo, un ragazzo di quindici anni, e vive in un paesino del sud d’Italia che sembra esistere fuori dal mondo e sogna di sfuggire a un destino già scritto. Sente che è con la chitarra e con i suoi sogni rock’n’roll che ha una possibilità di riuscirci, e quando scopre che il casting di una celebre trasmissione musicale sta per arrivare proprio nel suo paese, quell’occasione diventa la sua idea fissa, il suo unico orizzonte…

Quando parliamo di Pera Toons parliamo di uno dei più rilevanti fenomeni editoriali degli ultimi anni (qui potete trovare la sua storia e tutti i suoi libri): a ottobre Tunué, casa editrice che festeggia i suoi primi 20 anni, pubblica Ridere, la nuova spassosa avventura di Pera e dei suoi amici. Dai 7 anni.

Dalla narrativa alla saggistica: tra le ultime uscite in casa Il Mulino Rimembri ancora – Amare da grandi le poesie studiate a scuola dello scrittore Paolo Di Paolo, che accosta autori contemporanei come Ray Bradbury a Carducci o Yasmina Reza a Manzoni, e ripensa i versi secchi di Ungaretti all’ombra delle guerre odierne. L’autore mette in gioco anche sé stesso, la sua storia di studente, di aspirante scrittore. L’obiettivo? Dimostrare che l’esperienza può riempire di senso quei versi lontani e completarli nel tempo, fra amori, ferite, desideri, sogni.

In un presente dominato da terribili conflitti, disastri ambientali e inquietudini diffuse, guardare al futuro con ottimismo sembra un’impresa sempre più ardua: ripiegandosi su se stesso, l’uomo sta a poco a poco perdendo la speranza in un domani migliore. Nel suo nuovo libro, Destinazione speranza (Garzanti), Vito Mancuso invita a riprendere possesso della nostra libertà.

A ottobre 2024 torna in libreria Gianrico Carofiglio, questa volta non con un noir ma con un saggio, Elogio dell’ignoranza e dell’errore, pubblicato da Einaudi Stile Libero: prendendo spunto da aneddoti, dalla scienza, dallo sport, da pensatori come Machiavelli, Montaigne e Sandel, ma anche da Mike Tyson, Bruce Lee e Roger Federer, lo scrittore barese, ex magistrato, si sofferma sulla gioia dell’ignoranza consapevole e sulle fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori. Imparando, quando è possibile, a trarne profitto.

Le appassionate e gli appassionati di podcast sanno bene di cosa parliamo quando parliamo di One more time, di stagione in stagione diventato un appuntamento settimanale fisso per tantissime ascoltatrici e ascoltatori. L’autore e la voce di One More Time, Luca Casadei, firma a ottobre per Vallardi il libro omonimo: Casadei mette lettrici e lettori faccia a faccia con persone che hanno dovuto affrontare i propri demoni per diventare quello che sono oggi. Persone che hanno sbagliato, a volte in modo imperdonabile, e tuttavia hanno trovato la forza di rimettersi in piedi. Nato a Parigi, dopo aver seguito tantissimi volti celebri della tv, nel 2008 Casadei scova una nuova generazione di artisti, i content creator, raggiungendo un pubblico di milioni di persone. Grazie a questo podcast (e al libro, che si affianca agli appuntamenti teatrali), ora è lui il protagonista.

Dopo L’unica persona nera nella stanza, l’apprezzato (e premiato) memoir del 2021, Nadeesha Dilshani Uyangoda torna in libreria per 66thand2nd l’1 novembre con Corpi che contano, in cui approfondisce il complesso tema del rapporto tra corpo e pratica sportiva. A cavallo tra un libro di sport e un saggio sul corpo femminile.

Il giornalista investigativo Patrick Winn, nato nel 1981, vive a Bangkok, e firma per Adelphi Narcotopia – Indagine sul cartello della droga asiatico che ha sconfitto la CIA (traduzione di Svevo D’Onofrio – con un saggio di Roberto Saviano): il libro è (tra le altre cose) la storia vera e mai raccontata dei Wa, una tribù birmana di ex cacciatori di teste che gestisce il più potente narco-Stato al mondo. Una nazione a tutti gli effetti, con le sue leggi, le sue strade, le sue scuole e un esercito permanente, la cui economia si fonda sull’eroina e sulla metanfetamina che i Wa producono ed esportano in tutto il globo.

Il seno non è una parte del corpo come le altre. È multifunzionale e ambiguo, e nel corso della storia è stato considerato peccaminoso, attraente, sacro, liberatorio, repellente, eroico. La sua presenza e funzione vengono ricondotte di volta in volta alla natura, alla provvidenza divina o alla scienza. Così il seno è diventato (e lo è ancora, potentemente) oggetto di dibattito morale, scientifico, artistico, femminista e dunque: politico. Ne parla Anja Zimmermann, studiosa di cultura visuale e gender, nel saggio Il seno (Bollati Boringhieri, traduzione di Silvia Albesano), in cui esamina questa parte del corpo ambigua e sfaccettata da diverse prospettive. Uno dei saggi in uscita a ottobre da non mancare.

Restiamo nell’ambito della saggistica, e proseguiamo questo viaggio tra le ultime uscite con uno degli scrittori italiani contemporanei più rilevanti: “Travolti dagli scrupoli, dagli aiutini e dalle paure virtuali, è sempre più difficile ricordarci che abbiamo ancora un corpo”. Parola di Walter Siti, che a metà ottobre torna per la collana Tagli di Feltrinelli con C’era una volta il corpo, libro in cui l’autore Premio Strega si interroga sul rapporto tra corpo umano e artificialità nell’epoca di un’accelerazione tecnologica senza precedenti. Tra “tatuaggi, rimozione della vecchiaia e della morte, abiti genderless, crisi della natalità, differenze di classe e body shaming”, un saggio “senza nostalgie conservatrici e senza pretese di oggettività”.

Un padre, un figlio e il professor Vecchioni. Uno di fronte all’altro, con i desideri, le paure e le certezze provvisorie di tre diverse generazioni. “Una conversazione che non teme la profondità nemmeno di fronte ai temi più incandescenti e che, pagina dopo pagina, diventa un inno al potere della parola capace di far luce nel buio di chi è perennemente alla ricerca di se stesso”. Niccolò Agliardi dialoga con Roberto Vecchioni nel libro Prima di essere Principi.

Raja Shehadeh (1951) è uno dei più importanti intellettuali palestinesi contemporanei. Tra i saggi in uscita a ottobre 2024, anche l’attualissimo Che cosa teme Israele dalla Palestina? (Einaudi): lo Stato di Israele venne formato nel 1948, dando luogo alla Nakba o “catastrofe”, la rimozione della nazione palestinese, causa di fratture che continuano a sfociare in forme tragiche e violente anche oggi. Negli anni che sono seguiti, mentre il muro di Berlino crollava e il Sudafrica aboliva l’apartheid, il governo israeliano ha rifiutato ogni opportunità di riconciliazione con la Palestina. Per Shehadeh, avvocato dei diritti umani, ciò non significa che le due nazioni non possano lavorare insieme come partner sulla strada della pace.

Un libro che ripercorre la parabola del K-pop (dalle sue origini) e il ruolo dei K-drama e del cinema nell’ascesa della cultura coreana: parliamo di Fattore K di Paola Laforgia, in uscita per Add a fine ottobre, con le illustrazioni di Lucrezia Viperina. L’autrice è nata a Bari nel 1993 e dal 2021 vive a Seoul, dove lavora come consulente e promoter per l’etichetta discografica indipendente SoundSupply_Service. Ha studiato filosofia a Milano e Global creative and cultural industries alla SOAS University of London.

Il 23 ottobre torna il progetto Altrecose del Post (con Iperborea), con il pamphlet Il desiderio di Dio – Chi non vorrebbe che esistesse? di David Baddiel, scrittore, sceneggiatore, regista, apprezzato in Gran Bretagna anche come stand-up comedian. L’autore esplora la sua condizione di ateo riluttante argomentando, con filosofia e ironia, il bisogno di conciliare la propria identità ebraica con la mancanza di fede.

Da millenni l’umanità ha sempre saputo abitare. Ma è bastato un secolo di edilizia, cemento armato e architettura “moderna” per cancellare questa straordinaria capacità di vivere bene in un luogo, rispettandolo. Da questa premessa parte il nuovo saggio di Franco La Cecla, noto antropologo e architetto, in libreria per Utet con Addomesticare l’architettura – L’Occidente e la distribuzione dell’abitare.

Psicologo e psicoterapeuta, Alberto Penna firma per Garzanti Maschi che piangono poco – Come gli uomini possono riscoprire le proprie emozioni, un saggio attuale, per riconoscere, gestire e normalizzare le fragilità maschili.

Nel suo nuovo libro, l’apprezzatissimo Luca Pappagallo, protagonista in libreria, in tv e sui social, apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana – fatta da nonne e nonni di ieri e di oggi, ma anche da tutti coloro che si appassionano ai sapori autentici e sinceri. Dal 22 ottobre in libreria per Vallardi La nostra cucina di casa, con tante ricette da provare. Una delle novità più attese dagli appassionati e dalle appassionate di libri di cucina.

Ha da poco debuttato “FiliRossi”, la nuova serie di Laterza “per adattarsi ai tempi e alle esigenze dei lettori di oggi” (qui la nostra intervista alla direttrice editoriale Anna Gialluca): a ottobre è in uscita la seconda uscita del progetto, Sex positive – La rivoluzione gentile che sta cambiando la sessualità di Filippo Maria Nimbi: una guida, “senza pregiudizi”, tra identità fluide, relazioni monogame e non, fantasie più diffuse, cybersex e altro ancora…

Tra le ultime uscite nella saggistica, segnaliamo Asia ribelle – Assalto agli imperi e rivoluzione globale di Tim Harper, tradotto per Add edizioni da Stefano Travagli e Anita Taroni: nel suo “libro-mondo” l’autore ripercorre le traiettorie avventurose degli uomini e delle donne che gettarono le basi di una nuova idea di Asia.

All’alba del 13 ottobre 2023, a una settimana dall’attacco di Hamas in Israele e dall’inizio della guerra all’interno della Striscia di Gaza, il giornalista palestinese Sami al-Ajrami chiude a doppia mandata la porta di casa sua, nel campo profughi di Jabalia, dov’è nato e ha sempre vissuto, per sfollare con la famiglia a sud, secondo le indicazioni dell’esercito israeliano. Come già altri profughi palestinesi prima di lui, alle sue spalle lascia un’intera vita. La sua è stata l’unica voce a raccontare sulla stampa italiana il conflitto dall’interno della Striscia e in presa diretta. In una sorta di diario quotidiano pubblicato da Repubblica, ha mostrato la sofferenza, la paura e l’impotenza di chi la guerra non solo la racconta per mestiere, ma la vive sulla propria pelle, testimone e vittima allo stesso tempo. Ora arriva in libreria per Mondadori Le chiavi di casa – Un diario da Gaza, scritto con Anna Lombardi.

Nel suo nuovo libro, in uscita per Rizzoli, Vittorino Andreoli racconta La società del pressappoco – La malattia dell’uomo moderno: per l’autore, noto psichiatra e neurofarmacologo, stiamo infatti passando dal mondo della precisione a quello del “pressappoco”, guidati da un inconsapevole rifiuto della funzione ordinatrice del pensiero.

Il conduttore Alessandro Cattelan, fondatore della casa editrice Accento, firma per il suo marchio la guida La mia New York – Guida definitiva per non tornare ogni volta a Times Square, curata da Alexio Biacchi. Con i contributi di Paolo Cognetti, Francesco Costa, Growing Up Italian, Jovanotti, Renzo Piano, Gabriele Romagnoli, Ludovica Sauer, Roberto Saviano e Rose Villain.

Per chiudere, chi aspetta le indicazioni dell’astrologia, puntuale torna anche quest’anno l’appuntamento con L’oroscopo 2024 di Paolo Fox, in uscita per Cairo in due versioni, brossura e cartonato.